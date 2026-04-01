اكتمال قائمة المشاركين في كأس العالم 2026 FIFA™ بحصول العراق على المقعد الأخير

فاز العراق على بوليفيا في بطولة الملحق المؤهلة لكأس العالم 2026 FIFA™ ليُصبح الفريق رقم 48 والأخير الذي يحجز مقعده في النسخة الأولى من البطولة النهائية الموسّعة

تأهلت خمس منتخبات أخرى يوم الثلاثاء 31 مارس/آذار، مع انتهاء التصفيات العالمية بعد 899 مباراة على مدار 937 يوماً

من المتوقّع أن يحضر أكثر من ستة ملايين مشجع مباريات البطولة البالغ عددها 104 مباريات في كندا والمكسيك والولايات المتحدة الأمريكية في الفترة من 11 يونيو/حزيران إلى 19 يوليو/تموز

اكتملت قائمة المنتخبات المشاركة في كأس العالم 2026 FIFA™ بتأهل ستة من أصل 48 منتخباً، مما يجعل البطولة القادمة في أمريكا الشمالية الأكثر شمولاً على الإطلاق.

كان العراق آخر المتأهلين، بعد فوزه على بوليفيا في بطولة الملحق المؤهلة لكأس العالم 2026 FIFA™على ملعب مونتيري، ليحجز المقعد الأخير في المجموعة الأولى إلى جانب فرنسا والسنغال والنرويج، ويختتم بذلك مشوار التصفيات العالمية التي شهدت لعب 899 مباراة على مدار 937 يوماً.

بدأ يومٌ حافلٌ بالإثارة في أوروبا، حيث حُسمت هوية المنتخبات الأربعة المتبقية من أصل 16 منتخباً تمثل القارة، من زينيتسا إلى سولنا، ومن بريشتينا إلى براغ. فقد تأهلت منتخبات التشيك والبوسنة والهرسك وتركيا والسويد، بعد خوضها مباريات فاصلة مثيرة، إلى المجموعات الأربع في كأس العالم 2026 FIFA، وهي: المجموعة الأولى (التشيك)، والمجموعة الثانية (البوسنة والهرسك)، والمجموعة الرابعة (تركيا)، والمجموعة السادسة (السويد) على التوالي.

ثم انتقلت الأنظار إلى المكسيك، الدولة المضيفة لكأس العالم 2026 FIFA™، حيث حُسمت هوية المنتخبين المتبقيين. وبات بإمكان جماهير جمهورية الكونغو الديمقراطية الآن التطلّع إلى مشاهدة منتخبهم وهو يواجه البرتغال في 17 يونيو/حزيران في هيوستن، بعد فوزه على جامايكا 1-0 في غوادالاخارا، ليضمن بذلك المقعد الأخير في المجموعة الخامسة.

وكان من المناسب أن يُحسم المقعد الأخير في كأس العالم 2026 FIFA بمباراة بين العراق وبوليفيا. لعب العراق (21) أكبر عدد من المباريات خلال التصفيات، بينما شاركت بوليفيا - بالإضافة إلى الإمارات العربية المتحدة وإندونيسيا - في 20 مباراة. وسجل أيمن حسين، لاعب العراق، آخر أهداف حملة التصفيات العالمية البالغ عددها 2527 هدفاً، والتي تم تسجيلها بمعدل 2.8 هدف في المباراة الواحدة، لتنتهي بذلك رحلة بدأت في 7 سبتمبر/أيلول 2023.

وقد شكّلت بطولة الملحق المؤهلة لكأس العالم 2026 FIFA فرصة مثالية لتحضير ملاعب غوادالاخارا ومونتيري، اللتين ستستضيفان ثماني مباريات من البطولة، حيث استقبلتا 163,799 مشجعاً في أربع مباريات على مدار يومين.

والآن، يستعد 48 منتخباً، وهو رقم قياسي غير مسبوق، لخوض 104 مباريات ستُقام في 16 مدينة مضيفة في كندا والمكسيك والولايات المتحدة، وذلك في الفترة من 11 يونيو/حزيران إلى 19 يوليو/تموز. ومن المتوقع أن تمتلئ الملاعب بأكثر من ستة ملايين مشجع خلال البطولة، ولا يزال بإمكانك حجز مكانك من خلال مرحلة البيع الأخيرة للتذاكر.

بالإضافة إلى ذلك، من المتوقّع أن يتفاعل ما يُقدّر بستة مليارات شخص حول العالم مع البطولة عبر مختلف الوسائل الإعلامية، حيث يُثبت هذا الحدث الرياضي الأضخم على الإطلاق، مرة أخرى، كيف تُوحّد كرة القدم العالم.