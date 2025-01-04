الاتحادات الأعضاء لدى FIFA تحت المجهر (ديسمبر/كانون الأول 2024)

المغرب يستضيف كأس العالم 2030 FIFA™ رفقة أسبانيا والبرتغال والسعودية تحصل على شرف استضافة نسخة 2034

الدوحة تستضيف جوائز The Best ونهائي كأس القارات FIFA™ وتأكيد تواريخ كأس العالم تحت 17 سنة 2025 FIFA™ المقرّرة في قطر

قرعة مثيرة للأندية العربية في كأس العالم للأندية FIFA™ والكويت والسعودية تواصل تطبيق برامج FIFA وافتتاح مكتب جديد لـFIFA في المغرب

تتلقّى الاتحادات الأعضاء البالغ عددها 211 اتحاداً دعماً مالياً ولوجستياً من FIFA عبر برامج مختلفة.

نُلقي نظرة على بعض العمل الاستثنائي الذي قامت به الاتحادات الأعضاء لدى FIFA خلال الأسابيع الأخيرة للترويج لكرة القدم وتعزيزها وجعلها عالمية حقاً.

المغرب والسعودية يحصلان على شرف تنظيم كأس العالم FIFA

اجتمعت كافة اتحادات FIFA الأعضاء البالغ عددها 211 اتحاداً وطنياً في كونغرس FIFA الاستثنائي الذي عُقد عبر الفيديو، وعيَّنت المغرب والبرتغال وإسبانيا لاستضافة كأس العالم FIFA 2030™، مع إقامة ثلاث مباريات احتفالية بمناسبة الذكرى المئوية في الأرجنتين وباراغواي وأوروغواي (بواقع مباراة واحدة في كل دولة)، بينما تم اختيار المملكة العربية السعودية لاستضافة كأس العالم 2034 FIFA™. وجاء تعيين الدول المضيفة لنسختي 2030 و2034 من كأس العالم FIFA™ بالتزكية ليُسدل الستار على إجراءات وتدابير تقديم ملفات الترشُّح التي تمت في إطار عملية شاملة بدأت في أكتوبر/تشرين الأول 2023 بعد الاقتراح بالإجماع الذي تقدَّم به مجلس FIFA وبدعم من جميع الاتحادات القارية، وذلك حرصاً على مراعاة مبدأ التوافق والتناوب بين القارات فيما يتعلق باستضافة البطولة.

حفل رائع لجوائز The Best من FIFA في العاصمة القطرية الدوحة

حصدت الإسبانية أيتانا بونماتي المتوّجة بلقب كأس العالم للسيدات FIFA 2023™ جائزة The Best من FIFA™ لأفضل لاعبة، بينما نال نجم المنتخب البرازيلي ونادي ريال مدريد فينيسيوس جونيور جائزة The Best من FIFA™ لأفضل لاعب، وذلك خلال حفل جوائز The Best من FIFA™ لعام 2024 والذي استضافته العاصمة القطرية الدوحة بحضور كوكبة من نجوم المستديرة الساحرة.

استاد لويسل يشهد تتويج ريال مدريد بلقب كأس القارات للأندية FIFA™

تُوج ريال مدريد بطلاً لمسابقة كأس القارات للأندية قطر 2024 FIFA™ المقدَّمة من أرامكو، عقب فوزه على باتشوكا 3-0 في مباراة نهائية مثيرة شهدت عودة كيليان مبابي إلى استاد لوسيل بمناسبة الذكرى السنوية الثانية لاستضافته نهائي كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™، الذي سجل فيه النجم الفرنسي ثلاثية تاريخية قبل سقوط منتخب بلاده بركلات الترجيح.

تأكيد تواريخ كأس العالم تحت 17 سنة 2025 FIFA™ المقرّرة في قطر

أكد مجلس FIFA أن بطولة كأس العالم تحت 17 سنة FIFA™ ستقام في قطر خلال الفترة الممتدة من 5 إلى 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2025، على أن تُجرى سنوياً اعتباراً من هذه النسخة التي ستشهد مشاركة 48 منتخباً للمرة الأولى في تاريخ المسابقة.

قرعة مثيرة للأندية العربية في كأس العالم للأندية FIFA

بلغت بطولة كأس العالم للأندية FIFA™ محطة تاريخية جديدة عندما جرت قرعة النسخة الافتتاحية، حيث أسفرت عن ثماني مجموعات تتخللها 48 مباراة خلال الدور الأول. وقد تم بث مراسم نتائج السحب مباشرة من مدينة ميامي الأمريكية. وأسفرت القرعة عن مواجهات مثيرة للنادي الأهلي، أولها أمام النادي الذي يلعب له ليونيل ميسي إنتر ميامي، فضلاً عن مواجهة كل من بورتو البرتغالي وبالميراس البرازيلي. وسيلعب نادي الهلال السعودي أمام باتشوكا المكسيكي الذي لعب نهائي كأس القارات FIFA قبل أيام، وسيصطدم الهلال أيضاً بنادي ريال مدريد بطل أوروبا وكأس القارات، أما النادي الأخير في هذه المجموعة فهو نادي سالزبورغ النمساوي.

