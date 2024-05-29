تأكيد جدول مباريات كأس العالم للسيدات تحت 17 سنة جمهورية الدومينيكان 2024™

انطلاق النسخة الثامنة من بطولة كأس العالم للسيدات تحت 17 سنة FIFA™ في 16 أكتوبر/تشرين الأول

ستقام المباراة النهائية على ملعب فيليكس سانشيز في سانتو دومينغو في 3 نوفمبر /تشرين الثاني

ستكون سانتو دومينغو وسانتياغو دي لوس كاباييروس بمثابة المدينتين المضيفتين

أصبحت المنتخبات المتأهلة إلى كأس العالم للسيدات تحت 17 سنة جمهورية الدومينيكان 2024 FIFA™ تعرف الآن موعد ومكان إجراء المنافسة بعد الكشف عن جدول مباريات البطولة. ستفتتح البطولة يوم الأربعاء 16 أكتوبر/تشرين الأول بمباراة أصحاب الأرض جمهورية الدومينيكان على ملعب جامعة سيباو في سانتياغو دي لوس كاباييروس. وستجري كل المواجهات في مدينتين وهما عاصمة البلد سانتو دومينغو ومدينة سانتياغو دي لوس كاباييروس القريبة من العاصمة. ستخوض جمهورية الدومينيكان أول مواجهتين في كأس العالم للسيدات تحت 17 سنة FIFA™ على أرضها في سانتياغو دي لوس كاباييروس في 16 و19 أكتوبر/تشرين الأول، قبل الانتقال إلى العاصمة لخوض آخر مبارياتها في دور المجموعات يوم الثلاثاء 22 أكتوبر/تشرين الأول في سانتو دومينغو.

علماً أنه تفصل بين المدينتين المضيفتين مسافة تزيد قليلاً عن 150 كيلومتراً.

سيستضيف ملعب جامعة سيباو في سانتياغو دي لوس كاباييروس 15 مباراة من أصل 32، بما في ذلك مباراة نصف النهائي الأولى يوم الأربعاء 30 أكتوبر/تشرين الأول. وسيستضيف ملعب فيليكس سانشيز في سانتو دومينغو 17 مباراة، بما في ذلك مباراة نصف النهائي الثانية يوم الخميس 31 أكتوبر/تشرين الأول، إلى جانب مباراة تحديد المركز الثالث والمباراة النهائية، وكلاهما يوم الأحد 3 نوفمبر/تشرين الثاني. وقد تأهلت إلى البطولة كل من البرازيل وكولومبيا وجمهورية الدومينيكان (البلد المضيف) والإكوادور وإنجلترا واليابان وجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية وجمهورية كوريا والمكسيك ونيوزيلندا وبولندا وأسبانيا والولايات المتحدة الأمريكية، بينما سيتم تحديد المنتخبات الثلاثة الأخيرة في يونيو/حزيران عندما تختتم التصفيات في أفريقيا.