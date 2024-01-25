اتحاد سانت كيتس ونيفيس لكرة القدم

اتحاد سانت كيتس ونيفيس لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل

الموقع الرسمي

www.sknfa.com

العنوان

Lozack Road,

P.O. Box 465,

BASSETERRE

St. Kitts and Nevis

طرق التواصل

الهاتف: +1-869/466 8502

البريد الإلكتروني:info@sknfa.com

فاكس: +1-869/465 9033

التنظيم

President

Atiba HARRIS

Vice President

Shawn WHITE

General Secretary

Techell McLEAN

Treasurer

Judin SABAROCHE

Technical Director

Lenny TAYLOR

National Coach Men

Austin HUGGINS

National Coach Women

Samuel PHIPPS

Chairperson of the Referees Committee

John BERGAN

Head/Director of the Referees Department

Graeme BROWNE

Referee Coordinator

Delroy JEFFERS

تصنيف سانت كيتس ونيفس

تصنيف منتخب سانت كيتس ونيفس للرجال
تصنيف منتخب سانت كيتس ونيفس للسيدات
الرجال
المركزالمنتخبالنقاط الكاملة
145
إثيوبيا
إثيوبيا
إثيوبيا
1068.79
146
بتسوانا
بتسوانا
بتسوانا
1064.50
147
سانت كيتس ونيفس
سانت كيتس ونيفس
سانت كيتس ونيفس
1057.05
148
ليسوتو
ليسوتو
ليسوتو
1047.27
149
إسواتيني
إسواتيني
إسواتيني
1045.88

١٥ فبراير ٢٠٢٤

السيدات
المركزالمنتخبالنقاط الكاملة
136
فلسطين
فلسطين
فلسطين
1080.47
137
سنغافورة
سنغافورة
سنغافورة
1080.39
138
سانت كيتس ونيفس
سانت كيتس ونيفس
سانت كيتس ونيفس
1078.84
139
تركمانستان
تركمانستان
تركمانستان
1075.41
140
بنغلاديش
بنغلاديش
بنغلاديش
1068.52

١٥ مارس ٢٠٢٤