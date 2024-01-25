اتحاد الجزر العذراء الأمريكية لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل
الموقع الرسميwww.usvisoccerassociation.com
العنوان
23-1 Bethlehem,
P.O. Box 2346,
00851 CHRISTIANSTED, ST. CROIX
US Virgin Islands
طرق التواصل
الهاتف: +1-340/719 9707
البريد الإلكتروني:fidheileh@usvisoccerassociation.com
فاكس: +1-340/719 9709
التنظيم
President
Yohannes WOREDE
Vice President
Izler BROWNE
John DE JONGH III
General Secretary
Firas IDHEILEH
Media And Communication Manager
Tiffany JAMES
Technical Director
Vin BLAINE
National Coach Men
GILBERTO DAMIANO
National Coach Women
Jorge ZAVALA
Head/Director of the Referees Department
Markus C. HENDRICKSON
Referee Coordinator
Markus C. HENDRICKSON
تصنيف الجزر العذراء الأمريكية
تصنيف منتخب الجزر العذراء الأمريكية للرجال
تصنيف منتخب الجزر العذراء الأمريكية للسيدات
الرجال
|المركز
|المنتخب
|النقاط الكاملة
206
جزر الترك وكايكوس
جزر الترك وكايكوس
818.57
207
جزر العذراء البريطانية
جزر العذراء البريطانية
807.57
208
الجزر العذراء الأمريكية
الجزر العذراء الأمريكية
796.78
209
أنعويلا
أنعويلا
785.69
210
سان مارينو
سان مارينو
741.61
١٥ فبراير ٢٠٢٤
السيدات
|المركز
|المنتخب
|النقاط الكاملة
182
إسواتيني
إسواتيني
791.04
183
أندورا
أندورا
772.72
184
الجزر العذراء الأمريكية
الجزر العذراء الأمريكية
771.47
185
أروبا
أروبا
737.24
186
جزر العذراء البريطانية
جزر العذراء البريطانية
735.87
١٥ مارس ٢٠٢٤
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