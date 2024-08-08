الاتحادات الأعضاء لدى FIFA تحت المجهر (يوليو/تموز 2024)

شارك الاتحادات الأعضاء لدى FIFA في آسيا بورشة عمل لكرة القدم للسيدات في جاكرتا

البحث عن المواهب يتواصل في الكويت والأردن

خطوات للارتقاء بكرة القدم للسيدات في السعودية

تتلقّى الاتحادات الأعضاء البالغ عددها 211 اتحاداً دعماً مالياً ولوجستياً من FIFA عبر برامج مختلفة. نُلقي نظرة على بعض العمل الاستثنائي الذي قامت به الاتحادات الأعضاء لدى FIFA خلال الأسابيع الأخيرة للترويج لكرة القدم وتعزيزها وجعلها عالمية حقاً.

ورشة عمل كرة القدم للسيدات الإقليمية في جاكرتا

شهدت كرة القدم للسيدات في آسيا انتعاشاً كبيراً في الآونة الأخيرة، كما أظهرت فيتنام والفلبين تأهلهما الأول لكأس العالم للسيدات 2023 FIFA™. ومن المقرّر أن يبدأ دوري أبطال آسيا للسيدات في نهاية عام 2024، في حين ستستضيف الفلبين النسخة الأولى من كأس العالم لكرة الصالات للسيدات FIFA™ في عام 2025. ولدفع عجلة التطوير بشكل أكبر، استضاف FIFA، بالتعاون مع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم والاتحاد الإندونيسي لكرة القدم، ورشة عمل إقليمية لكرة القدم للسيدات في جاكرتا، والتي افتتح فيها رئيس FIFA جياني إنفانتينو مكتب FIFA في إندونيسيا قبل كأس العالم تحت 17 سنة FIFA العام الماضي. تم تمثيل كل اتحاد عضو من قبل الشخص المسؤول عن تطوير كرة القدم للسيدات في بلده.

البحث عن المواهب الكروية يستمر

يولي FIFA اهتماماً كبيراً باكتشاف المواهب الكروية. فبهدف مساعدة الاتحادات الأعضاء على تحقيق إمكاناتها الكاملة وضمان منح جميع اللاعبين الموهوبين الفرصة للتطور والاكتشاف، يسعى برنامج FIFA لتطوير المواهب إلى إرث مستدام في مجال تطوير المواهب على المدى البعيد عبر تعزيز الفرص المتاحة أمام الاتحادات الوطنية المشارِكة.

فقد أقام الاتحاد الكويتي لكرة القدم، بالتعاون مع FIFA، مهرجان استقطاب واستكشاف المواهب ضمن مخطط FIFA لتطوير المواهب TDS حيث تم اختيار النخبة من هذه المواهب، لضمها إلى أكاديمية الأزرق التابعة للاتحاد الكويتي لكرة القدم.

وشارك في المهرجان، الذي أقيم على الملعب الفرعي لاستاد جابر الأحمد الدولي، ما يُقارب 100 لاعب من مواليد 2011، وتضمّن محطات فنية وبدنية وتكتيكية، على أن يتم تقييم المواهب وفق معايير محددة، وذلك من قبل الأجهزة الفنية لمنتخبي الأشبال والبراعم في الاتحاد الكويتي.

كما أطلق الاتحاد الأردني لكرة القدم مشروع تنمية المواهب وتطوير الفئات العمرية، للسنوات الخمس المقبلة بهدف الارتقاء بالجوانب الفنية، وتطوير ودعم الفئات العمرية.

وعقب ندوة برنامج FIFA لتنمية المواهب التي عقدت مؤخراً في غانا، حصل الاتحاد الغاني لكرة القدم على الضوء الأخضر من FIFA لتدريب الكشافين على اكتشاف المواهب في جميع أنحاء البلاد. وقد بدأ تدريب الكشافين ببرنامج تدريبي عبر الإنترنت ركز على العناصر التي يجب على الكشافين الانتباه إليها عند اكتشاف المواهب وتقييم إمكانات لاعبي كرة القدم الشباب. وقد أدار البرنامج التدريبي خبير الكشافين لدى FIFA لابان سكوت ليبي ومدرب الكشافين النخبة في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم البروفيسور جوزيف كوامي مينتاه ومدير أكاديمية النخبة للاتحاد الغاني جوزيف تيتيه-زوتا ورئيس قسم تحديد المواهب في الاتحاد الغاني بابا ني لارتي.

وفي غانا أيضاً، أُقيمت بطولة النخبة للفتيات تحت 15 سنة في مركز غانمان لكرة القدم في برامبرام وقد تم تمويل أول بطولة على الإطلاق للفتيات في هذه الفئة العمرية من قبل مخطط FIFA لتطوير المواهب.

خطوات كبيرة لكرة القدم للسيدات في السعودية

بهدف تطوير ودعم المدربات واللاعبات، اختتم الاتحاد السعودي لكرة القدم برنامج المعايشة الرياضي في مدينة سالو الإسبانية والذي استمر لعشرة أيام.

وهدف البرنامج إلى رفع كفاءة المدربات واللاعبات الوطنيات من خلال تجربة معايشة مع محترفين دوليين تحت جدول تدريبي مكثف يشمل النواحي العملية والنظرية. وتضمنت الحصص أحدث استراتيجيات التدريب وتقنيات الوقاية من الإصابات، بالإضافة إلى آلية تحليل المباريات وطرق تطوير مهارات اللاعبات الفردية.

كما اختتم الاتحاد السعودي النسخة الأولى من برنامج دعم وتطوير فرق كرة القدم للسيدات لموسم 2024-2023، والذي انطلق في شهر يونيو/حزيران 2023 بهدف رفع مستوى الاحترافية للأندية ودعم استدامتها في الدوري الممتاز ودوري الدرجة الأولى للسيدات.

مهرجان كرة القدم للمعاقين في الصدارة

تُعتبر كأس جورج بيست المجتمعية مسابقة كأس سنوية للأندية التي تدعم اللاعبين ذوي الإعاقة. يتم تنظيم الكأس من قبل الاتحاد الأيرلندي لكرة القدم وبدعم من مؤسسة جورج بيست ومنظمة Cash for Kids من خلال مؤسسة ماري بيترز الخيرية. شارك أكثر من 500 لاعب بعمر 15 سنة وأكثر في المباريات التي أقيمت في شهر يوليو/تموز، والتي تم إقامتها من خلال أربع مجموعات أداء كجزء من مهرجان كرة القدم لذوي الاحتياجات الخاصة في مجمع بيلي نيل في داندونالد. وقال آلان كروكس، منظم البطولة ورئيس قسم تطوير كرة القدم لذوي الإعاقة في مؤسسة الاتحاد الأيرلندي لكرة القدم، أن الحدث السنوي حقّق مرة أخرى نجاحاً كبيراً مضيفاً "كان من الرائع رؤية هذا العدد الكبير من اللاعبين يستمتعون بوقتهم، ويُسعدنا أن نكون قادرين على توفير منصة لهؤلاء اللاعبين الموهوبين لعرض مهاراتهم."

مبادرة لتوزيع معدات كروية في زيمبابوي