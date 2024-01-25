اتحاد بليز لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل
الموقع الرسميwww.footballfederationbelize.com
العنوان
26 Hummingbird Highway,
Belmopan,
P.O. Box 1742,
BELIZE CITY
Belize
طرق التواصل
الهاتف: +501-822/3410
البريد الإلكتروني:ffb@footballfederationbelize.bz
فاكس: +501-822/3377
التنظيم
President
Sergio CHUC
Vice President
Cruz GAMEZ
Marlon KUYLEN
General Secretary
Earl JONES
Media And Communication Manager
John PALACIO
Technical Director
Philip MARIN
National Coach Men
David PEREZ
National Coach Women
Wayne CASIMIRO
Chairperson of the Referees Committee
Marlon KUYLEN
Head/Director of the Referees Department
Omario CONTRERAS
Referee Coordinator
Omario CONTRERAS
Futsal Coordinator
Earl TRAPP
تصنيف بيليز
تصنيف منتخب بيليز للرجال
تصنيف منتخب بيليز للسيدات
الرجال
|المركز
|المنتخب
|النقاط الكاملة
180
دومينيكا
دومينيكا
922.25
181
تشاد
تشاد
920.37
182
بيليز
بيليز
918.68
183
بنغلاديش
بنغلاديش
916.75
184
بوتان
بوتان
913.02
١٥ فبراير ٢٠٢٤
السيدات
|المركز
|المنتخب
|النقاط الكاملة
167
رواندا
رواندا
874.81
168
غرناطة
غرناطة
870.77
169
بيليز
بيليز
868.00
170
جزر سيشيل
جزر سيشيل
866.26
171
موزامبيق
موزامبيق
864.61
١٥ مارس ٢٠٢٤
أحدث المواضيع من اتحاد بليز لكرة القدم
بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد الوطني.
الرئيس
رئيس FIFA يدعو بلدان Concacaf إلى "البدء في الحلم" عقب قرعة تصفيات كأس العالم 2026
٢٥ يناير ٢٠٢٤