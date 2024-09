FIFA-Mitgliedsverbände im Fokus (August 2024)

ÖFB-Trainerkongress mit dem Schwerpunkt Talententwicklung

VAR-Seminar in Lettland

FIFA-Frauenfussballkampagne und "Football for Schools" in Kenia

Die 211 Mitgliedsverbände werden von der FIFA durch verschiedene Programme finanziell und logistisch unterstützt.

Wir werfen einen Blick auf die außergewöhnliche Arbeit, die die FIFA-Mitgliedsverbände in den letzten Wochen geleistet haben, um den Fussball zu fördern, zu stärken und wirklich global zu machen.

Besondere Veranstaltung in Busia (Kenia)

Busia (Kenia) war Gastgeber einer besonderen Veranstaltung im Rahmen der FIFA-Frauenfussballkampagne und des Programms "Football for Schools". An der Veranstaltung nahmen 30 Schulen aus der Region teil und für Schülerinnen und Schüler wurden den ganzen Tag über Spiele und Schulungen zu Lebenskompetenzen angeboten. Die Vizepräsidentin der Football Kenya Federation (FKF), Doris Petra, hob in ihrer Rede das Potenzial hervor, das zu sehen war. "Wir haben das Glück gehabt, rohes Talent zu sehen, und die Auswirkungen sind offensichtlich. Wir haben einen Wettbewerbsgeist in den Schulen kultiviert, der für das Wachstum des Frauenfussballs und die Förderung eines gesunden Wettbewerbs von entscheidender Bedeutung ist".

Im Rahmen der Veranstaltung fand auch eine Abschlussfeier für neu zertifizierte CAF-D-Trainer statt, die einen 10-tägigen Kurs absolviert hatten. Mit dieser Initiative möchte der FKF sicherstellen, dass die für die Spielerentwicklung verantwortlichen Personen mit dem richtigen Wissen und Fähigkeiten ausgestattet sind, um junge Talente effektiv zu betreuen.

Jugend im Fokus: Frauenfussball gewinnt an Bedeutung

Während sich die Dominikanische Republik auf die FIFA U-17-Frauen-Weltmeisterschaft™ im nächsten Monat vorbereitet, gab es in der gesamten Concacaf-Region zahlreiche Entwicklungsaktivitäten. Die Förderung der nächsten Generation von Fussballerinnen stand auch im Mittelpunkt der FIFA-Frauenfussballkampagne, die in Honduras und Nicaragua stattfand.

Vor der Dominikanischen Republik 2024 ist Kolumbien Gastgeber der FIFA U-20-Frauen-Weltmeisterschaft™. Im Vorfeld des Turniers begrüßte der kolumbianische Fussballverband mehr als 100 Mädchen in seinen Einrichtungen in Bogota zu einer unterhaltsamen Veranstaltung, die von der FIFA im Rahmen ihrer Frauenfussballkampagne unterstützt wurde.

In der Zwischenzeit wurde Liechtenstein als jüngste Nation in die FIFA/Coca-Cola-Frauen-Weltrangliste aufgenommen, die nun 194 Länder umfasst. Die Aufnahme Liechtensteins in die Weltrangliste ist das Ergebnis einer mehrjährigen Aufbau- und Planungsarbeit des europäischen Fürstentums im Jugendbereich.

Stolzer Moment für den indischen Fussball

Riiohlang Dhar ist die zweite indische Schiedsrichterin, die für eine FIFA U-17-Frauen-Weltmeisterschaft ausgewählt wurde. Die 34-jährige Riiohlang Dhar aus Meghalaya wurde in die Liste der 38 Spieloffiziellen aufgenommen, die für das anstehende Turnier in der Dominikanischen Republik vom 10. Oktober bis 3. November zur Verfügung stehen.

Uvena Fernandes war die erste indische Schiedsrichterin, der die Ehre zuteil wurde, bei einer Weltmeisterschaft zu pfeifen. Sie leitete Spiele bei der FIFA U-17-Frauen-Weltmeisterschaft 2016 in Jordanien.

