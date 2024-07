FIFA Forward hilft COSAFA-Ländern, ihre Dynamik aufrechtzuerhalten

Eine Reihe von Teams, die am COSAFA Cup 2024 teilnahmen, profitierten vom FIFA-Forward-Entwicklungsprogramm

Die Initiative unterstützt die Fussballentwicklungsprojekte der 211 FIFA-Mitgliedsverbände (MA)

FIFA Forward 3.0 wird jedem MA bis 2026 bis zu USD 8 Millionen zur Verfügung stellen

Das FIFA-Forward-Entwicklungsprogramm spielte eine wichtige Rolle beim COSAFA (Council of Southern Africa Football Associations) Cup 2024, der unter elf COSAFA-Mitgliedern und Gastteilnehmer Kenia ausgetragen wurde.

Die Trophäe ging am Ende an die Mannschaft aus Angola, die im Finale in Gqeberha (Südafrika) Namibia besiegte. Einige der anderen Teams, die an dem Turnier teilnahmen, konnten jedoch von den Vorbereitungen im Rahmen des FIFA-Forward-Programms profitieren, das die Fussballentwicklungsprojekte der 211 Mitgliedsverbände der FIFA unterstützt.

Im dritten Zyklus des FIFA-Forward-Entwicklungsprogramms erhält jeder Mitgliedsverband bis 2026 bis zu USD 8 Millionen und damit siebenmal mehr als bei der Einführung der Initiative im Jahr 2016. Darüber hinaus werden zonale/regionale Verbände wie COSAFA mit bis zu USD 5 Millionen für die Organisation von Männer-, Frauen- und Jugendwettbewerben unterstützt.

Die COSAFA ist eine Region mit großem Potenzial im Männer- und Frauenfussball, und Wettbewerbe sind der Schlüssel für ihre Entwicklung. Sie bieten den Ländern eine hervorragende Plattform für die Entwicklung von Spielern/-innen, Teamgeist und Spielstil und vermitteln jungen Spielern/-innen die Erfahrung von Derbys in der Region.

"Für die COSAFA-Mitgliedsländer ist das FIFA-Forward-Programm ein echtes Geschenk des Himmels", so COSAFA-Vizepräsident Saïd Ali Saïd Athouman. "Das Programm ermöglicht einen großen Teil der Aktivitäten der Verbände zu finanzieren. Es trägt wesentlich zur Entwicklung des Fussballs und zum Fortschritt aller seiner Akteure bei, insbesondere in wirtschaftlich schwächeren Ländern."

Das Turnier bot auch die Gelegenheit, die Schiedsrichter der Region im Umgang mit dem Video-Schiedsrichterassistenten-System (VAR) weiterzubilden, während die für die Olympischen Fußballturniere 2024 ausgewählten Schiedsrichter eingeladen wurden, Spiele des Wettbewerbs im Vorfeld der Olympischen Spiele in Paris (24. Juli bis 10. August) zu leiten.

Botswana

Die Männer-Nationalmannschaft hat ihre Vorbereitungen für das Turnier auf dem im Lekidi Technical Centre installierten Kunstrasenplatz, der mit fast 400.000 USD aus dem FIFA-Forward-Programm finanziell unterstützt wurde, auf das Turnier vorbereitet. FIFA Forward stellte dem botsuanischen Fussballverband außerdem fast 480.000 USD zur Verfügung, um eine unabhängige Top-Männerliga zu gründen. Dieses Projekt profitierte auch von der Beratung der FIFA-Abteilung für Profifussball. Da FIFA Forward auch den Neustart der regionalen Ligen im Land, insbesondere nach der COVID-19-Pandemie, mit einem Zuschuss von über 297.000 USD finanzierte, war die Initiative ein wichtiger Katalysator für die Verbesserung der Standards im ganzen Land.

Lesotho

Der lesothische Fussballverband konnte dank FIFA Forward eine solide, hochmoderne Plattform für den Fussball bereitstellen. In seinem Hauptquartier und technischen Zentrum in der Hauptstadt Maseru finden die Trainingslager der Nationalmannschaft zur Vorbereitung auf große Turniere wie den COSAFA-Cup statt, nachdem der Bau einer Turnhalle und von Umkleidekabinen sowie die Installation eines Kunstrasenplatzes dank der FIFA-Forward-Förderung in Höhe von über USD 700.000 abgeschlossen wurden. Mit weiteren USD 314.000 wurden Sitzplätze für die Zuschauer errichtet und das LeFA-Hauptbürogebäude renoviert.

Seychellen

Die Nationalmannschaften der Seychellen nutzen den Kunstrasenplatz, der dank einer FIFA-Forward-Förderung von 580.300 USD im technischen Zentrum des Seychellen-Fussballverbands (SFF) in La Retraite installiert wurde und von FIFA-Präsident Gianni Infantino bei einem Besuch des Archipels im Indischen Ozean im April 2023 eingeweiht wurde. FIFA Forward stellte weitere 564.500 USD zur Verfügung, um das Nationalstadion Stad Linité den Standards der afrikanischen Fussballkonföderation (CAF) näher zu bringen und die Austragung von Qualifikationsspielen zur FIFA Fussball-Weltmeisterschaft oder zum CAF Afrikanischen Nationen-Pokal zu ermöglichen. Der SFF hat außerdem USD 1,7 Mio. an FIFA-Forward-Mitteln eingesetzt, um den Fussball im Land zu stärken, indem er die Entwicklung der beiden obersten Ligen mit leistungsbezogenen Zahlungen unterstützt und zur Deckung der Betriebskosten der Vereine beiträgt.

Sambia

FIFA-Präsident Infantino und Generalsekretär Mattias Grafström konnten sich bei ihrem Besuch in Sambia im Juni 2024 von den positiven Auswirkungen von FIFA Forward auf die Entwicklung des Fussballs in Sambia überzeugen. Rund USD 100.000,00 wurden für die Ausrichtung der COSAFA-U-20-Meisterschaft 2019 und die Vorbereitung der U-20-Mannschaft auf dieses Turnier verwendet, und zwei Spieler der Mannschaft von 2019 nahmen auch an der Ausgabe 2024 teil. Der sambische Fussballverband (FAZ) hat sich vor allem auf die Infrastruktur konzentriert und das David-Kaunda-Stadion mit fast 300.000 USD aus dem FIFA-Forward-Programm renoviert. Weitere vier Projekte - drei Stadionrenovierungen und der Bau eines FAZ-Unterkunftszentrums für Spieler und technisches Personal - werden derzeit mit Hilfe von FIFA-Forward-Mitteln in Höhe von fast USD 1,2 Millionen umgesetzt.

Komoren