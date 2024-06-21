العاصمة سانتو دومينغو تستضيف قرعة كأس العالم للسيدات تحت 17 سنة FIFA 2024™

تجري مراسم القرعة يوم السبت 22 يونيو/حزيران في الخامسة ونصف مساءً بالتوقيت المحلي و تنقل مباشرة عبر منصة FIFA+

تستضيف جمهورية الدومنيكان النسخة الثامنة من البطولة، والأخيرة قبل توسيع المشاركة من 16 إلى 24 منتخباً

ستكون تذاكر البطولة متاحة للشراء بدءاً من 27 أغسطس/آب

تشهد عاصمة جمهورية الدومنيكان سانتو دومينغو يوم السبت 22 يونيو/حزيران إجراء قرعة بطولة كأس العالم للسيدات تحت 17 سنة FIFA 2024™ والتي يمكن متابعة مراسمها مباشرة عبر منصة FIFA+.

تنطلق مراسم القرعة في الخامسة والنصف بالتوقيت المحلي، وتجري في ساحة نُصب فراي أنطونيو دي مونتيسينوس، التي تُعتبر معلماً بارزاً وسط القلب التاريخي للعاصمة، إذ سيقام السحب أسفل التمثال الضخم الذي تم تشييده لتكريم هذه الشخصية الرائدة التي دافعت عن حقوق الإنسان. وستُحدد هذه القرعة شكل المجموعات في الدور الأول ومسار المنتخبات في الطريق للتتويج بلقب النسخة الثامنة من البطولة.

يُذكر أن هذه النسخة ستكون الأخيرة التي يُشارك فيها 16 منتخباً، بالنظر إلى أنه بدءاً من نسخة المغرب 2025، سيتنافس 24 منتخباً. وسيُقدم القرعة أفيلينو كوادرا، وهو صحفي ومعلِّق كروي وصانع محتوى، وسيُشرف عليها خايمي يارزا، مدير البطولات بـFIFA، وبمساعدة تايس هيريرا، وهي رياضية ومتسلّقة جبال في جمهورية الدومنيكان وأول سيدة من البلاد تتسلّق قمة إيفرست، وتاتيانا فلوريس وهي اللاعبة المكسيكية وكندية المولد التي مثّلت المنتخب المكسيكي في بطولة كأس العالم للسيدات تحت 17 سنة الهند 2025 FIFA™.

يُعتبر هذا بمثابة الظهور الأول لجمهورية الدومنيكان في أي من بطولات FIFA للسيدات، وذلك في فترة تشهد نهضة كروية ملموسة في البلاد، إذ خاض منتخبها منافسات بطولة كأس العالم تحت 20 سنة FIFA™ للمرة الأولى بتاريخه العام الماضي، كما تأهل منتخبها الأوليمبي إلى منافسات كرة القدم الأوليمبية للرجال في باريس 2024.

يُذكر أن المنتخبات الـ16 المشاركة هي (بالترتيب الأبجدي بالأحرف اللاتينية): البرازيل، كولومبيا، جمهورية الدومنيكان، الإكوادور، إنجلترا، اليابان، كينيا، جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، جمهورية كوريا، المكسيك، نيوزيلندا، نيجيريا، بولندا، إسبانيا، الولايات المتحدة الأمريكية، زامبيا.

وسيكون هذا هو الظهور الأول لكل من الإكوادور وكينيا وبولندا في هذه البطولة.

وبدءاً من يوم الثلاثاء 27 أغسطس/آب ستكون تذاكر بطولة كأس العالم للسيدات تحت 17 سنة FIFA 2024™ متاحة للشراء، علماً أن المباريات ستجري في العاصمة سانتو دومينغو ومدينة سانتياغو دي لوس كاباليروس بين 16 أكتوبر/تشرين الأول و3 نوفمبر/تشرين الثاني. بإمكانكم تسجيل الاهتمام بشراء التذاكر عبر الرابط هنا.

يمكن الاطلاع على إجراءات سحب القرعة هنا .

قرعة بطولة كأس العالم للسيدات تحت 20 سنة FIFA جمهورية الدومنيكان 2024™ - موعد بدء المراسم بالتوقيت المحلي لعواصم الدول المتأهلة: