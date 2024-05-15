مجلس FIFA يُعيِّن فريق عمل لتقديم توصيات بشأن التغييرات المحتملة على اللوائح الناظمة للمباريات الدولية

وافق مجلس FIFA اليوم على تشكيل فريق عمل يُعنى بجمع المزيد من المعلومات ورفع توصيات إلى المجلس بشأن التعديلات المحتملة على لوائح FIFA الناظمة للمباريات الدولية. وسيتألف فريق العمل من 10 أعضاء إلى 15 عضواً يمثلون مختلف الجهات الفاعلة في كرة القدم، من ممثلين عن الاتحادات الوطنية الأعضاء والاتحادات القارية والأندية والدوريات واللاعبين ورابطات المشجعين، فضلاً عن الهيئات الخاصة المشاركة في تنظيم المباريات أو المسابقات الدولية، حيث يتوقع مجلس FIFA أن يقدِّم فريق العمل توصياته في الأشهر المقبلة.

ويتمثل الهدف الرئيسي لفريق العمل في دراسة اللوائح الناظمة للمباريات الدولية والبيان الصحفي الصادر في أعقاب اجتماع مجلس FIFA المنعقد شهر أكتوبر/تشرين الأول 2018 والمتعلق بالمباريات المقامة خارج الأرض (المادة 8.2 من اللوائح الناظمة للمباريات الدولية)، كما سيضطلع بإعداد نسخة منقحة للإطار القانوني على مستوى FIFA، وذلك للتركيز على القواعد والإجراءات والعمليات الخاصة بالترخيص لإقامة مباريات أو مسابقات كرة القدم بين الأندية من جهة، وعلى المعايير الواجب استيفاؤها للترخيص لمثل هذه المباريات أو المسابقات من جهة ثانية.

وإذا كان فريق العمل سيتولى صياغة توصياته بشكل مستقل، فإن مجلس FIFA قد طلب منه أن يستند في مقترحاته إلى مبادئ الشفافية والتناسب والموضوعية وعدم التمييز، مع مراعاة العوامل التالية على وجه التحديد عند تقديم توصياته: