مجلس FIFA يُعيِّن فريق عمل لتقديم توصيات بشأن التغييرات المحتملة على اللوائح الناظمة للمباريات الدولية

وافق مجلس FIFA اليوم على تشكيل فريق عمل يُعنى بجمع المزيد من المعلومات ورفع توصيات إلى المجلس بشأن التعديلات المحتملة على لوائح FIFA الناظمة للمباريات الدولية. وسيتألف فريق العمل من 10 أعضاء إلى 15 عضواً يمثلون مختلف الجهات الفاعلة في كرة القدم، من ممثلين عن الاتحادات الوطنية الأعضاء والاتحادات القارية والأندية والدوريات واللاعبين ورابطات المشجعين، فضلاً عن الهيئات الخاصة المشاركة في تنظيم المباريات أو المسابقات الدولية، حيث يتوقع مجلس FIFA أن يقدِّم فريق العمل توصياته في الأشهر المقبلة.
ويتمثل الهدف الرئيسي لفريق العمل في دراسة اللوائح الناظمة للمباريات الدولية والبيان الصحفي الصادر في أعقاب اجتماع مجلس FIFA المنعقد شهر أكتوبر/تشرين الأول 2018 والمتعلق بالمباريات المقامة خارج الأرض (المادة 8.2 من اللوائح الناظمة للمباريات الدولية)، كما سيضطلع بإعداد نسخة منقحة للإطار القانوني على مستوى FIFA، وذلك للتركيز على القواعد والإجراءات والعمليات الخاصة بالترخيص لإقامة مباريات أو مسابقات كرة القدم بين الأندية من جهة، وعلى المعايير الواجب استيفاؤها للترخيص لمثل هذه المباريات أو المسابقات من جهة ثانية.
وإذا كان فريق العمل سيتولى صياغة توصياته بشكل مستقل، فإن مجلس FIFA قد طلب منه أن يستند في مقترحاته إلى مبادئ الشفافية والتناسب والموضوعية وعدم التمييز، مع مراعاة العوامل التالية على وجه التحديد عند تقديم توصياته:
الإنصاف، وهذا يشمل الحرص على الإشعار المسبق بالشكل الملائم للمشجعين الذين قد لا تتاح لهم فرصة حضور مباراة على أرض فريقهم أو خارج قواعده.
مراعاة ما إذا تم اتخاذ ترتيبات كافية لكي يتمكن مشجعو الفرق التي تلعب مباراة خارج أرضها من حضور تلك المباراة في البلد المضيف.
التأثير المحتمل على توازن المنافسة الرياضية، بما في ذلك مصالح الفرق المشاركة وكذلك الفرق الأخرى التي تتنافس في نفس المسابقة مثل تلك المعنية بخوض مباراة محتملة خارج أراضيها بالنظر إلى الجدول الزمني المعتاد والمتوازن للمباريات المبرمجة داخل الأرض وخارج القواعد.
مراعاة ما إذا كانت المباراة عبارة عن مواجهة واحدة أو تندرج ضمن سلسلة من المباريات.
احترام هيكلة كرة القدم الدولية المعترف بها، والتي تقوم على أساس مبدأ تفرُّع السلطات (الاستقلالية وسلطة اتخاذ القرارات على المستوى المحلي).
التأثير و/أو الاختلال المحتمل الذي قد ينعكس على الفرق الأخرى المشاركة في البلد المضيف حيث ستقام المباراة.
عدد المباريات المقرَّر إجراؤها خارج القواعد، أو المقرَّر إقامتها في بلد مضيف مُعيَّن.
تأثير المباراة المقترحة على المصالح ذات الصلة بتطوير كرة القدم، وهذا يشمل أيضاً البلد المضيف حيث ستقام تلك المباراة.
قدرة الاتحاد المضيف على ضمان جميع العناصر المرتبطة بنزاهة المباراة، بما في ذلك سلامة المشجعين واللاعبين ومكافحة التلاعب بنتيجة المباراة واعتماد بروتوكولات مكافحة المنشطات.
مراعاة أي ظروف أو عوامل أخرى قد تؤثر على نزاهة اللعبة أو أمن وسلامة وعافية اللاعبين أو أطقم الفرق المشاركة.