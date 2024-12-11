كونغرس FIFA الاستثنائي يُعيِّن الدول المضيفة لنسختي 2030 و2034 من بطولة كأس العالم FIFA™

ستستضيف دول المغرب والبرتغال وإسبانيا كأس العالم FIFA 2030™

ستُقام ثلاث مباريات احتفالية بمناسبة الذكرى المئوية في كل من الأرجنتين وباراغواي وأوروغواي

تم تعيين المملكة العربية السعودية لاستضافة كأس العالم FIFA 2034™

اجتمعت كافة اتحادات FIFA الأعضاء البالغ عددها 211 اتحاداً وطنياً في كونغرس FIFA الاستثنائي الذي عُقد عبر الفيديو، وعيَّنت المغرب والبرتغال وإسبانيا لاستضافة كأس العالم FIFA 2030™، مع إقامة ثلاث مباريات احتفالية بمناسبة الذكرى المئوية في الأرجنتين وباراغواي وأوروغواي (بواقع مباراة واحدة في كل دولة)، بينما تم اختيار المملكة العربية السعودية لاستضافة كأس العالم FIFA 2034™.

وجاء تعيين الدول المضيفة لنسختي 2030 و2034 من كأس العالم FIFA™ بالتزكية ليُسدل الستار على إجراءات وتدابير تقديم ملفات الترشُّح التي تمت في إطار عملية شاملة بدأت في أكتوبر/تشرين الأول 2023 بعد الاقتراح بالإجماع الذي تقدَّم به مجلس FIFA وبدعم من جميع الاتحادات القارية، وذلك حرصاً على مراعاة مبدأ التوافق والتناوب بين القارات فيما يتعلق باستضافة البطولة.

كونغرس FIFA الاستثنائي 2024 | تعيين مستضيفي نسختي 2030 و2034 لكأس العالم FIFA 02:45

وفي معرض الكلمة التي ألقاها أمام كونغرس FIFA الاستثنائي قُبيل الإعلان عن الدول المضيفة، قال رئيس FIFA جياني إنفانتينو: "في عالم اليوم، والذي يسوده الانقسام لدرجة يبدو معها وكأنه لم يعد بالإمكان رؤية أحد يتفق مع طرف آخر على أي شيء، من الأهمية بمكان أن نُرسل هذه الرسالة القوية التي تنمّ عن الوحدة والإيجابية من خلال إظهار قدرتنا على التوصل إلى اتفاق من هذا القبيل. ما أحوجنا اليوم إلى مثل هذه الرسائل".

وأضاف الرئيس إنفانتينو بعد قرار تعيين الدول المضيفة لنسختي 2030 و2034 من كأس العالم FIFA: "إن كأس العالم FIFA بطولة فريدة من نوعها، كما أنها محفز فريد لإحداث تغيير اجتماعي إيجابي وتحقيق الوحدة، لأن منافسات هذه البطولة - سواء نسخة 2030 أو المباريات الاحتفالية أو نسخة 2034 – تنطوي على فرصة لتحقيق الوحدة، لا من أجل إحداث الانقسام. كما تشكل مثل هذه البطولات، بالطبع، فرصة للنقاش والحوار والعمل. والأهم من ذلك أننا اليوم أمام لحظة ترمز للوحدة وتقتضي الاحتفال".

وتابع: "نشهد اليوم فوز سبع دول [بشرف استضافة] كأس العالم FIFA. تهانينا لكل من أوروغواي والأرجنتين وباراغواي والمغرب والبرتغال وإسبانيا والمملكة العربية السعودية. إنه يومكم، ويجب أن تحتفلوا به، ونحن نحتفل معكم، بالطبع. كما لا يفوتني أن أنوِّه بالاتحادات الوطنية الأعضاء الـ 211 المنضوية تحت مظلة FIFA، والتي أرى ممثليها أمامي على هذه الشاشة العملاقة. إنكم تُوحِّدون العالم. نَعم، إنكم تُوحِّدون العالم حقاً من خلال كرة القدم، لأن كرة القدم توحد العالم بالطبع".

كما وافق كونغرس FIFA الاستثنائي على التقديرات المبدئية لميزانية بطولة كأس العالم للأندية FIFA 2025™، بحيث سيتم إعادة استثمار كافة إيراداتها في تطوير كرة قدم الأندية.