رئيس FIFA يقدّم ثلاثة تعهدات للقمة الدولية من أجل الرياضة لتحقيق التنمية المستدامة

جياني إنفانتينو يتعهد بإنشاء FIFA لـ 1000 ملعب مُصغر حول العالم

سيستثمر FIFA بمبلغ يزيد عن ملياري دولار أمريكي لتطوير كرة القدم في موازنة الفترة بين 2023-2026

رئيس FIFA: "ستواصل كرة القدم توحيد العالم"

قدّم جياني إنفانتينو ثلاثة تعهدات للقمة الدولية من أجل الرياضة لتحقيق التنمية المستدامة المنعقدة في باريس إلى مجموعة بارزة من رؤساء الدول وقادة مجال الرياضة. وكانت تلك التعهدات هي أن كرة القدم ستوحد العالم، ومواصلة FIFA الاستثمار في تطوير كرة القدم، والالتزام بإنشاء 1000 ملعب صغير لكرة القدم حول العالم. وصرّح رئيس FIFA قائلاً "قال نيلسون مانديلا ذات مرة: إن لكرة القدم القدرة على توحيد البشر بطريقة يعجز عنها أي شيء آخر في العالم. وهذه هي بالضبط مهمتنا التي نتعهد بالالتزام بها في الحاضر كما التزمنا بها في الماضي وكما سنلتزم بها في المستقبل. فنحن نتطلع إلى الاتحاد معاً في السلام والشغف والسعادة." وأضاف قائلًا "يضم FIFA ‏211 من الدول الأعضاء والاتحادات الأعضاء - أي أكثر مما تضمه الأمم المتحدة من أعضاء. وجودنا ملموس في جميع أنحاء العالم، ولذا ننظر إلى هذه المسؤولية بجدية."

انعقدت القمة التي تنظّمها الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD) في العاصمة الفرنسية عشية افتتاح الألعاب الأولمبية والبارالمبية في باريس 2024، واستضافها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس اللجنة الأولمبية الدولية توماس باخ. وضمت القمة أكثر من 500 مشارك، من بينهم رؤساء دول وحكومات وقادة مؤسسات دولية ورياضين وممثلي الحركة الرياضية وأصحاب المصالح في مجالي الرياضة وتمويل التنمية.

رئيس FIFA يتحدّث في القمة الدولية من أجل الرياضة لتحقيق التنمية المستدامة 02:22

وقال السيد إنفانتينو بأن القمة "هي فرصة رائعة لتبادل الأفكار مع قادة العالم حول كيف يمكن أن تُشكِل الرياضة وبالأخص كرة القدم فارقًا إيجابياً،" مضيفاً "يستفيد FIFA بالفعل من الجاذبية العالمية لكرة القدم بهدف المساعدة على دعم التعليم والصحة والشباب عبر مجموعة من المبادرات في جميع أنحاء العالم. وسأسلط الضوء مرة أخرى اليوم على التزام FIFA بالتنمية المستدامة من خلال هذه الأنشطة وسأتابع مناقشة تعاوننا مع أصحاب المصالح المختلفين لمواصلة التنمية المستدامة لكرة القدم في أي مكان ومن أجل الجميع." وكان أول تعهد لرئيس FIFA هو "أنه يجب علينا متابعة توحيد العالم عبر كرة القدم والرياضة بشكل عام، مثلما يفعل توماس باخ (رئيس اللجنة الأولمبية الدولية) وفريقه - وكما نفعل جميعاً في الألعاب الأولمبية هذه وفي بطولات كرة القدم."

ثانياً، تعهّد إنفانتينو بتقديم FIFA استثماراً بمبلغ يزيد عن مليارّي دولار أمريكي في تطوير كرة القدم خلال السنتين القادمتين في الاتحادات الأعضاء التابعة لـFIFA والبالغ عددها 211 ، مما سيصل بإجمالي الاستثمارات إلى إجمالي 5 مليار دولار أمريكي منذ انتخابه رئيساً لـFIFA في 2016. وأضاف أن ذلك سيتضمن "مشاريع مثل مخطط FIFA لتطوير المواهب حيث نرغب في بناء 75 أكاديمية في 75 دولة حول العالم، وبرنامج FIFA Forward الذي سيشمل تأثيره مسابقات الفتيات والفتيان، ليصل إلى ملايين منهم حول العالم.

وأخيراً، سيُنشئ FIFA على الأقل 1000 ملعب مُصغر حول العالم لتوفير بنية تحتية مستدامة لكرة القدم بشكل أكبر، ويهدف ذلك بالأخص إلى دعم الأشخاص في المناطق الأقل حظاً داخل المدن أو المناطق الريفية، مما يتيح إمكانية ممارسة الرياضة ويدعم خطة التنمية المستدامة لعام 2030.

كما أضاف رئيس FIFA، الذي انضم إليه على المسرح كبير مستشاري كرة القدم لدى FIFA يوري دجوركاييف، وأسطورة FIFA جيسيكا أوارا، تعهدًا آخر في ختام خطابه "يُمكن لأي شخص يستمع إلينا في هذه الغرفة أو خارجها أن يتعهّد ببناء ملعب آخر إضافي وسنبني مقابله ملعباً، وذلك يشمل أي شخص هنا أو خارج هذه الغرفة يرغب في المشاركة."