الجمعة 07 يونيو 2024, 15:00
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فتح باب التسجيل في برنامج التطوُّع الخاص بكأس العالم للسيدات تحت 17 سنة جمهورية الدومنيكان 2024 FIFA™

  • سيشمل برنامج التطوُّع نحو 500 مهمة موزَّعة على مختلف المجالات الوظيفية والعمليات التشغيلية

  • يلعب المتطوعون دوراً مهماً في جميع بطولات FIFA

  • يُمكن للراغبين في الانضمام إلى البرنامج تقديم طلباتهم على موقع volunteer.fifa.com

سيكون عشاق كرة القدم والرياضة عموماً على موعد مع فرصة فريدة للتسجيل في برنامج التطوُّع لكأس العالم للسيدات تحت 17 سنة جمهورية الدومنيكان 2024 FIFA™.

وتُعتبر هذه أول بطولات FIFA تقام في هذا البلد، الذي يستضيف النهائيات هذا العام بين 16 أكتوبر/تشرين الأول و3 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، حيث سيشمل برنامج التطوُّع نحو 500 مهمة موزَّعة على مختلف المجالات الوظيفية والعمليات التشغيلية.

ويتيح البرنامج فرصاً مذهلة لالتقاء أشخاص مفعمين بالشغف والحيوية ومن خلفيات متنوعة للعمل معاً من أجل تحقيق هدف مشترك.

وبالإضافة إلى تمكين الناس من تكوين صداقات حميمة وبناء علاقات اجتماعية على نطاق واسع، يوفر البرنامج للمتطوعين الفرصة لتعزيز مجتمعهم المحلي، وأن يكونوا بمثابة سفراء لبلدانهم ويكتسبوا مهارات جديدة.

يجب أن يكون عمر الأفراد الراغبين في الانضمام إلى برنامج التطوُّع أكبر من 18 عاماً، وأن يكونوا من المقيمين في إحدى المدينتين المضيفتين - سانتو دومينغو أو سانتياغو دي لوس كاباليروس - وأن يجيدوا التحدث باللغة الإنجليزية، وأن يكونوا متاحين للمشاركة في البطولة بأكملها (من 16 أكتوبر/تشرين الأول إلى 3 نوفمبر/تشرين الثاني 2024)، علماً أنه لا يُشترط وجود خبرة سابقة في مجال التطوُّع.

FIFA U-17 Women’s World Cup Dominican Republic 2024™ emblem
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الكشف عن شعار كأس العالم للسيدات تحت 17 سنة جمهورية الدومنيكان 2024 FIFA™

يُذكر أن منتخبات البرازيل وكولومبيا وجمهورية الدومنيكان (البلد المضيف) والإكوادور وإنجلترا واليابان وكوريا الشمالية وكوريا الجنوبية والمكسيك ونيوزيلندا وإسبانيا وبولندا والولايات المتحدة كلها ضمنت تأهلها للبطولة، في انتظار انتهاء التصفيات الأفريقية التي ستحدِّد الدول الثلاث المشاركة الأخيرة، علماً أن الجدول الكامل لمباريات البطولة متاح للتنزيل هنا.

ويُمكن للراغبين بالانضمام إلى برنامج التطوُّع في كأس العالم للسيدات تحت 17 سنة جمهورية الدومنيكان 2024 FIFA™ تقديم طلباتهم هنا. كما يمكن الاطلاع على مزيد من المعلومات حول برنامج التطوُّع على الموقع الإلكتروني FIFA.com/volunteers.

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جدول مباريات كأس العالم للسيدات تحت 17 سنة جمهورية الدومينيكان 2024 FIFA™

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