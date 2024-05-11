الكشف عن شعار كأس العالم للسيدات تحت 17 سنة جمهورية الدومنيكان 2024 FIFA™

استُلهم الشعار من لعبة يمارسها السكان الأصليون باستخدام كُرة مطاطية في ساحة أو باحة مركزية، بالإضافة إلى الرقصتين التقليديتين في البلاد وهما الباتشاتا والميرينغي

يجمع التصميم بين روح المستديرة الساحرة والتقاليد المحلية

يشهد عام 2024 تنظيم جمهورية الدومنيكان إحدى بطولات FIFA للمرة الأولى

كشف FIFA عن الشعار الرسمي للنسخة المقبلة من بطولة كأس العالم للسيدات تحت 17 سنة FIFA™ التي تستضيفها جمهورية الدومنيكان، ويمتاز الشعار بتصميم يُجسِّد روح المرح والبهجة والتنافس. ويحتفي FIFA من خلال هذا الشعار بكرة القدم وبهوية جمهورية الدومنيكان وتاريخها والدور المهم الذي تلعبه كمستضيف لهذه البطولة، إذ تم استلهام الخطوط والألوان الجريئة للتصميم من لعبة "باتون" التي يمارسها شعب تاينو من السكان الأصليين في البلاد، وذلك باستخدام كُرة مطاطية في ساحة أو باحة مركزية، ويظهر في الشعار راقص وراقصة يؤديان رقصتي الباتشاتا والميرينغي التقليديتين.

ويسعى الشعار إلى الجمع بين اللعبة الجميلة والعادات والرقصات المحلية للاحتفال بأفضل لاعبات العالم في فئة السيدات تحت 17 سنة اللواتي سيتجهن إلى جمهورية الدومنيكان لاحقاً هذا العام، وكذلك بأبرز المواهب الصاعدة التي ستسهل مسيرتها على الساحة الكروية الدولية في هذه الدولة الكاريبية. وبهذه المناسبة، قال خايمي يارزا، مدير البطولات لدى FIFA "يشعر FIFA بالفخر والسعادة لتنظيم أول بطولة له على الإطلاق في جمهورية الدومنيكان. نحن واثقون من أن الشغف والبهجة السائدة في البلاد ستنعكس على كل مناحي البطولة وستلهم نجمات المستقبل في كرة القدم." ومن بين النجمات اللواتي سبق وتألقن على المستطيل الأخضر في هذه البطولة وسيتحوّلن إلى قدوة للاعبات المتجهات إلى جمهورية الدومنيكان كل من الكولومبية ليندا كايسيدو التي تقاسمت صدارة هدافات نسخة الهند 2022، وكاتا كول أفضل حارسة مرمى في نسخة أوروغواي 2018 وبطلة كأس العالم للسيدات 2023 FIFA™ مع المنتخب الإسباني، وأسطورة FIFA مانا إيوابوتشي أفضل لاعبة في نسخة نيوزيلندا 2008.

وستجري منافسات البطولة في العاصمة سانتو دومينغو وسانتياغو دي لوس كاباييروس، المعروفة باسم "مدينة القلب"، بين 16 أكتوبر/تشرين الأول و3 نوفمبر/تشرين الثاني، وذلك بمشاركة 16 منتخباً لنيل لقب البطولة الذي تحتفظ به الأسبانيات منذ تتويجهن في الهند قبل سنتين. من جهتها، قالت إليزابيث مينا، المديرة التنفيذية للجنة المنظمة المحلية لكأس العالم للسيدات تحت 17 سنة FIFA "تحوّلت كرة القدم للسيدات في جمهورية الدومنيكان إلى ظاهرة بأهمية عالمية، إذ تحدّت الصور النمطية وروّجت للمساواة بين الجنسين في الرياضة، ودفعت باتجاه تمكين النساء داخل وخارج الملعب. نشعر بالفخر لتنظيم هذه البطولة التي ستكون بمثابة نقطة تحوّل في تاريخ الأحداث الرياضية في جمهورية الدومنيكان."