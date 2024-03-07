اتحاد أنغويلا لكرة القدم

اتحاد أنغويلا لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل

الموقع الرسمي

www.anguillafa.com

العنوان

2 Queen Elizabeth Ave,

P.O. Box 1318,

AI-2640 THE VALLEY

Anguilla

طرق التواصل

الهاتف: +1-264/497 7323

البريد الإلكتروني:afa@anguillafa.com

التنظيم

President

Girdon CONNOR

Vice President

Kevin HAWLEY

General Secretary

Jameel ROCHESTER

Media And Communication Manager

Denecia NILES

Technical Director

Colin JOHNSON

National Coach Men

Keith JEFFREY

National Coach Women

Ben GOODEN

Chairperson of the Referees Committee

Bernard WATTLEY

Head/Director of the Referees Department

Malcolm RAMSEY

Referee Coordinator

Bernard WATTLEY

تصنيف أنعويلا

تصنيف منتخب أنعويلا للرجال
تصنيف منتخب أنعويلا للسيدات
الرجال
المركزالمنتخبالنقاط الكاملة
206
جزر الترك وكايكوس
جزر الترك وكايكوس
جزر الترك وكايكوس
818.57
207
جزر العذراء البريطانية
جزر العذراء البريطانية
جزر العذراء البريطانية
807.57
208
الجزر العذراء الأمريكية
الجزر العذراء الأمريكية
الجزر العذراء الأمريكية
796.78
209
أنعويلا
أنعويلا
أنعويلا
785.69
210
سان مارينو
سان مارينو
سان مارينو
741.61

١٥ فبراير ٢٠٢٤

السيدات
المركزالمنتخبالنقاط الكاملة
186
جزر العذراء البريطانية
جزر العذراء البريطانية
جزر العذراء البريطانية
735.87
187
جزر القمر
جزر القمر
جزر القمر
717.41
188
أنعويلا
أنعويلا
أنعويلا
691.37
189
مدغشقر
مدغشقر
مدغشقر
687.98
190
جزر الباهاما
جزر الباهاما
جزر الباهاما
665.71

١٥ مارس ٢٠٢٤