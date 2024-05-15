مجلس FIFA يصادق بالإجماع على روزنامة المباريات الدولية للسيدات لدورة 2026-2029

تتيح الروزنامة الجديدة مزيداً من الفرص للاستراحة والتعافي

من المزمع أن تقام النسخة الأولى من بطولة كأس العالم لأندية السيدات في يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط 2026 بمشاركة 16 فريقاً

شهد الاجتماع اعتماد تعديلات هامة على اللوائح الخاصة بأوضاع اللاعبات وانتقالاتهن لحماية صحتهن وعافيتهن

عيَّن مجلس FIFA ماتياس غرافستروم رسمياً في منصب الأمين العام لـFIFA

عشية انعقاد الدورة 74 لكونغرس FIFA في العاصمة التايلاندية بانكوك، اجتمع مجلس FIFA وتبنّى جملة قرارات هامة، ولا سيما فيما يتعلق بكرة القدم للسيدات، التي صُودق بالإجماع على روزنامة مبارياتها الدولية لدورة 2026-2029.

تم اعتماد روزنامة المباريات الدولية للسيدات لدورة 2026-2029 بعد عملية تشاور واسعة تم فيها الاستناد إلى أبحاث وتحليلات مكثفة بالتنسيق مع الاتحادات القارية وبقية الجهات الفاعلة.

وتقوم الروزنامة الممتدة لأربع سنوات على أساس نهج يركز على اللاعبات واحتياجاتهن، مما يتيح لهن مزيداً من الفرص للاستراحة والتعافي، وذلك من خلال خفض فترات المباريات الدولية السنوية من ست إلى خمس، مما سيقلل من عبء السفر على اللاعبات من جهة، ويخفِّف من الاضطرابات التي قد تتكبدها الدوريات والأندية المحلية من جهة ثانية.

وعلى خلفية قرار مجلس FIFA الصادر في ديسمبر/كانون الأول 2022 والقاضي بالمصادقة على المبدأ الاستراتيجي المتمثل في إحداث بطولة كأس العالم للأندية للسيدات FIFA وعقب المشاورات المكثفة مع الاتحادات القارية وكافة الجهات الفاعلة الأخرى، تم اقتراح إجراء النسخة الأولى من هذه المسابقة في يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط 2026، وذلك بمشاركة 16 فريقاً. هذا وقد تقرر إجراء البطولة مرة كل أربع سنوات، على أن يتم الإعلان عن مزيد من التفاصيل في وقت لاحق.

وبُغية تسهيل عملية التطوير المستمر لأندية كرة القدم للسيدات على الصعيد العالمي، وبناءً على طلبات من الاتحادات القارية لإتاحة فرص لعب واسعة النطاق على أساس سنوي، اقترح المجلس أيضاً تنظيم مسابقة إضافية لأندية السيدات تحت مظلة FIFA اعتباراً من عام 2027، وذلك في السنوات التي لا تجري فيها بطولة كأس العالم للأندية للسيدات FIFA.

ومن أجل تعزيز حماية صحة وعافية اللاعبات، وبناءً على الولاية الموكلة إلى مجلس FIFA اعتباراً من 14 مارس/آذار 2023، سيتولى FIFA تعديل اللوائح الخاصة بأوضاع اللاعبات وانتقالاتهن اعتباراً من 1 يونيو/حزيران 2024، وذلك للتركيز على النقاط الرئيسية التالية التي نُوقشت بإسهاب مع مختلف الجهات الفاعلة في كرة القدم.

توسيع نطاق الحقوق والحماية ليشمل الوالدين بالتبني وكذلك الأمهات غير البيولوجيات

الأخذ بعين الاعتبار الأبعاد البدنية والنفسية والاجتماعية عند عدم القدرة على تقديم الخدمات المتعاقد بشأنها، وذلك إما بسبب الحيض الحاد أو المضاعفات الطبية المتعلقة بالحمل

تشجيع الاتحادات على تسهيل الروابط الأسرية للاعبات أثناء التزاماتهن الدولية، مع مراعاة توازنهن العاطفي

وفي هذا الصدد، قال رئيس FIFA جياني إنفانتينو: "تمثل روزنامة المباريات الدولية للسيدات والتعديلات اللاحقة على لوائحنا خطوة بالغة الأهمية في تعهدنا المتمثل في الارتقاء بلعبة السيدات إلى مستويات أعلى من خلال تعزيز القدرة التنافسية في مختلف أنحاء العالم، ولا سيما في المناطق حيث لم تحظَ كرة القدم للسيدات بمستوى كافٍ من التطور، فضلاً عن حماية صحة اللاعبات وعافيتهن."

