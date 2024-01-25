اتحاد أروبا لكرة القدم

اتحاد أروبا لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل

الموقع الرسمي

www.avbaruba.com

العنوان

Technical Centre "ANGEL BOTTA",

Shaba 24,

P.O. Box 376,

NOORD

Aruba

طرق التواصل

الهاتف: +297/587 7357

البريد الإلكتروني:info@avbaruba.com

فاكس: +297/587 6496

التنظيم

President

Egbert LACLE

Vice President

Geeta KHEMLANI

General Secretary

Dyane WIERSMA

Technical Director

David ABDUL

National Coach Men

Marvic BERMUDEZ

National Coach Women

Veron ALBERTSZ

Head/Director of the Referees Department

Monique RAS

Referee Coordinator

Monique RAS

تصنيف أروبا

تصنيف منتخب أروبا للرجال
تصنيف منتخب أروبا للسيدات
الرجال
المركزالمنتخبالنقاط الكاملة
191
سان تومي وبرينسيبي
سان تومي وبرينسيبي
سان تومي وبرينسيبي
888.94
192
جيبوتي
جيبوتي
جيبوتي
882.76
193
أروبا
أروبا
أروبا
879.32
194
بروناي دار السلام
بروناي دار السلام
بروناي دار السلام
870.63
195
باكستان
باكستان
باكستان
856.54

١٥ فبراير ٢٠٢٤

السيدات
المركزالمنتخبالنقاط الكاملة
183
أندورا
أندورا
أندورا
772.72
184
الجزر العذراء الأمريكية
الجزر العذراء الأمريكية
الجزر العذراء الأمريكية
771.47
185
أروبا
أروبا
أروبا
737.24
186
جزر العذراء البريطانية
جزر العذراء البريطانية
جزر العذراء البريطانية
735.87
187
جزر القمر
جزر القمر
جزر القمر
717.41

١٥ مارس ٢٠٢٤