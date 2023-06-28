Do It Again: إصدار الأغنية الرسمية لكأس العالم للسيدات FIFA 2023™

أصبحت الأغنية الرسمية لكأس العالم للسيدات FIFA 2023™، من أداء الفنانتين بيني (BENEE) ومالرات (Mallrat)، متوفرة الآن على أهم منصات البث الموسيقية.

ويأتي هذا التعاون الفني المميز بين الفنانتين اللتين تمثلان الدولتين المستضيفتين - بيني من أوتياروا نيوزيلندا ومالرات من أستراليا - ليكون بمثابة تجسيد لقيم البطولة المتمثلة بروح الوحدة والتمكين والاحتفال باللعبة الجميلة.

وأثمر هذا الجهد الإبداعي عن أغنية حماسية ستُلهب حماس الجمهور حول العالم وتكون بمثابة خلفية موسيقية للبطولة تُخلدها ذاكرة عشاق المستديرة الساحرة.

وستتحوّل أغنية Do It Again إلى إرث دائم لمحطة نوعية في تاريخ رياضة السيدات بالنظر إلى أن بطولة كأس العالم للسيدات FIFA 2023 ماضية في طريقها لتكون الحدث الرياضي الخاص بالسيدات ذي الحضور الجماهيري الأكبر على الإطلاق،فقد تم بيع أكثر من 1.1 مليون تذكرة حتى الآن للنسخة التاسعة من البطولة، وستتوجه الجماهير من أرجاء العالم إلى أستراليا وأوتياروا نيوزيلندا لتجعل هذا الحدث الكروي بمثابة احتفال استثنائي بكرة قدم السيدات.

وبعد أقل من شهر من الآن، ستعتلي الفنانتان بيني ومالرات المنصة في حفل افتتاح البطولة بملعب إيدن بارك بتاريخ 20 يوليو/تموز، ليكون ذلك الأداء بمثابة شرارة الانطلاق لبطولة فريدة تستمرّ منافساتها شهراً وتبدأ بمواجهة في مدينة أوكلاند/تاماكي ماكاوراو بين الدولة التي تتقاسم شرف الاستضافة، نيوزيلندا، والمنتخب النرويجي الذي حصد لقب نسخة 1995.

ولا تزال تذاكر المباريات المنفردة متاحة ويتراوح سعرها بين 10 دولارات أسترالية/نيوزيلندية للأطفال و20 دولاراً أسترالياً/نيوزيلندياً للبالغين، وهو ما يجعل تجربة حضور منافسات كأس العالم للسيدات FIFA 2023 بمثابة تجربة متاحة في متناول كل الميزانيات وكافة أفراد العائلة.

وبالنسبة لأفراد الجمهور ممن يودّون خوض تجربة استثنائية في مونديال السيدات، تتوفر باقات ضيافة حصرية شاملة لتذاكر المباريات عبر الرابط FIFA.com/hospitality.