تنمية لعبة السيدات (ملخص يناير 2025)

FIFA يقدم 13 برنامجاً لتطوير كرة القدم النسائية للاتحادات الأعضاء

جدول أعمال دولي مزدحم في كرة القدم للسيدات مع اقتراب موعد كأس العالم للسيدات FIFA البرازيل 2027™

يستعرض موقع FIFA Inside بعض أعمال التطوير الأخيرة حول العالم

يعمل FIFA بجد في جميع أنحاء العالم للمساعدة في تحقيق هدف الوصول إلى 60 مليون لاعبة بحلول عام 2027. يرتكز هذا الهدف الطموح على 13 برنامجاً تنموياً مع جميع الاتحادات الأعضاء في FIFA البالغ عددها 211 اتحاداً مؤهلاً للتقدم بطلب للحصول على الدعم من FIFA.

قام FIFA مؤخراً بتجديد وتوسيع نطاق برنامج FIFA لتطوير المرأة في دفعة إضافية لكرة القدم النسائية. يمكن العثور على معلومات إضافية عن الاتحادات الرئيسية هنا.

يستعرض موقع FIFA Inside بعضاً من الأنشطة الهامة التي تمت مؤخراً والتي ساعدت في تعزيز بصمة كرة القدم النسائية على مستوى العالم فضلاً عن تقديم للسنة الاستثنائية الجارية.

عام استثنائي

يشكل عام 2025 عاماً تاريخياً لكرة القدم النسائية الدولية، على المستويين العالمي والقاري. ستقام أول نسخة من بطولة كأس العالم لكرة القدم للسيدات داخل الصالات FIFA™ في الفلبين، بينما ستقام أول بطولة سنوية لكأس العالم لكرة القدم للسيدات تحت 17 سنة FIFA™ في المغرب مع تحول البطولة من دورتها السابقة التي كانت تقام كل سنتين، بالإضافة إلى زيادة عدد الفرق المشاركة من 16 فريقاً إلى 24. سيصبح المغرب أول دولة أفريقية تنظم البطولة.

ينطلق الطريق إلى كأس العالم للسيدات FIFA البرازيل 2027™ الشهر المقبل في أفريقيا وسط عام مليء بالإثارة على الساحة القارية. كما سيتم تحديد البطلات الإقليميات في أفريقيا (كأس الأمم الأفريقية للسيدات CAF) وأوروبا (كأس الأمم الأوروبية للسيدات) وأوقيانوسيا (كأس أمم أوقيانوسيا للسيدات) وأمريكا الجنوبية (كأس أمريكا الجنوبية للسيدات CONMEBOL).

وفي الوقت نفسه، ستعرف كرة القدم النسائية انطلاقة جديدة، حين تستضيف جميع الاتحادات القارية الستة بطولة قارية للأندية للمرة الأولى. ستشهد ما لا يقل عن أربع قارات اختتام بطولات كل منها في مايو/أيار، مع اختتام دوري أبطال أفريقيا للسيدات في نوفمبر/تشرين الثاني.

أستراليا وأوتياروا نيوزيلندا

تتواصل الطفرة في كرة القدم النسائية بلا هوادة في بطولة كأس العالم للسيدات 2023 FIFA™ التي تستضيفها أستراليا وأوتياروا نيوزيلندا. بدعم من مبادرات الإرث، حققت أوتياروا نيوزيلندا زيادة مذهلة بنسبة 27% في مشاركة الفتيات والسيدات منذ عام 2022. تماشياً مع الحملات التي تعمل خلال بطولة كأس العالم للسيدات 2023، كان هناك أيضاً نمو كبير في مشاركة اللاعبات من الأعراق الأقل تمثيلاً - بما في ذلك اللاعبات الماوريات والباسيفيكا - والتي ارتفعت بنسبة 14% في عام واحد.

كما وقّع الاتحاد النيوزيلندي لكرة القدم اتفاقية مع الاتحاد الماوري لكرة القدم في أوتياروا لتمكين المنظمتين من دعم بعضهما البعض والمساعدة في تقديم مجموعة واسعة من البرامج.

