اتحاد دومينيكا لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل
الموقع الرسميwww.dominicafa.com
العنوان
Patrick John Football House,
Bath Estate,
P.O. Box 1080,
ROSEAU
Dominica
طرق التواصل
الهاتف: +1-767/448 7577
البريد الإلكتروني:generalsecretary@dominicafa.org
فاكس: +1-767/448 7587
التنظيم
President
Glen ETIENNE
Vice President
Ken GEORGE
General Secretary
Jarsmine VIDAL-MATTHEW
Treasurer
Dexter DUCREAY
Media And Communication Manager
Gerald GEORGE
Technical Director
Jerome BARDOUILLE
National Coach Men
Ellington SABIN
National Coach Women
Ronnie GUSTAVE
Chairperson of the Referees Committee
Kurt CHRISTMAS
Head/Director of the Referees Department
Nehron WILLIAMS
Referee Coordinator
Nehron WILLIAMS
تصنيف دومينيكا
تصنيف منتخب دومينيكا للرجال
تصنيف منتخب دومينيكا للسيدات
الرجال
|المركز
|المنتخب
|النقاط الكاملة
178
باربادوس
باربادوس
943.80
179
كمبوديا
كمبوديا
931.47
180
دومينيكا
دومينيكا
922.25
181
تشاد
تشاد
920.37
182
بيليز
بيليز
918.68
١٥ فبراير ٢٠٢٤
السيدات
|المركز
|المنتخب
|النقاط الكاملة
162
سوريا
سوريا
931.42
163
سانت فنسنت وجرنادين
سانت فنسنت وجرنادين
923.84
164
دومينيكا
دومينيكا
896.55
165
ليبيريا
ليبيريا
882.37
166
النيجر
النيجر
876.50
١٥ مارس ٢٠٢٤
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