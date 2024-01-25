اتحاد ترينيداد وتوباغو لكرة القدم

اتحاد ترينيداد وتوباغو لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل

الموقع الرسمي

www.thettfa.com

العنوان

Ato Boldon Stadium,

COUVA

Trinidad and Tobago

طرق التواصل

الهاتف: +1-868/226 1010

البريد الإلكتروني:frontdesk.ttfa@gmail.com

فاكس: +1-868/625 8150

التنظيم

Chairperson of the Normalisation Committee

Robert HADAD

Vice President

Nigel ROMANO

General Secretary

Amiel MOHAMMED

Media And Communication Manager

Shaun FUENTES

Technical Director

Anton CORNEAL

National Coach Men

Angus EVE

National Coach Women

Richard HOOD

Head/Director of the Referees Department

Michael RAGOONATH

Referee Coordinator

Michael RAGOONATH

تصنيف ترينيداد وتوباجو

تصنيف منتخب ترينيداد وتوباجو للرجال
تصنيف منتخب ترينيداد وتوباجو للسيدات
الرجال
المركزالمنتخبالنقاط الكاملة
94
أرمينيا
أرمينيا
أرمينيا
1237.15
95
بيلاروسيا
بيلاروسيا
بيلاروسيا
1232.80
96
ترينيداد وتوباجو
ترينيداد وتوباجو
ترينيداد وتوباجو
1228.05
97
فلسطين
فلسطين
فلسطين
1227.20
98
بنين
بنين
بنين
1225.10

١٥ فبراير ٢٠٢٤

السيدات
المركزالمنتخبالنقاط الكاملة
75
بيرو
بيرو
بيرو
1322.49
76
أذربيجان
أذربيجان
أذربيجان
1305.48
77
ترينيداد وتوباجو
ترينيداد وتوباجو
ترينيداد وتوباجو
1294.31
78
تونس
تونس
تونس
1280.87
79
هونغ كونغ، الصين
هونغ كونغ، الصين
هونغ كونغ، الصين
1275.27

١٥ مارس ٢٠٢٤

أحدث المواضيع من اتحاد ترينيداد وتوباغو لكرة القدم

أحدث المواضيع من اتحاد ترينيداد وتوباغو لكرة القدم

بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد الوطني.

ZURICH, SWITZERLAND - JANUARY 25: (L-R) Draw Assistant Paulo Wanchope, FIFA Chief Tournament Officer - USA and Draw Conductor Manolo Zubiria, Presenter Alexis Nunes and Draw Assistant Ricardo Gardner after the Concacaf Qualifiers for FIFA World Cup 2026 - Preliminary Draw at Home of FIFA on January 25, 2024 in Zurich, Switzerland. (Photo by Harold Cunningham/FIFA)
الرئيس
رئيس FIFA يدعو بلدان Concacaf إلى "البدء في الحلم" عقب قرعة تصفيات كأس العالم 2026
٢٥ يناير ٢٠٢٤
GRAZ, AUSTRIA - NOVEMBER 13: Members of the Panama team line up for the anthems prior to the international friendly match between Japan and Panama at Merkur Arena on November 13, 2020 in Graz, Austria. (Photo by Christian Hofer/Getty Images)
البطولات
ست تذاكر في انتظار منتخبات Concacaf
١ يونيو ٢٠٢١