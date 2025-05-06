الاتحادات الأعضاء لدى FIFA تحت المجهر (أبريل/نيسان 2025)

الجزائر تنظم ندوة FIFA للاحتراف وعقد ورشة العمل القانونية 2025 في الإمارات

زيارة لتقييم أكاديمية FIFA في موريتانيا والصافرة العربية حاضرة في كأس العالم للأندية FIFA

تأهل خمسة منتخبات عربية إلى كأس العالم تحت 17 سنة قطر 2025 FIFA

تتلقّى الاتحادات الأعضاء البالغ عددها 211 اتحاداً دعماً مالياً ولوجستياً من FIFA عبر برامج مختلفة.

نُلقي نظرة على بعض العمل الاستثنائي الذي قامت به الاتحادات الأعضاء لدى FIFA خلال الأسابيع الأخيرة للترويج لكرة القدم وتعزيزها وجعلها عالمية حقاً.

الاتحاد الإماراتي يُنظم ورشة العمل القانونية 2025

عقدت ورشة العمل القانونية (UAE Legal Workshop 2025) التي نظمها اتحاد الإمارات لكرة القدم بالتعاون مع FIFA والاتحاد الآسيوي لكرة القدم، في الفترة من 23 إلى 24 إبريل/نيسان. وبدأت فعاليات ورشة العمل القانونية بالجلسة الأولى التي قدمها الدكتور جان كلينر المدير التنظيمي والتي ناقشت التعديلات لـFIFA المقترحة على لائحة أوضاع وانتقالات اللاعبين في "FIFA " خلال الفترة الماضية. وفي الجلسة الثانية التي قدمها أندرو ميرسر مدير الإدارة القانونية في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم تم مناقشة القرارات الانضباطية التي أتخذها الاتحاد القاري للعبة في المسابقات الآسيوية. وناقشت منال رميتي المستشارة القانونية في مؤسسة دوري نجوم قطر خلال الجلسة الثالثة للورشة الشروط الخاصة بعقود انتقالات اللاعبين دوليًا، وإمكانية تحقيق الأستفادة القصوى من انتقالات اللاعبين للأندية المحلية.

واستكملت جلسات ورشة العمل بالجلسة الرابعة التي استعرض خلالها جاكس بلوندين شريك قانوني في شركة (SP Law Firm) مدير نظام التطابق الإلكتروني (TMS) في FIFA سابقًا، التحديات التي تواجه الأندية عند استخدامها لمنصات غرفة المقاصة وكيفية حلها. وفي الجلسة الرابعة قدم سافيريو سبيرا شريك قانوني في شركة (SP Law Firm)، مدير قسم القضايا في "FIFA" سابقًا، نصائح للمحامين والمستشارين القانونيين في الأندية حول عمليات التقاضي أمام اللجان المختصة في FIFA ومحكمة التحكيم الرياضي (CAS). واختتمت جلسات ورشة العمل بالجلسة النقاشية التي تحدث فيها شادي مدحت مدير إدارة الشؤون القانونية في اتحاد الإمارات لكرة القدم عن التعديلات التي قامت بها الإدارة القانونية والمقترحات التي قدمتها الأندية خلال الفترة السابقة، والتي تم مراجعتها والوقوف عليها تمهيدًا لعرضها على مجلس الإدارة ثم الجمعية العمومية للاتحاد.

ندوة FIFA حول الاحتراف في الجزائر

نظم FIFA بالشراكة مع الاتحاد الجزائري لكرة القدم ندوة حول احتراف كرة القدم. هي عبارة عن ندوة تدور أحداثها في الجزائر، في إطار جولتين من الأعمال المكثفة والبناءة. اجتمع الرؤساء والأمناء العامون لـ16 ناديًا من دوري الدرجة الأولى الاحترافي، إلى جانب عدد من المسيرين والكوادر التابعين للاتحاد الجزائري لكرة القدم. وقد تم مناقشة قضايا استراتيجية تتعلق بتطوير كرة القدم المحترفة في الجزائر، مع التركيز على التعاون وتعزيز قدرات الفاعلين في هذا المجال. شهد اليوم الثاني تنظيم جلسات من تأطير خبراء FIFA، حيث خصصت للجوانب المالية، وكذلك الأبعاد التجارية والتسويقية، بهدف تمكين المشاركين من اعتماد أفضل الممارسات في تسيير وهيكلة الأندية المحترفة. وقد عبّر ممثلو الأندية عن رضاهم بمستوى الندوة وجودة محتواها، مشيدين بالمبادرة المشتركة بين الاتحاد الجزائري لكرة القدم وFIFA، التي ترمي إلى توفير مرافقة تقنية ومؤسساتية مستدامة.

