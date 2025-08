Sambia weiht mit Unterstützung von FIFA-Forward-Mitteln renoviertes Stadion ein

Das renovierte Stadion wurde im Rahmen einer Zeremonie unter der Leitung des Präsidenten des sambischen Fussballverbandes (FAZ), Andrew Kamanga, eingeweiht und wird der Fussballgemeinschaft in der gesamten Ostprovinz, in der Chipata liegt, zugute kommen. Mit FIFA-Forward-Mitteln wurden unter anderem Reparaturen und Renovierungen des Naturrasenplatzes, der Zuschaueranlagen, Umkleideräume und VIP-Sitzplätze finanziert.

"Dies ist ein großer Erfolg für den Fussball in Sambia und ein weiterer Meilenstein im Bestreben der FIFA, den Fussball weltweit ohne Barrieren zugänglich zu machen", sagte FIFA-Präsident Gianni Infantino. "Vielen Dank an den Fussballverband von Sambia, angeführt von Präsident Andrew Kamanga, und an den Minister für Jugend, Sport und Kunst, Elvis Nkandu, für ihre fantastische Arbeit, mit der sie den fussballbegeisterten Menschen in ihrem Land die Freude an unserem Sport vermitteln."