وتابع الرئيس إنفانتينو: "من شأن التوصل إلى اتفاق على الجدول قبل وقت طويل من تاريخ سريانه أن يفيد كثيراً في تسهيل عملية التخطيط، ولذا نود أن نشكر جميع الاتحادات القارية والجهات الفاعلة الأخرى على جهودها والتزامها تُجاه هدفنا المشترك."

كما أيَّد مجلس FIFA بالإجماع الموقف العالمي المناهض للعنصرية في كرة القدم، والذي سيُحال على كونغرس FIFA الـ74 المقرَّر يوم الجمعة 17مايو /أيار في العاصمة التايلاندية بانكوك.

وعلاوة على ذلك، عيَّن المجلس السيد ماتياس غرافستروم (السويد/هولندا) رسمياً في منصب الأمين العام لـFIFA بعد ترشيحه على أساس مؤقت خلال الاجتماع المنعقد في أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وقال غرافستروم في هذا الصدد: "أشعر بعميق الفخر والاعتزاز لتعييني أميناً عاماً لـFIFA، وبهذه المناسبة أود أن أعرب عن خالص شكري وامتناني لرئيس FIFA جياني إنفانتينو ورؤساء الاتحادات القارية ونواب الرؤساء وأعضاء مجلس FIFA على الثقة التي وضعوها في شخصي لخدمة كرة القدم من خلال تقلُّد هذا المنصب الهام."

وأضاف: "كُرة القدم هي شغفي الأول منذ نعومة أظافري، حيث بدأتُ في ممارستها وأنا طفل ثم عملتُ في كرة القدم على جميع المستويات طوال حياتي. لذا تعجز الكلمات عن وصف مشاعري في هذه اللحظة وأنا مُقبل على التحدي الأكبر في حياتي المهنية بكل فخر واعتزاز وإحساس عميق بحجم المسؤولية. فمع فريق FIFA، سأُكرِّس نفسي أكثر من أي وقت مضى لخدمة كرة القدم، لعبتنا الجميلة، ولخدمة FIFA واتحاداته الأعضاء الـ211."

ووافق المجلس كذلك على تشكيل فريق عمل يُعنى بجمع المزيد من المعلومات ورفع توصيات إلى المجلس بشأن التعديلات المحتملة على لوائح FIFA الناظمة للمباريات الدولية.

وفيما يتعلق بكأس العالم للسيدات 2027 FIFA™، وتماشياً مع إجراءات التصويت التي وافق عليها مجلس FIFA بتاريخ 14 مارس/آذار 2024، تم تأكيد إحالة الملف المشترك بين الاتحاد الملكي البلجيكي لكرة القدم والاتحاد الألماني لكرة القدم والاتحاد الملكي الهولندي لكرة القدم من جهة، وملف الاستضافة المنفرد للاتحاد البرازيلي لكرة القدم، إلى كونغرس FIFA الـ74، وذلك لاتخاذ قرار نهائي بهذا الشأن.

إحاطات بشأن بطولات FIFA:

أكد مجلس FIFA تفاصيل البطولات التالية: كأس العالم لكرة الصالات للسيدات 2025 FIFA™: ستُقام النسخة الأولى من البطولة في الفلبين.

كأس العالم للسيدات تحت 17 سنة المغرب 2025-2029 FIFA™: ستوزَّع المقاعد المخصَّصة للاتحادات القارية على النحو التالي: آسيا (4)؛ أفريقيا (5)؛ أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي (4)؛ أمريكا الجنوبية (4)؛ أوقيانوسيا (2)؛ أوروبا (5).

كأس العالم تحت 17 سنة قطر 2025-2029 FIFA™: ستوزَّع المقاعد المخصَّصة للاتحادات القارية على النحو التالي: آسيا (9)؛ أفريقيا (10)؛ أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي (8)؛ أمريكا الجنوبية (7)؛ أوقيانوسيا (3)؛ أوروبا (11).

كأس العرب FIFA™: بناءً على طلب من الاتحاد القطري لكرة القدم، ستستضيف قطر هذه البطولة أعوام 2025 و2029 و2033، وذلك باعتبارها مسابقة مقامة على أساس الدعوة، إذ لن تكون مدرجة في جدول المباريات الدولية.