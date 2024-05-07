بيان إعلامي

الإتحاد الدولي لكرة القدم

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الثلاثاء 07 مايو 2024, 21:30
المنظمة

FIFA ينشر تقرير تقييم ملفات استضافة بطولة كأس العالم للسيدات FIFA 2027™

  • ملفا الترشح المحققان للشروط هما: ملف مشترك لبلجيكا وألمانيا وهولندا، وملف منفرد للبرازيل

  •  يتّبع نظام التقييم نفس النهج الناجح الذي تم تبنيه فيما يتعلق بملفات استضافة نسخة 2023 من البطولة

  • سيتم عرض الملفين على الدورة المقبلة من كونغرس FIFA لاحقاً في هذا الشهر

  • للمرة الأولى على الإطلاق، سيتم اختيار الدولة/الدول المستضيفة ضمن تصويت علني في كونغرس FIFA

بناءاً على عملية تقييم شاملة ومعمقة لكل ملف ترشُّح وزيارات تفقدية للدول المرشحة للاستضافة، نشر FIFA اليوم تقرير تقييم الملفات الخاصة باستضافة بطولة كأس العالم للسيدات FIFA 2027™.

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تقرير تقييم عروض كأس العالم للسيدات 2027 FIFA™

وبحسب ما توصَّل إليه التقرير الذي صادق عليه فريق عمل تقييم الملفات، تم الإعلان أن ملفي الاستضافة التاليين يُلبيان الحد الأدنى من المعايير المطلوبة:

  • ملف استضافة مشترك بين الاتحاد الملكي البلجيكي لكرة القدم والاتحاد الألماني لكرة القدم والاتحاد الملكي الهولندي لكرة القدم

  • ملف استضافة منفرد للاتحاد البرازيلي لكرة القدم

وتماشياً مع إجراءات التصويت، سيتم عرض ملفي الاستضافة على النسخة 74 من كونغرس FIFA الذي سيُعقد بتاريخ 17 مايو/أيار في بانكوك لكي تقرر الاتحادات الوطنية الأعضاء الـ 211 الدولة/الدول المستضيفة للبطولة ضمن تصويت علني.

يُذكر أن التقرير الذي نُشر اليوم يتّبع نظام تقييم شامل أصبح سمة مميزة للإجراءات المعدلة التي يتّبعها FIFA فيما يتعلق بمنح حقوق الاستضافة لأبرز بطولتين ينظّمهما لفئتي الرجال والسيدات، بحيث ينطوي هذا النظام على مجموعة من المعايير، بدءاً من الرؤية العامة الخاصة بالفعالية وصولاً إلى المقاييس الرئيسية والبنية التحتية والخدمات والجانب التجاري والاستدامة وحقوق الإنسان.

يُمكن الاطلاع هنا على المعلومات الشاملة المتعلقة بملفات الاستضافة والتقييم لبطولة كأس العالم للسيدات FIFA 2027™.

LYON, FRANCE - JULY 07: The FIFA Women's World Cup Trophy is seen prior to the 2019 FIFA Women's World Cup France Final match between The United States of America and The Netherlands at Stade de Lyon on July 07, 2019 in Lyon, France. (Photo by Naomi Baker - FIFA/FIFA via Getty Images)
FIFA.COM
عملية تقديم العطاءات: كأس العالم للسيدات FIFA 2027

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