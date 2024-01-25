اتحاد الجزر العذراء الأمريكية لكرة القدم

اتحاد الجزر العذراء الأمريكية لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل

الموقع الرسمي

www.usvisoccerassociation.com

العنوان

23-1 Bethlehem,

P.O. Box 2346,

00851 CHRISTIANSTED, ST. CROIX

US Virgin Islands

طرق التواصل

الهاتف: +1-340/719 9707

البريد الإلكتروني:fidheileh@usvisoccerassociation.com

فاكس: +1-340/719 9709

التنظيم

President

Yohannes WOREDE

Vice President

Izler BROWNE

John DE JONGH III

General Secretary

Firas IDHEILEH

Media And Communication Manager

Tiffany JAMES

Technical Director

Vin BLAINE

National Coach Men

GILBERTO DAMIANO

National Coach Women

Jorge ZAVALA

Head/Director of the Referees Department

Markus C. HENDRICKSON

Referee Coordinator

Markus C. HENDRICKSON

تصنيف الجزر العذراء الأمريكية

تصنيف منتخب الجزر العذراء الأمريكية للرجال
تصنيف منتخب الجزر العذراء الأمريكية للسيدات
الرجال
المركزالمنتخبالنقاط الكاملة
206
جزر الترك وكايكوس
جزر الترك وكايكوس
جزر الترك وكايكوس
818.57
207
جزر العذراء البريطانية
جزر العذراء البريطانية
جزر العذراء البريطانية
807.57
208
الجزر العذراء الأمريكية
الجزر العذراء الأمريكية
الجزر العذراء الأمريكية
796.78
209
أنعويلا
أنعويلا
أنعويلا
785.69
210
سان مارينو
سان مارينو
سان مارينو
741.61

١٥ فبراير ٢٠٢٤

السيدات
المركزالمنتخبالنقاط الكاملة
182
إسواتيني
إسواتيني
إسواتيني
791.04
183
أندورا
أندورا
أندورا
772.72
184
الجزر العذراء الأمريكية
الجزر العذراء الأمريكية
الجزر العذراء الأمريكية
771.47
185
أروبا
أروبا
أروبا
737.24
186
جزر العذراء البريطانية
جزر العذراء البريطانية
جزر العذراء البريطانية
735.87

١٥ مارس ٢٠٢٤