وقال أندرو براجنيل، الرئيس التنفيذي لكرة القدم النيوزيلندية: ”إن نمو كرة القدم وكرة قدم الصالات في أوتياروا نيوزيلندا في السنوات القليلة الماضية كان هائلاً، ولكن كأس العالم لكرة القدم للسيدات كان له تأثير كبير حقاً، وهو بالضبط ما تريد أن تراه نتيجة لاستضافة حدث ضخم هنا.“

كما كانت هناك أيضًا تعزيزات مماثلة للعبة عبر بحر تاسمان في أعقاب البطولة العالمية مع إعلان موقع Football Australia مؤخرًا عن 118 منحة مجتمعية من صندوق تنمية كرة القدم. ينضم المستفيدون إلى 121 مستفيدًا من الجولة الافتتاحية التي تم الإعلان عنها في مارس 2024 - نصفهم تقريبًا من المناطق الإقليمية - حيث توفر المنح مساعدة ملموسة للأندية والجمعيات لكرة القدم النسائية، بما في ذلك تطوير المدربين والدورات التمهيدية والملابس المناسبة وغيرها.

اليابان

لطالما اشتهر الاتحاد الياباني لكرة القدم (JFA) بإعداد جميع جوانب هرم كرة القدم مع وضع النمو على المدى الطويل في الاعتبار. وقد تجلى هذا الاستشراف مرة أخرى في الآونة الأخيرة عندما استضافت اليابان أول رخصة احتراف للسيدات تخص برنامج لتدريب المدربين في آسيا.

كان البرنامج الموسع الذي استمر لسبعة أيام ثمرة تعاون بين FIFA والاتحاد الآسيوي لكرة القدم (AFC) والاتحاد الياباني لكرة القدم، حيث مثلت الهيئة الحاكمة لكرة القدم العالمية مندوبة FIFA سو رونان.

وشارك في مؤتمر الاتحاد الياباني لكرة القدم أربعة عشر بلداً بجلسات شارك فيها المدير الفني للاتحاد الآسيوي لكرة القدم أندي روكسبيرج والمدير الفني لمنتخب اليابان للرجال هاجيمي مورياسو، كما تابع المشاركون أيضاً جلسات تدريبية قبل انطلاق الموسم الجديد لكل من نادي الدوري الياباني للرجال وفريق نادي ناديشيكو للسيدات.

وقال ماساناغا كاجياما، المدير الفني للاتحاد الياباني لكرة القدم: ”هذه الدورة التدريبية هي مبادرة مشتركة بين الاتحاد الآسيوي لكرة القدم والاتحاد الياباني لكرة القدم لزيادة عدد المدربات المرخصات على أعلى مستوى من المدربات المحترفات في آسيا. وتهدف إلى تزويد المواهب الحالية بنصائح إضافية لمساعدتهن على تحقيق نتائج أكبر في مناصبهن التدريبية الحالية وتأمين النجاح في المستقبل. وعلى الرغم من أن الدورة التدريبية تستهدف النساء حصرياً، إلا أن الرخصة ليست خاصة بالجنسين. يهدف الاتحاد الياباني لكرة القدم إلى تطوير مدربات قادرات على التدريب في الخارج، لذا فإن تنظيم هذه الدورة بالتعاون مع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يعد خطوة كبيرة إلى الأمام في فتح الأبواب أمام المشاركات واليابان ككل“.

كرواتيا

استضافت كرواتيا ورشة عمل حول تراخيص الأندية والاستدامة المالية في زغرب بفضل الدعم المقدم من برنامج FIFA لتطوير لكرة القدم للسيدات. واستمع حوالي 150 مشاركاً - معظمهم من الأندية في مختلف مستويات مسابقات كرة القدم المحلية للسيدات والرجال - إلى مجموعة متنوعة من الضيوف المحليين والدوليين الذين قدموا سلسلة من المواضيع المتنوعة التي أشرف عليها ممثل FIFA الزائر برونو فان هيلمونت.

“وقال رئيس الاتحاد الكرواتي لكرة القدم ماريان كوستيتش: ”أنا سعيد لأن الاتحاد الكرواتي لكرة القدم ينظم ورش عمل كهذه منذ سنوات عديدة، وأنا مقتنع بأن إجراءات الترخيص تؤثر بشكل كبير على جودة كرة القدم الكرواتية“.

رواندا

اختتمت فترة مزدحمة للغاية من الأنشطة التطويرية في ديسمبر/كانون الأول باستضافة ورشة عمل حول الحماية والتواصل الإلكتروني كجزء من برنامج تطوير الدوري التابع لـFIFA. وواصل المنظمون من الاتحاد الرواندي لكرة القدم بشجاعة تقديم البرنامج لتكريم موظفة كرة القدم النسائية في الاتحاد الرواندي لكرة القدم والمدربة المحلية السابقة آن مبونيمبا التي توفيت بشكل مأساوي وغير متوقع في نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي.