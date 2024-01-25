اتحاد بليز لكرة القدم

اتحاد بليز لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل

الموقع الرسمي

www.footballfederationbelize.com

العنوان

26 Hummingbird Highway,

Belmopan,

P.O. Box 1742,

BELIZE CITY

Belize

طرق التواصل

الهاتف: +501-822/3410

البريد الإلكتروني:ffb@footballfederationbelize.bz

فاكس: +501-822/3377

التنظيم

President

Sergio CHUC

Vice President

Cruz GAMEZ

Marlon KUYLEN

General Secretary

Earl JONES

Media And Communication Manager

John PALACIO

Technical Director

Philip MARIN

National Coach Men

David PEREZ

National Coach Women

Wayne CASIMIRO

Chairperson of the Referees Committee

Marlon KUYLEN

Head/Director of the Referees Department

Omario CONTRERAS

Referee Coordinator

Omario CONTRERAS

Futsal Coordinator

Earl TRAPP

تصنيف بيليز

تصنيف منتخب بيليز للرجال
تصنيف منتخب بيليز للسيدات
الرجال
المركزالمنتخبالنقاط الكاملة
180
دومينيكا
دومينيكا
دومينيكا
922.25
181
تشاد
تشاد
تشاد
920.37
182
بيليز
بيليز
بيليز
918.68
183
بنغلاديش
بنغلاديش
بنغلاديش
916.75
184
بوتان
بوتان
بوتان
913.02

١٥ فبراير ٢٠٢٤

السيدات
المركزالمنتخبالنقاط الكاملة
167
رواندا
رواندا
رواندا
874.81
168
غرناطة
غرناطة
غرناطة
870.77
169
بيليز
بيليز
بيليز
868.00
170
جزر سيشيل
جزر سيشيل
جزر سيشيل
866.26
171
موزامبيق
موزامبيق
موزامبيق
864.61

١٥ مارس ٢٠٢٤

أحدث المواضيع من اتحاد بليز لكرة القدم

أحدث المواضيع من اتحاد بليز لكرة القدم

بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد الوطني.

ZURICH, SWITZERLAND - JANUARY 25: (L-R) Draw Assistant Paulo Wanchope, FIFA Chief Tournament Officer - USA and Draw Conductor Manolo Zubiria, Presenter Alexis Nunes and Draw Assistant Ricardo Gardner after the Concacaf Qualifiers for FIFA World Cup 2026 - Preliminary Draw at Home of FIFA on January 25, 2024 in Zurich, Switzerland. (Photo by Harold Cunningham/FIFA)
الرئيس
رئيس FIFA يدعو بلدان Concacaf إلى "البدء في الحلم" عقب قرعة تصفيات كأس العالم 2026
٢٥ يناير ٢٠٢٤
FIFA President Gianni Infantino at XXII UNCAF Ordinary Congress on February 24, 2023 in Antigua, Guatemala. (Photo by Salvadoran Football Association)
الرئيس
جياني إنفانتينو: نهائيات كأس العالم 2026 ستغير التوازن في كرة القدم
٢٥ فبراير ٢٠٢٣
BELIZE CITY, BELIZE - AUGUST 17: FIFA Technical Consultant Juan Pablo Ángel poses with attendees for a group photo during Football for Schools at Princess Ramada Hotel on August 17, 2022 in Belize City, Belize. (Photo by Ivan Valencia/FIFA)
المنظمة
2022، عام من التعلم مع Football for Schools
٢٨ ديسمبر ٢٠٢٢
BELIZE CITY, BELIZE - AUGUST 17: Students during Football for Schools at Princess Ramada Hotel on August 17, 2022 in Belize City, Belize. (Photo by Ivan Valencia/FIFA)
الرئيس
رئيس FIFA يلتقي برئيس وزراء بيليز
٢٣ سبتمبر ٢٠٢٢
Deputy Prime Minister of Belize, Cordel Hyde with FIFA Delegation
الرئيس
"بنية تحتية جيدة للتدريب". رئيس FIFA منبهر بالتقدم المحرز خلال زيارته إلى بليز
٣١ أغسطس ٢٠٢٢
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BELIZE CITY, BELIZE - AUGUST 17: FIFA Technical Consultant Juan Pablo Ángel poses with attendees for a group photo during Football for Schools at Princess Ramada Hotel on August 17, 2022 in Belize City, Belize. (Photo by Ivan Valencia/FIFA)
المنظمة
بليز تثق في برنامج كرة القدم للمدارس FIFA لتعزيز مشروعها التنموي