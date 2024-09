Die Obdachlosen-WM in sieben Stichpunkten

Die Obdachlosen-WM 2024 beginnt am 21. September in Seoul

Die Homeless World Cup Foundation und die FIFA haben am 2. August in Paris eine Grundsatzvereinbarung unterzeichnet. Im Rahmen von Ziel Nummer 6 ihrer strategischen Ziele 2023-2027 für den globalen Fussball hat sich die FIFA verpflichtet, die Homeless World Cup Foundation und ihre Weltmeisterschaft zu unterstützen, indem sie Material und Ausrüstung (Medaillen, Trophäen usw.) zur Verfügung stellt und die Veranstaltung auf der FIFA-Streaming-Plattform FIFA+ überträgt.

Die Obdachlosen-WM ist ein jährlich veranstaltetes Turnier, das 2003 ins Leben gerufen wurde und die Werte und Tugenden des Fussballs nutzt, um Menschen in Not ein einzigartiges Erlebnis zu bieten. Es soll ihnen zudem geholfen werden, ihr Selbstvertrauen zurückzugewinnen und einen Neuanfang zu wagen.

Inside FIFA wirft einen Blick auf die diesjährige Auflage des Wettbewerbs, die in Seoul in der Republik Korea stattfinden wird und somit die erste Obdachlosen-WM ist, die in Asien ausgetragen wird. Das Turnier beginnt am 21. September an der Hanyang-Universität.