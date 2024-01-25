اتحاد ترينيداد وتوباغو لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل
الموقع الرسميwww.thettfa.com
العنوان
Ato Boldon Stadium,
COUVA
Trinidad and Tobago
طرق التواصل
الهاتف: +1-868/226 1010
البريد الإلكتروني:frontdesk.ttfa@gmail.com
فاكس: +1-868/625 8150
التنظيم
Chairperson of the Normalisation Committee
Robert HADAD
Vice President
Nigel ROMANO
General Secretary
Amiel MOHAMMED
Media And Communication Manager
Shaun FUENTES
Technical Director
Anton CORNEAL
National Coach Men
Angus EVE
National Coach Women
Richard HOOD
Head/Director of the Referees Department
Michael RAGOONATH
Referee Coordinator
Michael RAGOONATH
تصنيف ترينيداد وتوباجو
تصنيف منتخب ترينيداد وتوباجو للرجال
تصنيف منتخب ترينيداد وتوباجو للسيدات
الرجال
|المركز
|المنتخب
|النقاط الكاملة
94
أرمينيا
أرمينيا
1237.15
95
بيلاروسيا
بيلاروسيا
1232.80
96
ترينيداد وتوباجو
ترينيداد وتوباجو
1228.05
97
فلسطين
فلسطين
1227.20
98
بنين
بنين
1225.10
١٥ فبراير ٢٠٢٤
السيدات
|المركز
|المنتخب
|النقاط الكاملة
75
بيرو
بيرو
1322.49
76
أذربيجان
أذربيجان
1305.48
77
ترينيداد وتوباجو
ترينيداد وتوباجو
1294.31
78
تونس
تونس
1280.87
79
هونغ كونغ، الصين
هونغ كونغ، الصين
1275.27
١٥ مارس ٢٠٢٤
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