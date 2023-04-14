اتحاد جزر فيرجن البريطانية لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل
الموقع الرسميwww.bvifootball.com
العنوان
Chapel Hill,
East End,
VG1120 TORTOLA
British Virgin Islands
طرق التواصل
الهاتف: +1-284/494 5655
البريد الإلكتروني:general.secretary@bvifootball.com
فاكس: +1-284/494 8968
التنظيم
Acting President
Aubrey LIBURD
Vice President
Aubrey LIBURD
Avanell MORTON
General Secretary
Juliana LUKE
Treasurer
Kenrick GRANT
Media And Communication Manager
Charles JACKSON
Technical Director
Dan NEVILLE
National Coach Men
Chris KIWOMYA
National Coach Women
James BAIRD
Chairperson of the Referees Committee
Rupert JOHNSON
Head/Director of the Referees Department
Alfred REID
Referee Coordinator
Alfred REID
تصنيف جزر العذراء البريطانية
تصنيف منتخب جزر العذراء البريطانية للرجال
تصنيف منتخب جزر العذراء البريطانية للسيدات
الرجال
|المركز
|المنتخب
|النقاط الكاملة
205
غوام
غوام
821.91
206
جزر الترك وكايكوس
جزر الترك وكايكوس
818.57
207
جزر العذراء البريطانية
جزر العذراء البريطانية
807.57
208
الجزر العذراء الأمريكية
الجزر العذراء الأمريكية
796.78
209
أنعويلا
أنعويلا
785.69
١٥ فبراير ٢٠٢٤
السيدات
|المركز
|المنتخب
|النقاط الكاملة
184
الجزر العذراء الأمريكية
الجزر العذراء الأمريكية
771.47
185
أروبا
أروبا
737.24
186
جزر العذراء البريطانية
جزر العذراء البريطانية
735.87
187
جزر القمر
جزر القمر
717.41
188
أنعويلا
أنعويلا
691.37
١٥ مارس ٢٠٢٤