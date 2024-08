Aufgebot der Spieloffiziellen für die FIFA U-17-Frauen-Weltmeisterschaft Dominikanische Republik 2024™

Turnierauftakt am 16. Oktober, Finale am 3. November

„Für diese talentierten Spieloffiziellen wird die FIFA U-17-Frauen-Weltmeisterschaft eine wichtige Rolle in ihrer Entwicklung spielen. Nach der erfolgreichen FIFA Frauen-Weltmeisterschaft im letzten Jahr bereiten wir uns bereits auf die Ausgabe 2027 in Brasilien vor. In dem Wissen, dass ein wichtiger Generationswechsel im FIFA TEAM ONE notwendig sein wird, bietet dieses Turnier den potenziellen Spieloffiziellen für die Frauen-WM 2027 in Brasilien die Gelegenheit, unter der Regie von Top-Schiedsrichterinstrukteuren der FIFA zu arbeiten“, sagte Pierluigi Collina, der Vorsitzende der FIFA-Schiedsrichterkommission.