اثنتا عشرة مدينة مرشحة لاستضافة كأس العالم للسيدات FIFA 2027™

ناتال وبيليم تنضمان إلى المدن العشر المضيفة المدرجة في ملف الترشح البرازيلي

ستُجرى الزيارات التفقدية بين سبتمبر/أيلول ونوفمبر/تشرين الثاني

ستكون النسخة العاشرة من البطولة هي الأولى التي تقام في أمريكا الجنوبية

أطلق FIFA عملية اختيار المدن المضيفة لكأس العالم للسيدات 2027 FIFA™ من خلال ورشة عمل عبر الإنترنت للمدن الـ12 التي تقدمت بطلبات ترشح لاستضافة مباريات البطولة. وتضم القائمة مدينتي ناتال وبيليم، اللتين رشحهما الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، بالإضافة إلى المدن العشر المقترحة في الملف البرازيلي الذي وقع عليه الاختيار لتنظيم النسخة العاشرة من البطولة.

وقد وصف رئيس الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، إدنالدو رودريغيز، ورشة العمل التي أقيمت يوم الاثنين 2 سبتمبر/أيلول، بأنها بداية مشوار البرازيل في رحلة استضافة البطولة التي ستشهد مشاركة 32 منتخباً والتي ستقام في أمريكا الجنوبية للمرة الأولى على الإطلاق.

وقال الرئيس رودريغيز في هذا الصدد "ستكون كأس العالم للسيدات 2027 FIFA لحظة تاريخية، ليس للبرازيل فحسب، ولكن لقارة أمريكا الجنوبية برمتها، مما سيرتقي بكرة القدم للسيدات إلى أعلى مستوى على الصعيد الدولي،" مؤكداً في الوقت نفسه أن التعاون للوثيق بين الحكومات واتحادات كرة القدم في مختلف ولايات البلاد سيكون عاملاً حاسماً في سبيل إنجاح استضافة المسابقة.

وأضاف "إن هذا الحدث يمثل أيضاً أفضل منصة لتعزيز مسار التغيير الاجتماعي في البرازيل، وترك إرث دائم وراسخ للنساء والفتيات في مجتمعنا."

يُذكر أن شروط الاستضافة تقتضي توفير ما لا يقل عن ثمانية ملاعب للبطولة، إذ ستجري FIFA خلال الأشهر المقبلة عملية الاختيار التي تشمل تقييم المدن والملاعب المرشحة التي اقترحها الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، بالإضافة إلى تقييم مواقع التدريب والفنادق وشبكة النقل والجوانب المالية والمواقع المحتملة لإقامة فعاليات مهرجان FIFA Fan Festival، فضلاً عن التزامات البلد المضيف بشروط الاستدامة وبتطوير كرة القدم للسيدات.

ففي الفترة الممتدة من 25 سبتمبر/أيلول إلى 11 أكتوبر/تشرين الأول، ستقوم مجموعة من خبراء FIFA بزيارات تفقدية إلى كل المدن والملاعب الـ12 المرشحة، بينما ستليها في نوفمبر/تشرين الثاني جولة أخرى من عمليات التفتيش التي ستشمل مواقع التدريب والفنادق المخصصة للمنتخبات، حيث سيصدر FIFA بعد ذلك تقريراً تقييمياً شاملاً، على أن يُعلن خلال عام 2025 عن المدن والملاعب التي تستضيف كأس العالم للسيدات 2027 FIFA. وفي هذا الصدد، قالت ساراي بيرمان، مديرة قسم FIFA المعني بكرة القدم للسيدات "سنجري عملية واضحة وشفافة لاختيار الملاعب والمدن المضيفة لهذه البطولة، حيث ستكون هذه العملية استمراراً سلساً لعملية الترشح. سيقوم فريق FIFA بتحليل المعايير الرئيسية المنصوص عليها في اتفاقية الاستضافة فضلاً عن الوثائق المقدمة من المدن الـ12 المرشحة لاستضافة البطولة والنتائج المستخلصة من الزيارات التفقدية وعمليات التفتيش. هدفنا هو اختيار أنسب الملاعب والمدن لاستضافة البطولة، وتحقيق التوازن بين الجوانب التقنية والمالية والأهداف المتعلقة بتطوير كرة القدم للسيدات."

وكانت بيرمان قد تحدّثت أيضاً في افتتاح ورشة العمل عن الفرص التي ستتاح للبرازيل من خلال استضافة البطولة، مؤكدة في معرض الكلمة التي وجهتها للمشاركين أن "هذا الحدث يُعتبر بالنسبة لنا أكبر بكثير من مجرد بطولة، فهو يمثل بالفعل فرصة كبيرة لتسريع وتيرة تطوير كرة القدم للسيدات على المستوى العالمي، وكذلك في بلدكم البرازيل وفي المدن المضيفة والمجتمعات المحلية والأندية المنخرطة في رياضتنا."

وتابعت "أعتقد أنه لا يوجد مكان أفضل من البرازيل لتسريع وتيرة تطوير كرة القدم للسيدات، لأن البرازيل معروفة بكونها بلد كرة القدم بامتياز."