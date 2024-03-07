اتحاد أنغويلا لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل
الموقع الرسميwww.anguillafa.com
العنوان
2 Queen Elizabeth Ave,
P.O. Box 1318,
AI-2640 THE VALLEY
Anguilla
طرق التواصل
الهاتف: +1-264/497 7323
البريد الإلكتروني:afa@anguillafa.com
التنظيم
President
Girdon CONNOR
Vice President
Kevin HAWLEY
General Secretary
Jameel ROCHESTER
Media And Communication Manager
Denecia NILES
Technical Director
Colin JOHNSON
National Coach Men
Keith JEFFREY
National Coach Women
Ben GOODEN
Chairperson of the Referees Committee
Bernard WATTLEY
Head/Director of the Referees Department
Malcolm RAMSEY
Referee Coordinator
Bernard WATTLEY
تصنيف أنعويلا
تصنيف منتخب أنعويلا للرجال
تصنيف منتخب أنعويلا للسيدات
الرجال
|المركز
|المنتخب
|النقاط الكاملة
206
جزر الترك وكايكوس
جزر الترك وكايكوس
818.57
207
جزر العذراء البريطانية
جزر العذراء البريطانية
807.57
208
الجزر العذراء الأمريكية
الجزر العذراء الأمريكية
796.78
209
أنعويلا
أنعويلا
785.69
210
سان مارينو
سان مارينو
741.61
١٥ فبراير ٢٠٢٤
السيدات
|المركز
|المنتخب
|النقاط الكاملة
186
جزر العذراء البريطانية
جزر العذراء البريطانية
735.87
187
جزر القمر
جزر القمر
717.41
188
أنعويلا
أنعويلا
691.37
189
مدغشقر
مدغشقر
687.98
190
جزر الباهاما
جزر الباهاما
665.71
١٥ مارس ٢٠٢٤
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