كما وقع الوداد المغربي مع نادي العين الإماراتي في قمة عربية على الأراضي الأمريكية، وسيواجه الفريقان العربيان في نفس المجموعة كل من يوفنتوس الإيطالي ومانشستر سيتي الإنجليزي. وسيلعب نادي الترجي التونسي في مجموعة ليون إف سي وفلامينغو وتشيلسي.

افتتاح مكتب FIFA في المغرب

خلال زيارته إلى المغرب، وقّع رئيس FIFA جياني إنفانتينو اتفاقية مع الحكومة المغربية والاتحاد المغربي لكرة القدم لافتتاح مكتب FIFA إفريقيا في البلاد، والتي ستستضيف أيضاً كأس العالم 2030 FIFA بالشراكة مع البرتغال وإسبانيا.

ووقّع السيد إنفانتينو اتفاقية استضافة مكتب FIFA إفريقيا في مراكش مع رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش ورئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم فوزي لقجع، بحضور رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (CAF) باتريس موتسيبيه. سيكون مقر المكتب في العاصمة المغربية الرباط، ومن المقرّر أن يستهل نشاطه في عام 2025.

مخطط تطوير المواهب TDS يتواصل في الكويت

أقام الاتحاد الكويتي لكرة القدم في شهر ديسمبر/كانون الأول مهرجان استقطاب واستكشاف المواهب من خلال أكاديمية الأزرق وإشراف اللجنة النسائية بالاتحاد الكويتي لكرة القدم، وذلك بالتعاون مع مخطط تطوير المواهب TDS التابع لـFIFA، بحضور عضو مجلس إدارة الاتحاد حنان الحردان والأمين العام المساعد للشؤون الفنية والمنتخبات - المدير الفني في الاتحاد الكويتي بدر عبدالجليل. وشارك في المهرجان الذي أقيم بملاعب نادي النصر، ما يقارب 150 لاعبة، وسيتم اختيار النخبة من هذه المواهب للارتقاء بالمستوى الفني من خلال برنامج تدريبي زمني وخطط مدروسة، لتكون رافداً للمنتخبات الوطنية النسائية للمنافسة في الاستحقاقات الدولية القادمة.

برنامج Football For Schools في السعودية

نظم الاتحاد السعودي لكرة القدم ممثلًا بإدارة البراعم والأكاديميات ومراكز التدريب الإقليمية، بالشراكة مع أرامكو السعودية وبإشراف برنامج Football For Schools من FIFA بمدينة الخُبر بالمنطقة الشرقية على مدى 3 أيام. وشهد البرنامج إقامة ورشة عمل للمعلمين والمعلمات المشاركين لشرح العديد من المهارات الحياتية والتدريب العملي في الميدان. كما أُقيم خلال البرنامج الخاص بالطلاب والطالبات المرشحين من المدارس والذي بلغ عددهم قرابة الـ 300 طالب وطالبة، مسابقات رياضية متنوعة وذلك لخلق أجواءً من التنافس والتحدي، بعدها تم توزيع الجوائز على جميع المشاركين.

تتويج السعودية بأول ألقاب بطولة كأس العالم FIFAe™ على لعبة Rocket Leagu

اختتمت أول نسخة من بطولة كأس العالم FIFAe™ على لعبة Rocket League، وحصد فريق المملكة العربية السعودية اللقب بعد أربعة أيام من التنافس امتدت بين 5 و8 ديسمبر/كانون الأول، وشهدت تمثيل اللاعبين لمنتخباتهم الوطنية في هذه اللعبة. وفي الختام، تمكن فريق المملكة العربية السعودية من التغلب على فرنسا في لقاء ناري، ليحصد اللقب ويعتلي منصة التتويج في العاصمة السعودية الرياض.

وتكوّن الفريق المتوّج من اللاعبين Rw9 وKiileerrz وtrk511 وd7oom-24 الذين أبانوا عن مهارات مذهلة وروح لعب جماعي ومرونة كبيرة في التعامل مع الفرق المنافسة خلال هذه البطولة التاريخية، حيث تغلّبوا على كوكبة من أفضل لاعبي ومنتخبات العالم، لينجحوا أخيراً في رفع اسم المملكة العربية السعودية عالياً على ساحة التنافس.

اعتماد قائمة الحكام الدوليين لعام 2025 في السعودية وعمان

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم اعتماد FIFA قائمة الحكام السعوديين الدوليين لعام 2025 والتي ضمت 25 حكماً و3 حكمات. وإلى جانب 8 حكام للساحة، ضمت القائمة 10 حكام مساعدين و7 حكام للفيديو وحكمين لكرة الصالات وحكم للكرة الشاطئية. كما أعلن الاتحاد العماني لكرة القدم اعتماد قائمة الحكام العمانيين الدوليين لعام 2025 والتي ضمت 19 حكماً وحكمة واحدة هي حكمة كرة الصالات مريم الحضرمية. وضمت القائمة 7 حكام للساحة 9 حكام مساعدين إلى جانب حكمين للكرة الشاطئية وحكمين لكرة الصالات.

رئيس FIFA يزور الكويت ويحضر افتتاح كأس الخليج