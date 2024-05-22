عملاقا الكرة الآسيوية يتنافسان على آخر بطاقات Mundial de Clubes FIFA 25™

الفوز في نهائي دوري أبطال آسيا يعني اكتمال عقد أندية هذه القارة في Mundial de Clubes FIFA 25™ بالعين الإماراتي أو يوكوهاما أف مارينوس الياباني

تأهُّل ريفر بلايت مؤخراً للبطولة المقررة في الولايات المتحدة العام المقبل قد يؤثر على آمال بوكا جونيورز في الانضمام له

بعد ضمان تأهلهما للبطولة العالمية، يلتقي الأهلي المصري والترجي التونسي في موقعة تحديد صاحب اللقب الأفريقي

يتواجه يوكوهاما أف مارينوس (اليابان) والعين (الإمارات) في إياب نهائي دوري أبطال آسيا 2023/2024، بحيث سيكون التأهل إلى بطولة ™Mundial de Clubes FIFA 25 (كأس العالم للأندية FIFA 2025™) من نصيب الفائز.

آسيا يتصدّر يوكوهاما أف مارينوس السباق لنيل بطاقة التأهل إلى كأس العالم للأندية FIFA 2025™ وهي الرابعة والأخيرة والمحجوزة للفائز بلقب الموسم الحالي من دوري أبطال آسيا، بعدما حقّق النادي الياباني الفوز في لقاء الذهاب بنتيجة 2-1 على أرضه. ومع الفوز باللقب، سيكون الأول في تاريخ مارينوس بينما سيكون اللقب الثاني للعين، فإن البطل سينضم إلى الهلال (السعودية، بطل آسيا في موسم 2021)، وأوراوا ريد دياموندز (اليابان، بطل آسيا في موسم 2022)، وأولسان (كوريا الجنوبية، تأهل عبر مسار التصنيف) ليكون ممثلاً للقارة الآسيوية في البطولة العالمية بحلتها الجديدة في الولايات المتحدة العام المقبل. أمريكا الجنوبية أتى الفوز الأخير لنادي ريفر بلايت في مباراة دور المجموعات ضمن منافسات كوبا ليبرتادوريس، ليمنح الفريق الأرجنتيني بطاقة العبور إلى كأس العالم للأندية 2025 FIFA، وينضمّ بذلك إلى الثلاثي البرازيلي بالميراس وفلامينغو وفلومنينسي. وبذلك أصبح ريفر أول فريق متأهل من بلاد التانغو، ولا يزال بإمكانه أيضاً التأهل كبطل لأمريكا الجنوبية بالنظر إلى أنه بلغ الدور ثُمن النهائي في البطولة القارية، لكن نظراً لكونه حجز بطاقة التأهل عبر مسار التصنيف، وبما أنه لا يُسمح بتأهل أكثر من ناديين من نفس الدولة (باستثناء أبطال القارة)، فقد يكون لذلك تأثير كبير على خصمه اللدود في الدوري المحلي أتليتيكو بوكا جونيورز (الأرجنتين).

لا يُشارك بوكا جونيورز في البطولة القارية هذا الموسم، ولكنه يشغل حالياً المركز الثاني في مسار التصنيف. وفي حال رفعت إحدى الأندية ممثّلة الأرجنتين - التي لا تزال في السباق - الكأس القاري (وهي أتليتيكو تايريس وأتليتيكو روزاريو سنترال وأتليتيكو سان لورنزو دي ألماغرو وإستودينتيس دي لا بلاتا)، سيتأهل ريفر بلايت إلى كأس العالم للأندية FIFA 2025 عبر مسار التصنيف، أي أن قاعدة "ناديين من كل دولة" ستعني إقصاء بوكا جونيورز من التأهل للبطولة العالمية بغض النظر عن ترتيبه في مسار التصنيف.

وبما أن العدد الأقصى من النقاط المتاحة حالياً للفرق دون التتويج باللقب هو 34 نقطة (12 عبر التأهل لمختلف الأدوار الإقصائية، و22 من نتائج المباريات)، فإن الأندية التي توجد في جعبتها 37 نقطة أو أكثر قادرة على تجاوز بوكا جونيورز لنيل المركز الثاني في التصنيف وبالتالي الحصول على بطاقة التأهل. ونظرياً يمكن لأي نادٍ غير برازيلي لا يزال ضمن دائرة التنافس في البطولة القارية وفي جعبته 23 نقطة أو أكثر أن يتأهل عبر مسار التصنيف في حال نجح بالميراس أو فلامينغو أو فلومنينسي أو ريفر بلايت في اعتلاء منصة تتويج كوبا ليبرتادوريس وبالتالي تصبح بطاقة ثانية متاحة. أفريقيا اكتمل عقد الأندية الأفريقية الأربعة المتأهلة، مع الإشارة إلى أن اثنين منها - الأهلي (مصر) والترجي الرياضي التونسي (تونس) - يتواجهان في نهائي دوري أبطال أفريقيا.