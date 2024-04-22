احتدام التنافس على التأهل إلى كأس العالم الأندية بين ثلاثي كونكاكاف

لا يزال بإمكان كل من كولومبوس كرو الأمريكي وأمريكا وباتشوكا المكسيكيين التأهل إلى النسخة الأولى من بطولة Mundial de Clubes FIFA 25

تخوض الفرق الثلاثة منافسات نصف نهائي كأس أبطال أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي

قد تحسم الأيام القليلة المقبلة هوية المتأهلين عن قارتي آسيا وأفريقيا

تستمر أندية كولومبوس كرو (الولايات المتحدة الأمريكية) والثنائي كلوب أمريكا وباتشوكا (المكسيك) في التنافس هذا الأسبوع على التأهل إلى النسخة الأولى من بطولة Mundial de Clubes FIFA 25™ (كأس العالم للأندية FIFA 2025™) إذ تجري مباراتا ذهاب نصف نهائي كأس أبطال أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي، بينما اقترب عشاق الساحرة المستديرة من التعرف على ممثلي آسيا وأفريقيا.

اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي لكرة القدم

بتأهل مونتيري (المكسيك) اكتمل عقد نصف نهائي كأس أبطال أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي، ولكن بفضل تربّعه على العرش القاري عام 2021، حجز النادي المكسيكي مسبقاً بطاقة العبور إلى النسخة الأولى من بطولة Mundial de Clubes FIFA 25™ (كأس العالم للأندية FIFA 2025™) التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية بمشاركة 32 فريقاً.

وللانضمام إلى ركب المتأهلين، لن تكون المهمة سهلة أمام الأندية الثلاثة الأخرى التي بلغت المربع الذهبي، إذ يتعيّن عليها الفوز بلقب البطولة لهذا الموسم. وبالنظر إلى أنه لا تجوز مشاركة أكثر من ناديين اثنين من نفس الدولة، وأن كلاً من مونتيري وكلوب ليون قد ضمنا التأهل بفضل فوزهما سابقاً بلقب البطولة القارية، فإنه لا يمكن للناديين المكسيكين المتبقيين، وهما أمريكا وباتشوكا، التأهل عبر مسار التصنيف. مع العلم أن الشرط المتعلق بالحد الأقصى للمتأهلين من دولة واحدة لا ينطبق على حاملي اللقب القاري، وهو ما يعني أن الفرصة متاحة أمام أي منهما لبلوغ الولايات المتحدة الأمريكية 2025 في حال التربع على منصة التتويج القارية، وهو ما يزيد من إثارة الموقعة المنتظرة بينهما والتي تجري يوم الثلاثاء على ملعب أزتيكا في العاصمة مكسيكو سيتي.

نطبق الأمر نفسه على نادي كولومبوس كرو (الولايات المتحدة الأمريكية)، علماً أن نظيره سياتل ساوندرز (الولايات المتحدة الأمريكية) هو الفريق الأمريكي الوحيد حتى الآن الذي حجز بطاقة المشاركة في البطولة الجديدة، وتتمثل صعوبة المهمة بالنسبة إلى كولومبوس كرو بأنه يستحيل عليه أن يتجاوز في مسار الترتيب فارق النقاط بينه وبين النادي الأمريكي الآخر - فيلادلفيا يونيون (الولايات المتحدة الأمريكية) - الذي أصبح الفريق غير المكسيكي الأعلى تصنيفاً.

وبالنظر إلى أن أربعة مراكز فقط مخصصة لاتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي لكرة القدم، فإن فرصة كولومبوس كرو تنحصر بالتغلب على مونتيري ورفع كأس أبطال أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي هذا العام. أما فيلادلفيا يونيون، فهو بحاجة إلى أن ينجح مونتيري بإقصاء كولومبوس كرو (حيث يجري ذهاب نصف النهائي بينهما يوم الأربعاء على أرض كولومبوس كرو)، ومضي مونتيري قدماً لنيل لقب قاري جديد للمرة السادسة، وهو ما شأنه أن يفتح باب التأهل حصرياً أمام فيلادلفيا نونيون عبر مسار الترتيب.

