اتحاد سانت فنسنت وجزر غرينادين لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل
الموقع الرسميwww.svgff.org
العنوان
Corner of Grenville & Higginson Street,
P.O. Box 1278,
KINGSTOWN
St. Vincent and the Grenadines
طرق التواصل
الهاتف: +1-784/456 1092
البريد الإلكتروني:svgfootball@gmail.com
فاكس: +1-784/457 2913
التنظيم
President
Otashie SPRING
Vice President
Dominique STOWE
General Secretary
Devron POYER
Treasurer
Otashie SPRING
Technical Director
Theon GORDON
National Coach Men
Williams ALNIF
National Coach Women
Cornelius HUGGINS
Chairperson of the Referees Committee
Rosalo MC KIE
Head/Director of the Referees Department
Lorson LEWIS
Referee Coordinator
Lorson LEWIS
تصنيف سانت فنسنت وجرنادين
تصنيف منتخب سانت فنسنت وجرنادين للرجال
تصنيف منتخب سانت فنسنت وجرنادين للسيدات
الرجال
|المركز
|المنتخب
|النقاط الكاملة
171
برمودا
برمودا
972.36
172
مالطا
مالطا
967.29
173
سانت فنسنت وجرنادين
سانت فنسنت وجرنادين
953.47
174
غرناطة
غرناطة
950.99
175
نيبال
نيبال
948.05
١٥ فبراير ٢٠٢٤
السيدات
|المركز
|المنتخب
|النقاط الكاملة
161
المالديف
المالديف
938.55
162
سوريا
سوريا
931.42
163
سانت فنسنت وجرنادين
سانت فنسنت وجرنادين
923.84
164
دومينيكا
دومينيكا
896.55
165
ليبيريا
ليبيريا
882.37
١٥ مارس ٢٠٢٤