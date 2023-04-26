الطريق إلى كأس العالم للسيدات FIFA 2027 ™
فتح FIFA باب الترشح لاستضافة منافسات كأس العالم للسيدات FIFA™ والتي ستكون الأوسع والأكثر صرامة في تاريخ البطولة، ومن المتوقع أن يقوم مؤتمر FIFA، وللمرة الأولى، باختيار الدولة/الدول المستضيفة لنسخة 2027 وذلك بتاريخ 17 مايو/أيار 2024. تقوم عملية الترشح لاستضافة البطولة على نفس العناصر الرئيسية التي انطوت عليها عملية الترشح الناجحة لتنظيم نسخة 2023، والتي تشمل نشر المعلومات والوثائق الأساسية الخاصة بكل ملف ترشح، والعمل بموجب قواعد سلوك صارمة، وتطبيق خطة تقييم شاملة. وبالإضافة إلى ذلك، تم تعزيز عملية الترشح لاستضافة نسخة 2027 بحيث تشمل العناصر الجديدة التالية:
عملية تقديم العطاءات - كأس العالم للسيدات FIFA 2027 ™
تماشياً مع التزام FIFA بكرة القدم للسيدات، تطُبِّق عملية الترشح لاستضافة هذه البطولة معايير جديدة، وتضعنا على الطريق الصحيح لتنظيم حدث استثنائي عام 2027 داخل وخارج أرض الملعب.
فاطمة سامورا
الأمينة العامة لـ FIFA
الجدول الزمني لعملية تقديم العطاءات
19 مايو/أيار 2023
تأكيد الاتحادات الوطنية الأعضاء على اهتمامها بالتقدم بملف لاستضافة كأس العالم للسيدات FIFA 2027™ عبر إرسال اتفاقية ملف الترشيح.
أغسطس/آب 2023
تنظيم ورشة عمل عن ملف الترشح وبرنامج للمراقبة خلال كأس العالم للسيدات FIFA 2023™.
8 ديسمبر/كانون الأول 2023
تتقدم الاتحادات الوطنية الأعضاء بملفات الاستضافة إلى FIFA
فبراير/شباط 2024
يُنظم FIFA زيارات تفقدية للدول التي تقدمت بملفات استضافة للبطولة.
مايو/أيار 2024
ينشر FIFA تقرير تقييم ملفات الاستضافة.
الربع الثاني من عام 2024
يختار مجلس FIFA ملفات الاستضافة المقبولة.
7 مايو/أيار 2024
يختار مؤتمر FIFA الدولة/الدول المستضيفة لكأس العالم للسيدات FIFA 2027™