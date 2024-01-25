اتحاد سانت لوسيا لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل
الموقع الرسميwww.stluciafa.org
العنوان
Barnard Hill,
P.O. Box 255,
CASTRIES
St. Lucia
طرق التواصل
الهاتف: +1-758/453 0687
البريد الإلكتروني:stluciafootballassociation@gmail.com
فاكس: +1-758/456 0510
التنظيم
President
Lyndon COOPER
Vice President
Stephen REGIS
Valdez JAMES
General Secretary
Victor REID
Media And Communication Manager
Michael PIERRE
Technical Director
Ces PODD
National Coach Men
Stern JOHN
National Coach Women
Trevor ANDERSON
Chairperson of the Referees Committee
Alvin FRANCIS
Head/Director of the Referees Department
Antoine KEVIN
Referee Coordinator
Antoine KEVIN
تصنيف سانت لوسيا
تصنيف منتخب سانت لوسيا للرجال
تصنيف منتخب سانت لوسيا للسيدات
الرجال
|المركز
|المنتخب
|النقاط الكاملة
165
بابوا غينيا الجديدة
بابوا غينيا الجديدة
990.61
166
جنوب السودان
جنوب السودان
989.29
167
سانت لوسيا
سانت لوسيا
988.67
168
فيجي
فيجي
981.26
169
كوبا
كوبا
980.65
١٥ فبراير ٢٠٢٤
السيدات
|المركز
|المنتخب
|النقاط الكاملة
153
بتسوانا
بتسوانا
1001.74
154
طاجيكستان
طاجيكستان
991.20
155
سانت لوسيا
سانت لوسيا
975.08
156
مالاوي
مالاوي
972.78
157
سريلانكا
سريلانكا
955.21
١٥ مارس ٢٠٢٤
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