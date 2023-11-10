الرئيس إنفانتينو يفتتح مكتب FIFA بجاكرتا

رئيس FIFA يدشن مكتباً جديداً لـ FIFA بالعاصمة الإندونيسية

حضر الحفل السيد جوكو ويدودو رئيس جمهورية إندونيسيا

تم بهذه المناسبة توقيع اتفاقية تعاون بين FIFA واتحاد إندونيسيا لكرة القدم

وقَّع رئيس FIFA جياني إنفانتينو وإيريك توهير رئيس الاتحاد الإندونيسي لكرة القدم اتفاقية تعاون خلال حفل افتتاح مكتب FIFA بالعاصمة الإندونيسية جاكرتا.

ويمتد مكتب FIFA الجديد على مساحة 962 متراً مربعاً وبطاقة استيعابية تتسع لما لا يقل عن 40 موظفاً، حيث يضم صالة للمسؤولين التنفيذيين وقاعات للمؤتمرات والاجتماعات ومنطقة للمعارض ومرافق أخرى لعقد مؤتمرات إعلامية.

رئيس FIFA يفتتح مكتب FIFA في جاكرتا في إندونيسيا 02:17

وقال الرئيس إنفانتينو بهذه المناسبة، التي شهدت أيضاً حضور رئيس جمهورية إندونيسيا، فخامة السيد جوكو ويدودو، ووزير المالية الإندونيسي سري مولياني إندراواتي: "إننا نعيش يوماً خاصاً بالنسبة لجميع أفراد أسرة FIFA. كيف لا ونحن نحتفل اليوم في جاكرتا بافتتاح مكتب جديد لـ FIFA بالتزامن مع انطلاق أول بطولة تستضيفها إندونيسيا في تاريخ بطولات FIFA. إن هذا الحدث يمثل خطوة مهمة نحو بلوغ هدفنا المتمثل في توحيد العالم من خلال كرة القدم بقدر ما يُبرز مدى التزام FIFA بتطوير لعبتنا الجميلة في مختلف أنحاء العالم".

يُذكر أن هذه هي المرة الأولى التي تستضيف فيها إندونيسيا بطولة من تنظيم FIFA، علماً أن عجلة كأس العالم تحت 17 سنة FIFA™ ستعود للدوران بعد غياب دام أربع سنوات، بسبب إلغاء نسخة 2021 في ظل انتشار جائحة كوفيد-19.

وإذا كان بطولة هذه الفئة العُمرية قد سبق له أن حطَّ الرحال بعدد من دول الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، مثل الصين والهند واليابان وجمهورية كوريا والإمارات العربية المتحدة، فإن هذه هي المرة الأولى التي يقام فيها بمنطقة جنوب شرق آسيا.

وفي هذا الصدد، قال رئيس FIFA جياني إنفانتينو: "أود أن أتقدم بجزيل الشكر للرئيس جوكو ويدودو على دعمه المستمر، وكذلك لرئيس الاتحاد الإندونيسي لكرة القدم إيريك توهير وكافة أعضاء فريقه على كل ما يقومون به من عمل رائع هنا. إننا نتطلع إلى العمل سوية من أجل جعل كرة القدم لعبة عالمية بحق والتأثير بشكل إيجابي في حياة الناس سواء هنا أو في بقية أنحاء المنطقة".

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يُذكر أن FIFA يلعب دوراً محورياً في النهوض بكرة القدم في إندونيسيا من خلال دعمه المستمر منذ عام 2022، حيث تركِّز الجهود المبذولة حتى الآن على تعزيز البنية التحتية للملاعب والارتقاء بمعايير السلامة والأمن وتحسين هياكل الحوكمة والإطار الإداري، بالإضافة إلى دعم المبادرات التنموية مثل تلك التي يجسدها المركز الوطني للتطوير الفني،الذي سيتحول إلى مركز حديث من أعلى طراز، ليصبح أول منشأة رياضية بمواصفات دولية يتم بناؤها في إكن، كاليمانتان، التي ستصبح العاصمة الإندونيسية الجديدة بحلول عام 2025.

وفي إطار برنامج FIFA Forward، سيتم بالشراكة مع الحكومة الوطنية تنفيذ مشروع ميزانيته 5.4 ملايين دولار أمريكي، وذلك للمساعدة في النهوض بالمنتخبات الوطنية الإندونيسية في جميع الفئات العمرية للرجال والسيدات.