ÖFB-Trainerkongress: Talententwicklung im Fokus

190 Teilnehmer und Teilnehmerinnen nahmen am ÖFB-Trainerkongress teil, der unter dem Motto "Trainer:innen stärken Talente" stand und explizit für Trainer:innen und sportliche Leiter von Talentefördereinrichtungen stattfand. Unter anderem standen Vorträge von Pedro Mil-Homens Santos (Generaldirektor Benfica Campus), Bernhard Peters zum Thema "Tiefenentwicklung im Angriffsdrittel" und Günter Kreissl (ÖFB Head of Goalkeeping) auf dem Programm.

ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick, der ebenfalls anwesend war, betonte die Wichtigkeit der Arbeit, die von den Teilnehmer:innen in den Akademien, NWZ und LAZ geleistet wird. "In erster Linie geht es natürlich darum, dass wir Spieler entwickeln, die dann in Zukunft auch für das A-Team interessant sind. Das müssen wir natürlich auch vorantreiben, das passiert nicht automatisch. Das ist ein Prozess, der in erster Linie in den Akademien der Vereine stattfindet. Da haben wir einfach versucht, ein paar Hinweise zu geben, worauf es ankommt", so Rangnick.

Futsal Ferns bestreiten erstes Qualifikationsturnier

Die Futsal Ferns bestritten im August ihr erstes Qualifikationsturnier für die FIFA Futsal-Frauen-Weltmeisterschaft. Das OFC Futsal Women's Nations Cup wurde vom 17. bis 25. August in Honiara auf den Salomon-Inseln ausgetragen.

„Die Einrichtung der FIFA Frauen-Futsal-Weltmeisterschaft 2025 ist ein großer und aufregender Moment für den Sport. Sie war schon immer das fehlende Puzzleteil, um den Spielerinnen die Möglichkeit zu geben, sich an der Spitze zu messen", so Cheftrainer Nic Downes.

Als Sieger des Turniers qualifizierte sich Neuseeland (als Vertreter der OFC) für die Frauen-Futsal-Weltmeisterschaft™ 2025 auf den Philippinen.

VAR-Seminar in Lettland

Am 16. und 17. August nahmen Video-Schiedsrichterassistenten (VAR) der Virslīga, der höchsten lettischen Liga, an einem von der FIFA geleiteten Seminar teil, das den Entwicklungs- und Wachstumsprozess des VAR-Systems in Lettland unterstützen soll.

Das Seminar wurde von Maciej Wierzbowski, VAR-Ausbilder der FIFA, zusammen mit dem Vorsitzenden der Schiedsrichterkommission des Lettischen Fussballverbandes (LFF), Markus Nobs, und dem Leiter der Schiedsrichterabteilung des LFF, Vadim Direktorenko, geleitet. Video-Schiedsrichterassistenten (VAR) und deren Assistenten (AVAR) analysierten verschiedene Situationen aus internationalen Spielen, darunter Handspiele, Fouls in der Angriffsphase, Vorfälle im Strafraum sowie taktische Fouls und grobes und aggressives Verhalten. An der Schulung nahm auch der Präsident der LFF, Vadim Lashenko, teil, der gemeinsam mit den Teilnehmern die Qualität des Seminars lobte.

Frauenfussballkampagne in Malaysia

Der malaysische Fussballverband (FAM) organisierte gemeinsam mit dem malaysischen Bildungsministerium (KPM) eine FIFA-Frauenfussballkampagne in Kuala Lumpur. Insgesamt waren 80 Sportlerinnen im Alter von 13 bis 15 Jahren sowie 20 Lehrer beteiligt. Die Trainingseinheit umfasste Theorie und Praxis und wurde von Soleen Al-Zoubi, Cheftrainerin der Malayan Tigress, und ihrer stellvertretenden Cheftrainerin Leila Chua geleitet.

Bereits ein Tag zuvor kamen 71 Studentinnen und Sportlerinnen in Subang Jaya zusammen, um gemeinsam an einer Trainingseinheit teilzunehmen. Die Frauenfussballbotschafterin des Landes, Lyana Soberi, und die Spielerin der Malayan Tigress-Mannschaft, Eva Olivianie Antinus, besuchten die Veranstaltung ebenfalls.

Ziel der Initiative ist es, das Lehrpersonal an Schulen - zusätzlich zu einer frühzeitigen Einführung in die Grundtechniken im Fussballtraining - mit den richtigen Trainingstechniken vertraut zu machen.