اتحاد أيرلندا لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل
الموقع الرسميwww.fai.ie
العنوان
National Sports Campus,
Abbotstown,
15 DUBLIN
Republic of Ireland
طرق التواصل
الهاتف: +353-1/8999 500
البريد الإلكتروني:info@fai.ie
فاكس: +353-1/8999 501
التنظيم
President
Paul COOKE
Vice President
John FINNEGAN
General Secretary
Jonathan HILL
Treasurer
Eddie MURRAY
Media And Communication Manager
Peter SHERRARD
Technical Director
Marc CANHAM
National Coach Men
John O SHEA
National Coach Women
Eileen GLEESON
Chairperson of the Referees Committee
Gerard PERRY
Head/Director of the Referees Department
Eddie FOLEY
Referee Coordinator
Eddie FOLEY
Futsal Coordinator
Derek O NEILL
تصنيف جمهورية أيرلندا
تصنيف منتخب جمهورية أيرلندا للرجال
تصنيف منتخب جمهورية أيرلندا للسيدات
الرجال
|المركز
|المنتخب
|النقاط الكاملة
60
فنلندا
فنلندا
1401.31
61
بوركينا فاسو
بوركينا فاسو
1399.92
62
جمهورية أيرلندا
جمهورية أيرلندا
1399.60
63
جمهورية الكونغو الديمقراطية
جمهورية الكونغو الديمقراطية
1388.25
64
ألبانيا
ألبانيا
1382.69
١٥ فبراير ٢٠٢٤
السيدات
|المركز
|المنتخب
|النقاط الكاملة
23
كولومبيا
كولومبيا
1744.74
24
أسكتلندا
أسكتلندا
1732.88
25
جمهورية أيرلندا
جمهورية أيرلندا
1730.58
26
روسيا
روسيا
1716.96
27
فنلندا
فنلندا
1701.52
١٥ مارس ٢٠٢٤
أحدث المواضيع من اتحاد أيرلندا لكرة القدم
بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد الوطني.
كأس العالم للسيدات FIFA أستراليا ونيوزيلاندا ٢٠٢٣™
الكشف عن التشكيلات الرسمية لمنتخبات كأس العالم للسيدات FIFA 2023™
١١ يوليو ٢٠٢٣
التأثير الاجتماعي
كرة القدم تُسلّط الضوء على عدد من القضايا الاجتماعية خلال كأس العالم للسيدات FIFA 2023™
٣٠ يونيو ٢٠٢٣