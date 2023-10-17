استضافت مدينة مكسيكو يومي 2 و3 مارس/آذار 2023 النسخة الخامسة من المراجعة السنوية لقانون كرة القدم FIFA لبحث المسائل القانونية المتعلقة بكرة القدم. حضر هذه المراجعة عدد من كبار الخبراء في قوانين كرة القدم إلى جانب مجموعة من الأطراف الفاعلة من مختلف أنحاء العالم، حيث أدلى المشاركون بدلوهم في المناقشات التي دارت حول القضايا المُلحة والمواضيع الأكثر إثارة للاهتمام في المسائل القانونية المتعلقة بكرة القدم. وتضمّن جدول الأعمال عروضاً تقديمية حول إصلاح نظام الانتقالات، وغرفة المقاصة FIFA التي رأت النور حديثاً، فضلاً عن اللوائح الجديدة التي تنظم نشاط وكلاء كرة القدم والتغييرات التي طرأت على قانون الانضباط FIFA ومدونة الأخلاقيات FIFA، بالإضافة إلى مناقشات حول عدد من القرارات والمبادرات الرئيسية الأخرى. وقد واظب FIFA منذ عام 2019 على تنظيم هذه المراجعة السنوية المعنية ببحث المسائل القانونية المتعلقة بكرة القدم، حيث يتباحث كل عام مع الجهات المعنية الإطار التنظيمي للعبة ودراسات السوابق القضائية واستعراض أبرز القرارات الصادرة عن الهيئات القضائية التابعة لـFIFA.