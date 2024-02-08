اتحاد أيرلندا لكرة القدم

اتحاد أيرلندا لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل

الموقع الرسمي

www.fai.ie

العنوان

National Sports Campus,

Abbotstown,

15 DUBLIN

Republic of Ireland

طرق التواصل

الهاتف: +353-1/8999 500

البريد الإلكتروني:info@fai.ie

فاكس: +353-1/8999 501

التنظيم

President

Paul COOKE

Vice President

John FINNEGAN

General Secretary

Jonathan HILL

Treasurer

Eddie MURRAY

Media And Communication Manager

Peter SHERRARD

Technical Director

Marc CANHAM

National Coach Men

John O SHEA

National Coach Women

Eileen GLEESON

Chairperson of the Referees Committee

Gerard PERRY

Head/Director of the Referees Department

Eddie FOLEY

Referee Coordinator

Eddie FOLEY

Futsal Coordinator

Derek O NEILL

تصنيف جمهورية أيرلندا

تصنيف منتخب جمهورية أيرلندا للرجال
تصنيف منتخب جمهورية أيرلندا للسيدات
الرجال
المركزالمنتخبالنقاط الكاملة
60
فنلندا
فنلندا
فنلندا
1401.31
61
بوركينا فاسو
بوركينا فاسو
بوركينا فاسو
1399.92
62
جمهورية أيرلندا
جمهورية أيرلندا
جمهورية أيرلندا
1399.60
63
جمهورية الكونغو الديمقراطية
جمهورية الكونغو الديمقراطية
جمهورية الكونغو الديمقراطية
1388.25
64
ألبانيا
ألبانيا
ألبانيا
1382.69

١٥ فبراير ٢٠٢٤

السيدات
المركزالمنتخبالنقاط الكاملة
23
كولومبيا
كولومبيا
كولومبيا
1744.74
24
أسكتلندا
أسكتلندا
أسكتلندا
1732.88
25
جمهورية أيرلندا
جمهورية أيرلندا
جمهورية أيرلندا
1730.58
26
روسيا
روسيا
روسيا
1716.96
27
فنلندا
فنلندا
فنلندا
1701.52

١٥ مارس ٢٠٢٤

أحدث المواضيع من اتحاد أيرلندا لكرة القدم

أحدث المواضيع من اتحاد أيرلندا لكرة القدم

بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد الوطني.

PARIS, FRANCE - FEBRUARY 7: FIFA President Gianni Infantino with The Football Association of Ireland President Paul Cooke during a FIFA Meeting with The Football Association of Ireland at FIFA Paris Office on February 7, 2024 in Paris, France. (Photo by Léo-Paul Ridet/FIFA)
الرئيس
إنفانتينو ورئيس الاتحاد الأيرلندي لكرة القدم يتباحثان مستقبل اللعبة في البلاد
٨ فبراير ٢٠٢٤
Irene Hehir - Participant of the Coach Education Scholarship
المنظمة
هيهير: يلهمني أن أكون أفضل مدربة قدر الإمكان
٢٦ يوليو ٢٠٢٣
HAMILTON, NEW ZEALAND - FEBRUARY 20: A general view is seen of the New Zealand dressing room ahead of the International Friendly Match between New Zealand and Argentina which is part of the 2023 FIFA 2023 FIFA Women's World Cup Play Off Tournament at Waikato Stadium on February 20, 2023 in Hamilton, New Zealand. (Photo by Joe Allison - FIFA/FIFA via Getty Images)
كأس العالم للسيدات FIFA أستراليا ونيوزيلاندا ٢٠٢٣™
الكشف عن التشكيلات الرسمية لمنتخبات كأس العالم للسيدات FIFA 2023™
١١ يوليو ٢٠٢٣
Football Unites the World – FIFA Women’s World Cup 2023™
التأثير الاجتماعي
كرة القدم تُسلّط الضوء على عدد من القضايا الاجتماعية خلال كأس العالم للسيدات FIFA 2023™
٣٠ يونيو ٢٠٢٣
SYDNEY, AUSTRALIA - APRIL 28: FIFA General Secretary Fatma Samoura visits the office of Football Australia at Barangraroo as part of a FIFA Women's World Cup 2023 host city tour on April 28, 2022 in Sydney, Australia. (Photo by Mark Metcalfe/FIFA via Getty Images )
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الأمينة العامة لـ FIFA تسأل: ما الذي يعنيه أكبر من العظمة بالنسبة لكِ؟
٨ مارس ٢٠٢٣
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