زيارةٌ لتقييم مشروع أكاديمية FIFA للمواهب في موريتانيا

في إطار برنامج الأكاديميات الرياضية والشاملة في أفريقيا، وبدعم من FIFA، قامت السيدة سيندي ماركيز، منسقة بلاي إنترناشونال، بمهمةٍ في موريتانيا في الفترة من 2 إلى 5 أبريل 2025، لتقييم تقدم مشروع أكاديمية FIFA للمواهب في موريتانيا. أتاحت هذه الزيارة فرصةً لاستعراض التقدم المُحرز، وتحديد التحديات التي يجب معالجتها، وتسليط الضوء على أفضل الممارسات المُطبقة. كما سهّلت السيدة ماركيز، إلى جانب موظفي الأكاديمية، أنشطةً تعليميةً تُركّز على حماية الطفل والمساواة بين الجنسين، مما يُعزز البعد الاجتماعي للمشروع. يهدف هذا البرنامج، الذي تُشرف عليه بلاي إنترناشونال ومعهد ديامبارس، إلى تدريب المواهب الشابة رياضيًا ومسؤولًا، مما يُتيح لهم آفاقًا مستقبليةً جديدةً من خلال كرة القدم.

الصافرة العربية حاضرة في كأس العالم للأندية FIFA™

بعد عملية إعداد شاملة تخللتها حلقات دراسية مع حُكام FIFA من جميع الاتحادات القارية الستة، أعلنت لجنة حُكام FIFA عن الحُكام الذين سيتولون إدارة مباريات بطولة كأس العالم للأندية FIFA 2025™ المقررة خلال الفترة الممتدة بين 14 يونيو/حزيران و13 يوليو/تموز في 12 ملعباً بمختلف أنحاء الولايات المتحدة.

وسيشرف على إدارة المباريات ما مجموعه 117 من الحُكام - 35 حكماً رئيسياً و58 حكماً مساعداً و24 حكم فيديو - من 41 اتحاداً وطنياً عضواً. ستكون الصافرة العربية حاضرة بقوة في النهائيات، ومن بين أبرز الحكام العرب الذين تم تعيينهم الموريتاني بيدا داهاني والقطري فلاحي سلمان والإماراتي عمر آل علي، والجزائري مصطفى غربال والليبي معتز إبراهيم، فضلاً عن حكام مساعدين وآخرين في تقنية VAR.

تأهل منتخبات مصر والمغرب وتونس والسعودية والإمارات إلى كأس العالم تحت 17 سنة FIFA

تمكنت خمسة منتخبات عربية من التأهل إلى نهائيات كأس العالم تحت 17 سنة قطر 2025 FIFA، لتنضم إلى المنتخب المخلي لتصبح ستة منتخبات ستمثل العرب في هذه المنافسة المنتظرة ما بين الـ3 والـ27 من نوفمبر 2025 في العاصمة القطرية الدوحة. وتأهلت السعودية والإمارات في التصفيات الآسيوية للبطولة، فيما تأهلت مصر والمغرب وتونس من تصفيات أفريقيا، أما قطر فستشارك باعتبارها البلد المنظم. وستكون هذه النسخة من بطولة كأس العالم تحت 17 سنة هي الأولى التي يشارك فيها 48 فريقًا، .

عمان وموريتانيا يتعرفان على منافسيهما في كأس العالم للكرة الشاطئية FIFA™

تعرف منتخبا عمان وموريتانيا على منافسيهما في نهائيات كأس العالم للكرة الشاطئية سيشيل 2025 FIFA™ المقررة في الفترة من 1 إلى 11 مايو 2025 في العاصمة فيكتوريا، وتحديداً في جزيرة ماهيه. ويتم تقسيم المنتخبات الـ16 إلى أربع مجموعات، بحيث تضم كل مجموعة أربعة فرق. سيتأهل صاحبا المركز الأول والثاني في كل مجموعة إلى مرحلة خروج المغلوب، والتي تشمل الدور ربع النهائي، ثم نصف النهائي، وأخيراً مباراة تحديد المركز الثالث والنهائي. علماً أن المنتخب المتأهلة هي بيلاروسيا، البرازيل، تشيلي، السلفادور، غواتيمالا، إيطاليا، موريتانيا، باراغواي، البرتغال، السنغال، سيشل، إسبانيا، تاهيتي، إيران، عُمان، اليابان.