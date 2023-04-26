فتح FIFA باب الترشح لاستضافة منافسات كأس العالم للسيدات FIFA™ والتي ستكون الأوسع والأكثر صرامة في تاريخ البطولة، ومن المتوقع أن يقوم مؤتمر FIFA، وللمرة الأولى، باختيار الدولة/الدول المستضيفة لنسخة 2027 وذلك بتاريخ 17 مايو/أيار 2024. تقوم عملية الترشح لاستضافة البطولة على نفس العناصر الرئيسية التي انطوت عليها عملية الترشح الناجحة لتنظيم نسخة 2023، والتي تشمل نشر المعلومات والوثائق الأساسية الخاصة بكل ملف ترشح، والعمل بموجب قواعد سلوك صارمة، وتطبيق خطة تقييم شاملة. وبالإضافة إلى ذلك، تم تعزيز عملية الترشح لاستضافة نسخة 2027 بحيث تشمل العناصر الجديدة التالية: