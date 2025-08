Do It Again: إصدار الأغنية الرسمية لكأس العالم للسيدات FIFA 2023™

وستتحوّل أغنية Do It Again إلى إرث دائم لمحطة نوعية في تاريخ رياضة السيدات بالنظر إلى أن بطولة كأس العالم للسيدات FIFA 2023 ماضية في طريقها لتكون الحدث الرياضي الخاص بالسيدات ذي الحضور الجماهيري الأكبر على الإطلاق،فقد تم بيع أكثر من 1.1 مليون تذكرة حتى الآن للنسخة التاسعة من البطولة، وستتوجه الجماهير من أرجاء العالم إلى أستراليا وأوتياروا نيوزيلندا لتجعل هذا الحدث الكروي بمثابة احتفال استثنائي بكرة قدم السيدات.