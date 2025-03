Ausbau des Frauenfussballs (März 2025)

Entwicklung in vier Konföderationen im Mittelpunkt - neue Ära für internationale Klubwettbewerbe im Frauenfussball

FIFA bietet 13 Programme zur Frauenförderung für Mitgliedsverbände an

Die FIFA arbeitet in allen Teilen der Welt hart daran, das Ziel von 60 Millionen weiblichen Spielern bis 2027 zu erreichen. Das ehrgeizige Ziel wird durch zahlreiche Entwicklungsprogramme untermauert. Alle FIFA-Mitgliedsverbände können sich um Unterstützung durch den Weltverband bewerben. Um die Entwicklung des Frauenfussballs weltweit weiter voranzutreiben, hat die FIFA erst kürzlich ihr Programm zur Frauenförderung erneuert und erweitert. Weitere Informationen für Mitgliedsverbände finden Sie hier .

Neue Ära für FIFA-Frauenklubwettbewerbe

Gemäss Beschluss des FIFA-Rats wird die erste Ausgabe der alle vier Jahre stattfindenden FIFA Frauen-Klub-Weltmeisterschaft™ im Januar und Februar 2028 ausgetragen. Der FIFA-Rat hat auch grünes Licht für die Einführung des FIFA-Meisterpokals der Frauen™ gegeben. Bei diesem Turnier spielen die sechs kontinentalen Klubmeister der letzten Saison um eine neue prestigeträchtige Trophäe. Die Turnierlandschaft und das internationale Niveau im Frauenfussball werden damit weiter gestärkt. Der FIFA-Meisterpokal der Frauen™ findet jeweils in den Jahren statt, in denen es keine FIFA Frauen-Klub-Weltmeisterschaft™ gibt.

Die FIFA hat im März ebenfalls die vierte Ausgabe des Benchmarking-Berichts „Setting the Pace“ veröffentlicht, der Aufschluss über die Faktoren liefert, die für den Erfolg von Frauenfussballklubs und -ligen massgebend sind. Nachdem bei den ersten drei Ausgaben 30 bis 34 Topligen im Frauenfussball rund um die Welt unter die Lupe genommen wurden, geht die vierte Ausgabe einen grossen Schritt weiter, indem sie über den Elitesektor hinaus drei Stufen von Frauenfussballligen analysiert. Der Bericht liefert Daten zu 86 Ligen und 669 Klubs und zeichnet damit ein genaueres Bild der globalen Landschaft des Frauenklubfussballs.

Cookinseln

Die Echos der FIFA Frauen-Weltmeisterschaft 2023™ hallen im Pazifik weiterhin nach. Die Cookinseln sind das jüngste Land, das einen langfristigen Plan zur nachhaltigen Förderung des Frauenfussballs vorlegt. Der kürzlich auf den Cookinseln eingeführte „Vaine Toa In Football – Women's Football Strategic Plan 2025/2026“ ist eine historische und transformative Initiative, die Frauen auf den Cookinseln für den Sport begeistern und sie darin bestärken soll.

Guatemala

Der Frauenfussball in Guatemala entwickelt sich dank der Vision des Guatemaltekischen Fussballverbands (FENAFUTG) und der Unterstützung des FIFA-Programms Entwicklung von Ligen im Frauenfussball immer mehr in Richtung Professionalität.

Im Jahr 2024 verzeichnete die U-17-Frauen-Entwicklungsliga einen Anstieg der Teilnehmerzahl um 27%. Eine beträchtliche Anzahl von Spielerinnen aus dem Wettbewerb wurde anschließend in die vorläufige Kaderliste für die Qualifikationsspiele zur FIFA U-20-Frauen-Weltmeisterschaft™ aufgenommen.

Eritrea

Der Fussballverband von Eritrea (Eritrean National Football Federation - ENFF) ist dabei, eine Frauenfussballstrategie zu entwickeln, mit der sichergestellt werden soll, dass Fussball für alle zugänglich, fair, wettbewerbsfähig und nachhaltig ist und jungen Mädchen und Frauen die Möglichkeit bietet, zu spielen und sich darüber hinaus durch den Sport eine Existenzgrundlage aufzubauen. Die Strategie baut auf einem FIFA-Programm „Football for Schools“ auf, das in dem ostafrikanischen Land eingeführt wird.

Im Rahmen der Entwicklung des Strategieplans organisierte der ENFF einen Workshop zur Weiterbildung von Funktionären, bei dem verschiedene Interessengruppen an der Zukunft des Frauenfussballs in Eritrea mitarbeiteten. Der Plan hat mit der Durchführung einer erfolgreichen Meisterschaft, an der 12 Frauenmannschaften aus der Hauptstadt Asmara und anderen Regionen teilnahmen, bereits erste Formen angenommen.