USA wieder an der Spitze

Dank des Sieges beim Olympischen Fussballturnier der Frauen Paris 2024 thronen die USA (1, plus 4) nach einem Jahr wieder an der Spitze der FIFA/Coca-Cola-Frauenweltrangliste. Mit dem Finalsieg gegen Brasilien (8, plus 1) sind die USA zwölf Jahre nach den Spielen in London wieder Olympiasieger und feiern damit ihren insgesamt fünften Olympiasieg.