شغف ونكهة كرة القدم الأمريكية الجنوبية سيكونان حاضرين بقوة في بطولة كأس العالم للأندية FIFA 2025™

تشارك ستة أندية أمريكية جنوبية في البطولة التي تجري بين 14 يونيو/حزيران و13 يوليو/تموز

يخوض منافسات البطولة 312 لاعباً من تسع دول أمريكية جنوبية ويمثلون أندية من خمس قارات

نوّه رئيس FIFA جياني إنفانتينو بأن الأرجنتين ألهمت العالم في الفوز بلقب بطولة كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™

في الكلمة التي توجه بها للدورة العادية رقم 80 من كونغرس اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم، أكد جياني إنفانتينو على الأهمية الكبيرة لهذه القارة في النسخة الأولى من بطولة كأس العالم للأندية FIFA™ بحلتها الجديدة، إذ ستكون ممثلة بأكثر من 300 لاعب سيخوضون المنافسات التي تجري في الولايات المتحدة الأمريكية بين 14 يونيو/حزيران و13 يوليو/تموز، وهو أكبر تمثيل لأي منطقة جغرافية أخرى. أما جماهير ستة أندية لاتينية، فستجلب معها شغفاً استثنائياً للمدن الـ 11 المستضيفة.

وقال رئيس FIFA في كلمة مسجلة بالفيديو: "لا يوفد أي اتحاد قاري عدداً أكبر من اللاعبين إلى هذه البطولة بالمقارنة مع اتحاد أمريكا الجنوبية، إذ يخوض غمار المسابقة 312 لاعباً من تسع دول أمريكية جنوبية ويمثلون أندية من خمس قارات. إنه أمر مذهل. تهانينا. سيكون العالم على موعد مع الشغف والنكهة الكروية للأندية الستة التي تأهلت من أمريكا جنوبية".

وأردف: "بالإضافة إلى إمتاع الجماهير حول العالم، فإن هذا الأسلوب الكروي، وتقديمه على أهم ساحة [كروية] على الإطلاق، إنما يمثّل أكبر دافع لتطوير لعبتنا. فقد تابع أكثر من خمسة مليارات شخص بطولة كأس العالم FIFA في قطر، وشكّل الأداء الرائع للمنتخب الأرجنتيني مصدر إلهام وحماس، وشهدت إحدى أروع المباريات النهائية في التاريخ، أمام المنتخب الفرنسي".

يُذكر أن أندية بوتافوغو وفلامنغو وفلومنينزي وبالميراس البرازيلية، وريفر بليت وبوكا جونيورز الأرجنتينيين ستشارك في مونديال الأندية الذي يمثل حقبة جديدة في تاريخ كرة قدم الأندية على المستوى العالمي.

وستكون بانتظار القارة الأمريكية الجنوبية سنوات كروية حافلة، إذ تستعد وللمرة الأولى في تاريخها لاستضافة بطولة كأس العالم للسيدات FIFA™ التي تنظّمها البرازيل عام 2027. واحتفالاً بالذكرى المئوية لتنظيم كأس العالم FIFA™، التي أقيمت للمرة الأولى في أوروغواي عام 1930، ستستضيف ثلاث دول من القارة – الأرجنتين وباراغواي وأوروغواي – ثلاث مباريات في نسخة عام 2030 التي تجري في المغرب والبرتغال وإسبانيا. كما تستضيف تشيلي بطولة كأس العالم تحت 20 سنة FIFA 2025™ بين 27 سبتمبر/أيلول و19 أكتوبر/تشرين الأول.

وأضاف رئيس FIFA: "المباريات الثلاث التي ستجري في أمريكا الجنوبية عام 2030 في إطار النسخة الاستثنائية المئوية من كأس العالم FIFA، ستكون بمثابة إنجاز استثنائي بحق، وأتطلّع بشوق لتنظيمها في الأرجنتين وباراغواي وأوروغواي. وينطبق الأمر نفسه على كرة قدم السيدات، إذ يستضيف تراب أمريكا الجنوبية للمرة الأولى بطولة كأس العالم للسيدات FIFA، وذلك في البرازيل عام 2027. وسيتم الإعلان قريباً جداً عن ملاعب البطولة التي من المتوقع أن تكون رائعة وتُسلّط المزيد من الضوء على قوة كرة قدم السيدات حول العالم".

يُذكر أن 12 مدينة تقدمت لاستضافة مباريات في هذا الحدث التاريخي وهي بيليم وبيلو هوريزونتي وبرازيليا وكويابا وفورتاليزا وماناوس وناتال وبورتو أليغري وريسيفي وريو دي جانيرو وسالفادور وساو باولو.