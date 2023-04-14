اتحاد سانت فنسنت وجزر غرينادين لكرة القدم

اتحاد سانت فنسنت وجزر غرينادين لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل

الموقع الرسمي

www.svgff.org

العنوان

Corner of Grenville & Higginson Street,

P.O. Box 1278,

KINGSTOWN

St. Vincent and the Grenadines

طرق التواصل

الهاتف: +1-784/456 1092

البريد الإلكتروني:svgfootball@gmail.com

فاكس: +1-784/457 2913

التنظيم

President

Otashie SPRING

Vice President

Dominique STOWE

General Secretary

Devron POYER

Treasurer

Otashie SPRING

Technical Director

Theon GORDON

National Coach Men

Williams ALNIF

National Coach Women

Cornelius HUGGINS

Chairperson of the Referees Committee

Rosalo MC KIE

Head/Director of the Referees Department

Lorson LEWIS

Referee Coordinator

Lorson LEWIS

تصنيف سانت فنسنت وجرنادين

تصنيف منتخب سانت فنسنت وجرنادين للرجال
تصنيف منتخب سانت فنسنت وجرنادين للسيدات
الرجال
المركزالمنتخبالنقاط الكاملة
171
برمودا
برمودا
برمودا
972.36
172
مالطا
مالطا
مالطا
967.29
173
سانت فنسنت وجرنادين
سانت فنسنت وجرنادين
سانت فنسنت وجرنادين
953.47
174
غرناطة
غرناطة
غرناطة
950.99
175
نيبال
نيبال
نيبال
948.05

١٥ فبراير ٢٠٢٤

السيدات
المركزالمنتخبالنقاط الكاملة
161
المالديف
المالديف
المالديف
938.55
162
سوريا
سوريا
سوريا
931.42
163
سانت فنسنت وجرنادين
سانت فنسنت وجرنادين
سانت فنسنت وجرنادين
923.84
164
دومينيكا
دومينيكا
دومينيكا
896.55
165
ليبيريا
ليبيريا
ليبيريا
882.37

١٥ مارس ٢٠٢٤