اتحاد باربادوس لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل
الموقع الرسميwww.barbadosfa.com
العنوان
Sir Garfield Sobers Sports Complex,
Wildey,
St. Michael BB11000 Bridgetown
Barbados
طرق التواصل
الهاتف: +1-246/538 2255
البريد الإلكتروني:office@barbadosfa.com
التنظيم
President
Randy HARRIS
Senior Vice President
Al WALCOTT
General Secretary
Amanda JAMES
Technical Director
Emmerson BOYCE
National Coach Men
Emmerson BOYCE
Head/Director of the Referees Department
Victor MOORE
تصنيف باربادوس
تصنيف منتخب باربادوس للرجال
تصنيف منتخب باربادوس للسيدات
الرجال
|المركز
|المنتخب
|النقاط الكاملة
176
مونتسيرات
مونتسيرات
946.08
177
موريشيوس
موريشيوس
944.95
178
باربادوس
باربادوس
943.80
179
كمبوديا
كمبوديا
931.47
180
دومينيكا
دومينيكا
922.25
١٥ فبراير ٢٠٢٤
السيدات
|المركز
|المنتخب
|النقاط الكاملة
158
باكستان
باكستان
949.54
159
تيمور الشرقية
تيمور الشرقية
946.01
160
باربادوس
باربادوس
941.96
161
المالديف
المالديف
938.55
162
سوريا
سوريا
931.42
١٥ مارس ٢٠٢٤
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