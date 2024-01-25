اتحاد سانت لوسيا لكرة القدم

اتحاد سانت لوسيا لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل

الموقع الرسمي

www.stluciafa.org

العنوان

Barnard Hill,

P.O. Box 255,

CASTRIES

St. Lucia

طرق التواصل

الهاتف: +1-758/453 0687

البريد الإلكتروني:stluciafootballassociation@gmail.com

فاكس: +1-758/456 0510

التنظيم

President

Lyndon COOPER

Vice President

Stephen REGIS

Valdez JAMES

General Secretary

Victor REID

Media And Communication Manager

Michael PIERRE

Technical Director

Ces PODD

National Coach Men

Stern JOHN

National Coach Women

Trevor ANDERSON

Chairperson of the Referees Committee

Alvin FRANCIS

Head/Director of the Referees Department

Antoine KEVIN

Referee Coordinator

Antoine KEVIN

تصنيف سانت لوسيا

تصنيف منتخب سانت لوسيا للرجال
تصنيف منتخب سانت لوسيا للسيدات
الرجال
المركزالمنتخبالنقاط الكاملة
165
بابوا غينيا الجديدة
بابوا غينيا الجديدة
بابوا غينيا الجديدة
990.61
166
جنوب السودان
جنوب السودان
جنوب السودان
989.29
167
سانت لوسيا
سانت لوسيا
سانت لوسيا
988.67
168
فيجي
فيجي
فيجي
981.26
169
كوبا
كوبا
كوبا
980.65

١٥ فبراير ٢٠٢٤

السيدات
المركزالمنتخبالنقاط الكاملة
153
بتسوانا
بتسوانا
بتسوانا
1001.74
154
طاجيكستان
طاجيكستان
طاجيكستان
991.20
155
سانت لوسيا
سانت لوسيا
سانت لوسيا
975.08
156
مالاوي
مالاوي
مالاوي
972.78
157
سريلانكا
سريلانكا
سريلانكا
955.21

١٥ مارس ٢٠٢٤