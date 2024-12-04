جياني إنفانتينو يبرز الدور الأساسي للاستراتيجية في مستقبل كرة القدم في منطقة البحر الكاريبي

رئيس FIFA يخبر ممثلي الاتحادات الأعضاء في FIFA في منطقة البحر الكاريبي: "التخطيط الاستراتيجي والتنفيذ أمران في غاية الأهمية"

السيد إنفانتينو يلقي خطاباً في جلسة برنامج FIFA التنفيذي للتخطيط الاستراتيجي والتنفيذ المقامة لمدة ثلاثة أيام في مكتب FIFA في مدينة ميامي، بالولايات المتحدة الأمريكية

دورة مدتها اثني عشر أسبوعاً تزوّد الاتحادات الأعضاء بالمهارات اللازمة لوضع استراتيجية لتطوير كرة القدم وتنفيذها ومراقبة تنفيذها

خلال الجلسة الختامية من برنامج FIFA التنفيذي للتخطيط الاستراتيجي والتنفيذ لعام 2024، حرص رئيس FIFA جياني إنفانتينو على إبراز مدى أهمية وضع الاتحادات الأعضاء في FIFA البالغ عددها 211 اتحاداً لخطط مفصلة تهدف إلى تعزيز مستقبل كرة القدم في بلدانهم.

أُقيمت الدورة لمدة 12 أسبوعاً -بتنظيم من برنامج حَرَم FIFA- لتزويد محترفي كرة القدم بالأدوات والمهارات اللازمة لوضع الخطط الاستراتيجية وتنفيذها سعياً لتنمية المشهد الكروي في جميع أنحاء العالم.

“قال رئيس FIFA خلال حديثه لممثلي الاتحادات الأعضاء في منطقة البحر الكاريبي خلال تجمعهم في ميامي بالولايات المتحدة الأمريكية: "كان من دواعي سروري أن أقضي وقتاً ممتعاً مع السادة الحضور في حَرَم FIFA في ميامي، وأن أشاركهم رؤيتنا في FIFA التي تتجسد في تقديم كل أشكال الإرشاد والمساعدة الممكنة للمساهمة في تنمية كرة القدم المحلية لكل اتحاد عضو في FIFA بفعالية.

وإن التخطيط الاستراتيجي والتنفيذ عاملان أساسيان لنجاح الخطط والمشروعات المستقبلية. ومن خلال تبادل الأفكار مع كبار الخبراء المتمرسين من الإدارة العالمية، تسهم هذه الدورات والندوات في خلق مشهد كروي عالمي قوي."

البرنامج -الذي يتابعه ممثلو 11 من الاتحادات الأعضاء في منطقة البحر الكاريبي- يتكون من ست وحدات ويجمع بين التعلم عبر الإنترنت والجلسات الافتراضية المباشرة. وخلال ورشة العمل التي عُقدت على أساس الحضور الشخصي اختتاماً للدورة، سيحظى المشاركون بجلسات ورشة العمل حول موضوعات مثل قيادة المنتخب الوطني ودور الرئيس والأمين العام وأصحاب المصلحة الآخرين داخل الاتحاد العضو وكيفية موازنة الأولويات.

جياني إنفانتينو يحضر البرنامج التنفيذي لـFIFA في التخطيط الاستراتيجي والتنفيذ Previous 01 / 07 FIFA President Gianni Infantino speaks during the FIFA Executive Programme in Strategic Planning and Implementation in Miami 02 / 07 FIFA President Gianni Infantino during the FIFA Executive Programme in Strategic Planning and Implementation in Miami 03 / 07 FIFA President Gianni Infantino talks to a representative at the FIFA Executive Programme in Strategic Planning and Implementation in Miami 04 / 07 FIFA President Gianni Infantino welcomes a representative at the FIFA Executive Programme in Strategic Planning and Implementation in Miami 05 / 07 FIFA President Gianni Infantino talks to a representative at the FIFA Executive Programme in Strategic Planning and Implementation in Miami 06 / 07 FIFA President Gianni Infantino talks to a representative at the FIFA Executive Programme in Strategic Planning and Implementation in Miami 07 / 07 FIFA President Gianni Infantino talks to a representative at the FIFA Executive Programme in Strategic Planning and Implementation in Miami Next

استمع المشاركون إلى رؤى قيمة من توم جوريسن، مدير خدمات الاتحادات الأعضاء في FIFA، وجاير بيرتوني، مدير فرع الاتحادات الأعضاء بالأمريكتين لدى FIFA، وذلك بالإضافة إلى مداخلات قائد الدورة ستيوارت ريجان وكبير مديري الاستراتيجية والتنفيذ للاتحادات الأعضاء في FIFA أليساندرو جراماجليا. وتلقوا كذلك رؤى من متحدثين ضيفين، ويلفريد نانسي، مدرب فريق كولومبوس كرو والحائز على جائزة أفضل مدرب في الدوري الأمريكي لكرة القدم لعام 2024، وآيدي بوثرويد، المدرب السابق للمنتخب الإنجليزي تحت 21 عاماً.

ستُختتم الجلسة المقامة لمدة ثلاثة أيام بحفل يتسلم خلاله المشاركون شهادات تقدير بمناسبة إتمامهم الناجح للبرنامج، قبل عودتهم إلى اتحاداتهم الأعضاء لتطبيق المعرفة التي اكتسبوها لتطوير لعبة كرة القدم الرائعة.

وأضاف السيد إنفانتينو: "من توفير صناديق الأموال المتزايدة باستمرار لاتحاداتنا الأعضاء عبر برنامج FIFA Forward، إلى المبادرات الأخرى مثل مخطط FIFA لتطوير المواهب وبرنامج Football for Schools والبطولات العالمية الموسعة، فإن FIFA يبذل قصارى جهده لزيادة عالمية كرة القدم".