آسيا

وضع نادي العين (الإمارات العربية المتحدة) أول قدم له في نهائي دوري أبطال آسيا وعزز أمله في التأهل لكأس العالم FIFA 2025 بفضل فوزه على ضيفه نادي الهلال (المملكة العربية السعودية) بنتيجة 4-2 في ذهاب نصف النهائي،

وسيلتقي العملاقان الخليجيان يوم الثلاثاء في موقعة الإياب التي تستضيفها العاصمة السعودية الرياض، مع العلم أن النادي الإماراتي بحاجة لنيل اللقب القاري للمرة الثانية في تاريخه إن أراد التأهل لمونديال الأندية.

أما الهلال، بطل آسيا في موسم 2021، فقد ضَمِنَ مكاناً في الولايات المتحدة الأمريكية 2025، وفي حال فوزه باللقب الآسيوي الخامس بتاريخه، فإنه سيُعطي الفرصة لنادٍ آخر بالتأهل عبر مسار التصنيف، وهو ما سيستفيد منه جيونبوك موتورز (كوريا الجنوبية).

أما الفريق المتقدم على جيونبوك موتورز في مسار الترتيب فهو النادي الذي أقصاه من ربع نهائي الموسم الحالي من دوري أبطال آسيا، وهو أولسان (كوريا الجنوبية)، الذي يخوض يوم الأربعاء خارج أرضه إياب نصف النهائي أمام يوكوهاما إف مارينوس (اليابان) بعد أن فاز الفريق الكوري بهدف دون رد في لقاء الإياب، وهو ما منح الفريق بطاقة تأهل لمونديال الأندية عبر مسار الترتيب بغض النظر عما ستؤول إليه الأمور في البطولة.

مع العلم أنه لا يزال بإمكان يوكوهاما مارينوس التأهل للحدث العالمي، ولكن ذلك مشروط بنيله لقب آسيا للمرة الأولى في تاريخه. وفي حال بلغ يوكوهاما والعين نهائي دوري أبطال آسيا، فإنه سيتم إقصاء جيونبوك موتورز، بما أن أحد الفريقين المتأهلين للنهائي سيحصد آخر التذاكر الآسيوية المخصصة لمونديال الأندية عند نيله اللقب القاري. وفي حال تأهل الهلال وأولسان إلى المباراة النهائية (واللذين ضمنا التأهل للولايات المتحدة أصلاً)، فإن بطاقة تأهل جيونبوك إلى البطولة العالمية ستكون مضمونة.

الاتحاد الأفريقي لكرة القدم

نجح الترجي الرياضي (تونس) بتقليص الهوة الفاصلة بينه وبين خصم نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا ماميلودي صنداونز (جنوب أفريقيا) في مسار التصنيف القاري إلى خمس نقاط، وذلك بفضل الفوز بهدف دون رد في لقاء الذهاب الذي استضافته العاصمة تونس، وفي حال فوزه في لقاء الإياب يوم الجمعة، فإن الترجي سيتمكن من تجاوز ماميلودي صنداونز وضمان بطاقة تأهل لكأس العالم للأندية FIFA 2025 عبر مسار الترتيب.

بينما سيتأهل هذان الفريقان إلى البطولة العالمية بغض النظر عن نتيجة مباراة الإياب في حال تمكّن النادي الأهلي (مصر) من إقصاء تي بي مازيمبي (جمهورية الكونغو الديمقراطية) في نصف النهائي، وهو ما من شأنه أن يفسح المجال أمام صعود ناديين اثنين آخرين عبر مسار التصنيف، علماً أن العملاق المصري حجز مكانه في كأس العالم للأندية أصلاً باعتباره المتوَّج حالياً بالعرش الكروي القاري.