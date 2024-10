FIFA-Mitgliedsverbände im Fokus (September 2024)

FIFA und Weltgesundheitsorganisation starten weltweite Kampagne zur Sensibilisierung für Gehirnerschütterungen

Globale Aufklärungskampagne zu Gehirnerschütterungen

Gemeinsam mit der Weltgesundheitsorganisation (WHO) startete die FIFA eine Aufklärungskampagne zu Gehirnerschütterungen. Diese steht unter dem Motto „Vermuten und schützen: Kein Spiel ist das Risiko wert“.

Die Kampagne macht darauf aufmerksam, dass eine Gehirnerschütterung ein Schädel-Hirn-Trauma ist und für jeden Spieler auf dem Spielfeld ein Risiko darstellt. Sie wird von Spielern, Trainern und Teamärzten rund um die Welt unterstützt.

Die Kampagne, die in enger Absprache mit Experten für Hirngesundheit der FIFA-Medizinabteilung und der WHO entwickelt wurde, sensibilisiert Spieler, Trainer, medizinisches Personal und die breite Öffentlichkeit für die Anzeichen und Symptome von Gehirnerschütterungen. Sie macht darauf aufmerksam, dass Symptome auch erst 72 Stunden nach dem Ereignis auftreten können.

Talente einmal mehr im Fokus

Der südafrikanische Fussballverband hat in Zusammenarbeit mit dem FIFA-Talentförderungsprogramms (TDS) im September 2024 die zweite Ausgabe des TDS U15 Interprovincial Tournament im Panorama Football Club in Honeydew, Roodepoort, ausgerichtet.

Die erste Ausgabe des Turniers spielte eine große Rolle bei der Gründung der jetzt aktiven U-17-Herren-Nationalmannschaft, die Südafrika bei den COSAFA-Meisterschaften später in diesem Jahr vertreten wird.

Die zweite Auflage dieses Turniers kam der nächsten Generation von U-15-Spielern und -Spielerinnen zugute, da in diesem Jahr Jungen und Mädchen aus den neun Provinzen Südafrikas am Turnier teilnahmen. Das U-15-Interprovinzturnier hat sich zu einer wichtigen Plattform für die Identifizierung und Förderung junger Fussballtalente aus ganz Südafrika entwickelt.

Sambias nächste Generation von Talenten nahm in der Elfenbeinküste ebenfalls an einem Turnier des FIFA-Talentförderungsprogramms (TDS) teil und traf auf Mannschaften aus Marokko und Südafrika. Weitere Teilnehmer waren Tansania, Ägypten und die jungen Elefanten der Elfenbeinküste.

Obdachlosen-WM: Selbstvertrauen, Mut und Kraft für die Zeit danach

Um noch mehr Menschen weltweit mithilfe des Fussballs zu unterstützen, hat die FIFA eine Grundsatzvereinbarung mit der Homeless World Cup Foundation (HWCF) abgeschlossen. Diese organisiert jedes Jahr Obdachlosen-Weltmeisterschaften für Frauen und Männer, die Obdachlosen dabei helfen sollen, ihre Lebenssituation zu verbessern.

Im Rahmen von Ziel Nummer 6 ihrer strategischen Ziele 2023-2027 für den globalen Fussball hat sich die FIFA verpflichtet, die Homeless World Cup Foundation und ihre Weltmeisterschaft zu unterstützen, indem sie Material und Ausrüstung (Medaillen, Trophäen usw.) zur Verfügung stellt und die Veranstaltung auf der FIFA-Streaming-Plattform FIFA+ überträgt.

Schon 1,2 Millionen Obdachlose rund um die Welt haben seit 2003 von der jährlich stattfindenden Obdachlosen-WM profitiert, indem sie ihr Land bei diesem einzigartigen Vier-gegen-vier-Turnier vertreten haben.

Ungefähr 450 Spielerinnen und Spieler aus 44 Ländern nehmen an den beiden Frauen- und Männerturnieren teil, die am Samstag, 21. September, in der koreanischen Hauptstadt Seoul angepfiffen wurden und am 28. September ihr Ende fanden.

Football for Schools in Eswatini

Mit Eswatini hat ein weiteres Land das Programm "Football for Schools" lanciert. Peter Simelane, Präsident der Eswatini Football Association (EFA) gab im Beisein der FIFA-Experten Antonio Buenano und Alberto Giacomini den Startschuss. „Es ist mir als Präsident der EFA eine große Ehre, an diesem Start des FIFA-Programms Football for Schools teilzunehmen, das gleichzeitig die Abschlussfeier des allerersten Workshops zum Kapazitätsaufbau für dieses bedeutende Fussballentwicklungsprogramm ist“, sagte Simelane. An die Teilnehmer des Workshops gerichtet, forderte der EFA-Präsident sie auf, ihr Wissen an die Kinder weiterzugeben. „Als Fussballverband vertrauen wir den Teilnehmern dieses Workshops, die nun die Botschafter dieses Fussballentwicklungsprogramms sind, dass die das, was sie gelernt haben, den Kindern der verschiedenen Schulen in ihrem weiteren Lebensweg zu vermitteln. Fussball ist eine Schule fürs Leben, und das Programm Football for Schools ist eine einzigartige Initiative, die Fussball und Bildung miteinander verbindet."

Seminare zum Kapazitätsaufbau im Frauenfussball

Die All India Football Federation organisierte einen viertägigen FIFA-Workshop zum Kapazitätsaufbau für Trainer, der von den FIFA-Experten Simon Toselli und Stéphanie Spielmann durchgeführt wurde. Dieser Workshop ist ein wichtiger Bestandteil der Frauenliga-Entwicklung (Indian Women's League IWL), die unter das umfassendere FIFA-Programm zur Frauenfussballförderung fällt. An dem Workshop nahmen 25 Trainer (19 Frauen und sechs Männer) der indischen Frauen-Nationalmannschaften, der IWL- und der IWL-2-Klubs sowie verschiedene andere Interessengruppen teil.

"Frauenfussball ist ein Bereich, in dem wir ein enormes Potenzial haben, auf internationaler Ebene Fortschritte zu erzielen. Aber um dieses Ziel zu erreichen, brauchen wir ein echtes Führungstraining", sagte Shri Kalyan Chaubey, Präsident der All India Football Federation.

„Wir sollten in der Lage sein, mindestens 200 talentierte Fussballerinnen in der Altersgruppe von 17 bis 23 Jahren zu identifizieren und sie im Rahmen des Führungstrainingsprogramms zu schulen. Diese Spielerinnen müssen eine angemessene Fortbildung erhalten und mehr Spielzeit bekommen, wenn wir die Asienspiele 2030 oder den AFC-Asien-Pokal der Frauen 2029 anstreben.“

Auch in Ghana stand der Frauenfussball im Mittelpunkt. Im Ghanaman Soccer Centre of Excellence in Prampram fand ein sechstägiger Workshop zum Kapazitätsaufbau statt, der von der Ghana Football Association (GFA) in Zusammenarbeit mit der FIFA organisiert wurde und Teil der Umsetzungsphase der Frauenfussballstrategie des Verbandes ist.

Jennifer Amankwa Sarpong, Leiterin der Abteilung für Frauenfussballentwicklung beim GFA, sagte, dass der Verband bei der Umsetzung der Frauenfussballstrategie auf Kurs sei, und bekräftigte das Engagement des Verbandes für die Entwicklung des Frauenfussballs im ganzen Land. In einer kurzen Präsentation sprach sie über die Mission und Vision und erläuterte einige Erfolge der sechs Säulen seit dem Start der Strategie.