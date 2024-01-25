اتحاد أروبا لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل
الموقع الرسميwww.avbaruba.com
العنوان
Technical Centre "ANGEL BOTTA",
Shaba 24,
P.O. Box 376,
NOORD
Aruba
طرق التواصل
الهاتف: +297/587 7357
البريد الإلكتروني:info@avbaruba.com
فاكس: +297/587 6496
التنظيم
President
Egbert LACLE
Vice President
Geeta KHEMLANI
General Secretary
Dyane WIERSMA
Technical Director
David ABDUL
National Coach Men
Marvic BERMUDEZ
National Coach Women
Veron ALBERTSZ
Head/Director of the Referees Department
Monique RAS
Referee Coordinator
Monique RAS
تصنيف أروبا
تصنيف منتخب أروبا للرجال
تصنيف منتخب أروبا للسيدات
الرجال
|المركز
|المنتخب
|النقاط الكاملة
191
سان تومي وبرينسيبي
سان تومي وبرينسيبي
888.94
192
جيبوتي
جيبوتي
882.76
193
أروبا
أروبا
879.32
194
بروناي دار السلام
بروناي دار السلام
870.63
195
باكستان
باكستان
856.54
١٥ فبراير ٢٠٢٤
السيدات
|المركز
|المنتخب
|النقاط الكاملة
183
أندورا
أندورا
772.72
184
الجزر العذراء الأمريكية
الجزر العذراء الأمريكية
771.47
185
أروبا
أروبا
737.24
186
جزر العذراء البريطانية
جزر العذراء البريطانية
735.87
187
جزر القمر
جزر القمر
717.41
١٥ مارس ٢٠٢٤
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