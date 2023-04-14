اتحاد جزر فيرجن البريطانية لكرة القدم

اتحاد جزر فيرجن البريطانية لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل

الموقع الرسمي

www.bvifootball.com

العنوان

Chapel Hill,

East End,

VG1120 TORTOLA

British Virgin Islands

طرق التواصل

الهاتف: +1-284/494 5655

البريد الإلكتروني:general.secretary@bvifootball.com

فاكس: +1-284/494 8968

التنظيم

Acting President

Aubrey LIBURD

Vice President

Aubrey LIBURD

Avanell MORTON

General Secretary

Juliana LUKE

Treasurer

Kenrick GRANT

Media And Communication Manager

Charles JACKSON

Technical Director

Dan NEVILLE

National Coach Men

Chris KIWOMYA

National Coach Women

James BAIRD

Chairperson of the Referees Committee

Rupert JOHNSON

Head/Director of the Referees Department

Alfred REID

Referee Coordinator

Alfred REID

تصنيف جزر العذراء البريطانية

تصنيف منتخب جزر العذراء البريطانية للرجال
تصنيف منتخب جزر العذراء البريطانية للسيدات
الرجال
المركزالمنتخبالنقاط الكاملة
205
غوام
غوام
غوام
821.91
206
جزر الترك وكايكوس
جزر الترك وكايكوس
جزر الترك وكايكوس
818.57
207
جزر العذراء البريطانية
جزر العذراء البريطانية
جزر العذراء البريطانية
807.57
208
الجزر العذراء الأمريكية
الجزر العذراء الأمريكية
الجزر العذراء الأمريكية
796.78
209
أنعويلا
أنعويلا
أنعويلا
785.69

١٥ فبراير ٢٠٢٤

السيدات
المركزالمنتخبالنقاط الكاملة
184
الجزر العذراء الأمريكية
الجزر العذراء الأمريكية
الجزر العذراء الأمريكية
771.47
185
أروبا
أروبا
أروبا
737.24
186
جزر العذراء البريطانية
جزر العذراء البريطانية
جزر العذراء البريطانية
735.87
187
جزر القمر
جزر القمر
جزر القمر
717.41
188
أنعويلا
أنعويلا
أنعويلا
691.37

١٥ مارس ٢٠٢٤