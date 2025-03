Termine und Formate der wegeweisenden FIFA-Frauenklubwettbewerbe bestätigt

In diesem Jahr werden erstmals alle sechs Konföderationen bei den Frauen einen kontinentalen Klubmeister küren und bei der Förderung des Frauenfussballs damit einen weiteren Meilenstein setzen. Die FIFA wird ab 2026 eine neue Ära im globalen Frauenklubfussball einläuten und nach der Verabschiedung durch den FIFA-Rat bei dessen Sitzung am Mittwoch, 5. März 2025, den FIFA-Meisterpokal der Frauen™ sowie – als wichtigsten Frauenklubwettbewerb der FIFA – die FIFA Frauen-Klub-Weltmeisterschaft™ lancieren.

FIFA-Rat verabschiedet Preisgeld in Rekordhöhe für die FIFA Klub-Weltmeisterschaft 2025™ und trifft wichtige Beschlüsse zu Frauenwettbewerben

FIFA-Rat verabschiedet Preisgeld in Rekordhöhe für die FIFA Klub-Weltmeisterschaft 2025™ und trifft wichtige Beschlüsse zu Frauenwettbewerben

„Der Frauenfussball hat auf der Ebene der Nationalmannschaften neue Höhen erreicht, und nun ist es an der Zeit für globale Wettbewerbe, in denen die besten Vereine aus der ganzen Welt vertreten sind. Diese FIFA-Wettbewerbe werden das Wachstum stimulieren, Athletinnen inspirieren, neue Rivalitäten schaffen, mehr Fans erreichen und Heldinnen hervorbringen“, betonte FIFA-Präsident Gianni Infantino. „Die FIFA Frauen-Klub-Weltmeisterschaft wird für das Wachstum des Frauenklubfussballs wegweisend sein. Die besten Klubs der Welt erhalten eine angemessene Plattform, um sich mit den Besten zu messen und den Frauenklubfussball ins globale Rampenlicht zu rücken. Nach eingehenden Gesprächen mit den wichtigsten Akteuren feiert das Turnier 2028 Premiere. Mit dabei sind insgesamt 19 Klubs. Garantiert ist ein sportlich attraktives und inklusives Format, das auf den globalen Erfolgen im Rahmen des FIFA-Meisterpokals der Frauen in den beiden vorangehenden Jahren basiert.“