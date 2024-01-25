اتحاد دومينيكا لكرة القدم

اتحاد دومينيكا لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل

الموقع الرسمي

www.dominicafa.com

العنوان

Patrick John Football House,

Bath Estate,

P.O. Box 1080,

ROSEAU

Dominica

طرق التواصل

الهاتف: +1-767/448 7577

البريد الإلكتروني:generalsecretary@dominicafa.org

فاكس: +1-767/448 7587

التنظيم

President

Glen ETIENNE

Vice President

Ken GEORGE

General Secretary

Jarsmine VIDAL-MATTHEW

Treasurer

Dexter DUCREAY

Media And Communication Manager

Gerald GEORGE

Technical Director

Jerome BARDOUILLE

National Coach Men

Ellington SABIN

National Coach Women

Ronnie GUSTAVE

Chairperson of the Referees Committee

Kurt CHRISTMAS

Head/Director of the Referees Department

Nehron WILLIAMS

Referee Coordinator

Nehron WILLIAMS

تصنيف دومينيكا

تصنيف منتخب دومينيكا للرجال
تصنيف منتخب دومينيكا للسيدات
الرجال
المركزالمنتخبالنقاط الكاملة
178
باربادوس
باربادوس
باربادوس
943.80
179
كمبوديا
كمبوديا
كمبوديا
931.47
180
دومينيكا
دومينيكا
دومينيكا
922.25
181
تشاد
تشاد
تشاد
920.37
182
بيليز
بيليز
بيليز
918.68

١٥ فبراير ٢٠٢٤

السيدات
المركزالمنتخبالنقاط الكاملة
162
سوريا
سوريا
سوريا
931.42
163
سانت فنسنت وجرنادين
سانت فنسنت وجرنادين
سانت فنسنت وجرنادين
923.84
164
دومينيكا
دومينيكا
دومينيكا
896.55
165
ليبيريا
ليبيريا
ليبيريا
882.37
166
النيجر
النيجر
النيجر
876.50

١٥ مارس ٢٠٢٤

أحدث المواضيع من اتحاد دومينيكا لكرة القدم

أحدث المواضيع من اتحاد دومينيكا لكرة القدم

بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد الوطني.

ZURICH, SWITZERLAND - JANUARY 25: (L-R) Draw Assistant Paulo Wanchope, FIFA Chief Tournament Officer - USA and Draw Conductor Manolo Zubiria, Presenter Alexis Nunes and Draw Assistant Ricardo Gardner after the Concacaf Qualifiers for FIFA World Cup 2026 - Preliminary Draw at Home of FIFA on January 25, 2024 in Zurich, Switzerland. (Photo by Harold Cunningham/FIFA)
الرئيس
رئيس FIFA يدعو بلدان Concacaf إلى "البدء في الحلم" عقب قرعة تصفيات كأس العالم 2026
٢٥ يناير ٢٠٢٤
Pitches Caribbean region - Bahamas
المنظمة
برنامج FIFA Forward يتوسع في منطقة الكاريبي
١٤ نوفمبر ٢٠٢٣