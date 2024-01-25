اتحاد سانت كيتس ونيفيس لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل
الموقع الرسميwww.sknfa.com
العنوان
Lozack Road,
P.O. Box 465,
BASSETERRE
St. Kitts and Nevis
طرق التواصل
الهاتف: +1-869/466 8502
البريد الإلكتروني:info@sknfa.com
فاكس: +1-869/465 9033
التنظيم
President
Atiba HARRIS
Vice President
Shawn WHITE
General Secretary
Techell McLEAN
Treasurer
Judin SABAROCHE
Technical Director
Lenny TAYLOR
National Coach Men
Austin HUGGINS
National Coach Women
Samuel PHIPPS
Chairperson of the Referees Committee
John BERGAN
Head/Director of the Referees Department
Graeme BROWNE
Referee Coordinator
Delroy JEFFERS
تصنيف سانت كيتس ونيفس
تصنيف منتخب سانت كيتس ونيفس للرجال
تصنيف منتخب سانت كيتس ونيفس للسيدات
الرجال
|المركز
|المنتخب
|النقاط الكاملة
145
إثيوبيا
إثيوبيا
1068.79
146
بتسوانا
بتسوانا
1064.50
147
سانت كيتس ونيفس
سانت كيتس ونيفس
1057.05
148
ليسوتو
ليسوتو
1047.27
149
إسواتيني
إسواتيني
1045.88
١٥ فبراير ٢٠٢٤
السيدات
|المركز
|المنتخب
|النقاط الكاملة
136
فلسطين
فلسطين
1080.47
137
سنغافورة
سنغافورة
1080.39
138
سانت كيتس ونيفس
سانت كيتس ونيفس
1078.84
139
تركمانستان
تركمانستان
1075.41
140
بنغلاديش
بنغلاديش
1068.52
١٥ مارس ٢٠٢٤
أحدث المواضيع من اتحاد سانت كيتس ونيفيس لكرة القدم
بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد الوطني.