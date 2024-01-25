اتحاد باربادوس لكرة القدم

اتحاد باربادوس لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل

الموقع الرسمي

www.barbadosfa.com

العنوان

Sir Garfield Sobers Sports Complex,

Wildey,

St. Michael BB11000 Bridgetown

Barbados

طرق التواصل

الهاتف: +1-246/538 2255

البريد الإلكتروني:office@barbadosfa.com

التنظيم

President

Randy HARRIS

Senior Vice President

Al WALCOTT

General Secretary

Amanda JAMES

Technical Director

Emmerson BOYCE

National Coach Men

Emmerson BOYCE

Head/Director of the Referees Department

Victor MOORE

تصنيف باربادوس

تصنيف منتخب باربادوس للرجال
تصنيف منتخب باربادوس للسيدات
الرجال
المركزالمنتخبالنقاط الكاملة
176
مونتسيرات
مونتسيرات
مونتسيرات
946.08
177
موريشيوس
موريشيوس
موريشيوس
944.95
178
باربادوس
باربادوس
باربادوس
943.80
179
كمبوديا
كمبوديا
كمبوديا
931.47
180
دومينيكا
دومينيكا
دومينيكا
922.25

١٥ فبراير ٢٠٢٤

السيدات
المركزالمنتخبالنقاط الكاملة
158
باكستان
باكستان
باكستان
949.54
159
تيمور الشرقية
تيمور الشرقية
تيمور الشرقية
946.01
160
باربادوس
باربادوس
باربادوس
941.96
161
المالديف
المالديف
المالديف
938.55
162
سوريا
سوريا
سوريا
931.42

١٥ مارس ٢٠٢٤

أحدث المواضيع من اتحاد باربادوس لكرة القدم

أحدث المواضيع من اتحاد باربادوس لكرة القدم

بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد الوطني.

ZURICH, SWITZERLAND - JANUARY 25: (L-R) Draw Assistant Paulo Wanchope, FIFA Chief Tournament Officer - USA and Draw Conductor Manolo Zubiria, Presenter Alexis Nunes and Draw Assistant Ricardo Gardner after the Concacaf Qualifiers for FIFA World Cup 2026 - Preliminary Draw at Home of FIFA on January 25, 2024 in Zurich, Switzerland. (Photo by Harold Cunningham/FIFA)
الرئيس
رئيس FIFA يدعو بلدان Concacaf إلى "البدء في الحلم" عقب قرعة تصفيات كأس العالم 2026
٢٥ يناير ٢٠٢٤
KIGALI, RWANDA - MARCH 14: FIFA Football for Schools as part of the 73rd FIFA Congress at Gitagata Rehabilitation Center, Bugasera on March 14, 2023 in Kigali, Rwanda. (Photo by Brendan Moran - FIFA/FIFA via Sportsfile)
المنظمة
الحصيلة السنوية: برنامج كرة القدم للمدارس يُنهي عام 2023 على إيقاع النجاحات
٧ يناير ٢٠٢٤
Pitches Caribbean region - Bahamas
المنظمة
برنامج FIFA Forward يتوسع في منطقة الكاريبي
١٤ نوفمبر ٢٠٢٣
Football For Schools in Barbados
المنظمة
برنامج كرة القدم للمدارس FIFA يدعم اتحاد بربادوس لكرة القدم لتقديم "كرة قدم أفضل لحياة أفضل"
٢٧ أغسطس ٢٠٢٣