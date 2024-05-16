إنفانتينو لكونغرس الاتحاد الآسيوي: علينا استغلال قوة كرة القدم لجمع الشعوب

خاطب رئيس FIFA الدورة 34 من كونغرس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم

يعمل FIFA والاتحاد الآسيوي سوياً لصالح أجيال المستقبل

أكد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم دعمه للرئيس إنفانتينو

في كلمة خاطب بها الدورة 34 لكونغرس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم المنعقد في العاصمة التايلندية بانكوك وعشية انطلاق أعمال كونغرس FIFA الـ74 في نفس المدينة، أكّد جياني إنفانتينو على ما تتمتع به كرة القدم من قدرة على جمع الشعوب، كما توجّه بالتهنئة إلى رئيس الاتحاد القاري، الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة، على نجاح الاتحاد الآسيوي في التنافس واستضافة عدة بطولات دولية كبيرة. وكانت آسيا قد تحوّلت مؤخراً إلى وجهة لكرة القدم العالمية باستضافة منافسات بطولة كأس العالم للسيدات تحت 17 سنة الهند 2022 FIFA™ وبطولة كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™، التي شهدت وللمرة الأولى بلوغ ثلاثة من منتخباتها أدوار خروج المغلوب، تلا ذلك تقاسم أستراليا استضافة بطولة كأس العالم للسيدات FIFA 2023™، بينما جرت منافسات بطولة كأس العالم تحت 17 سنة FIFA 2023™ في إندونيسيا، بالإضافة إلى تنظيم السعودية والإمارات منافسات كأس العالم للأندية FIFA 2023™ وكأس العالم لكرة القدم الشاطئية FIFA دبي 2024™ على التوالي. وستكون آسيا الوسطى على موعد مع أولى بطولات FIFA تجري فيها وذلك خلال سبتمبر/أيلول وأكتوبر/تشرين الأول عندما تجري منافسات كأس العالم لكرة الصالات FIFA 2024™ في أوزبكستان، بينما سيكون تنظيم النسخ الخمس المقبلة من كأس العالم تحت 17 سنة FIFA™ من نصيب قطر بدءاً من عام 2025.

وأشار إنفانتينو إلى أن تأثير كرة القدم محدود للغاية أمام المعاناة والمآسي التي يشهدها العالم اليوم، وهو ما يزيد أكثر وأكثر من أهمية توحّد الجميع: "يتوجب علينا أن نحاول استغلال قوة كرة القدم للتقريب بين الشعوب وبين المجتمعات، والتركيز على النقاط المشتركة بيننا، بدلاً مما يفرّقنا." كما نوّه إنفانتينو إلى أن FIFA والاتحاد الآسيوي لكرة القدم يعملان جنباً إلى جنب لصالح أجيال المستقبل: "يتوجّب علينا الاستثمار في برامج الشباب، وبرامج الفتيات وبرامج الفتيان، وكذلك في بطولات الكبار من خلال زيادة عدد المشاركين (في اللعبة)، ودفع المزيد من أنحاء العالم للمشاركة والتعرّف على بعضهم البعض."

تتمثّل إحدى الأهداف الاستراتيجية لـFIFA بتوفير إمكانية أكبر للعب أمام المنتخبات والأندية حول العالم، وهو ما جسّدته النسخة الأولى من سلسلة FIFA™ التي جرت نسختها الأولى في مارس/آذار الماضي وشكّلت فرصة لمنتخبات مختلفة لمواجهة خصوم من مناطق جغرافية مختلفة، وكانت كل من السعودية وسريلانكا على موعد مع سلسلة من المباريات الدولية الودية في إطار هذه المبادرة الجديدة التي شهدت مشاركة منتخبات بوتان وبروناي ومنغوليا وسريلانكا. كما ستخوض أربعة فرق آسيوية بطولة كأس العالم للأندية FIFA 2025™ بحلتها الجديدة، بينما ستكون النسخة الأولى من بطولة كأس العالم للأندية للسيدات FIFA™ المستحدثة مؤخراً والتي ستجري عام 2026، بمثابة فرصة جديدة أمام أندية السيدات للتألق على الساحة العالمية، وهو ما يشمل بطبيعة الحال أندية القارة الآسيوية.