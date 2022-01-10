المراجعة السنوية لقانون كرة القدم FIFA لعام 2022

نظّم FIFA أول مراجعة سنوية لقانون لكرة القدم (FLAR) في إطار جهوده لإجراء مراجعة للعمل التنظيمي والسوابق القضائية والقرارات الرئيسية الصادرة عن هيئات صنع القرار والهيئات القضائية، بالإضافة إلى إجراءات محكمة التحكيم الرياضية الرئيسية الناشئة عن قرارات FIFA. عُقدت النسخة الرابعة من المراجعة السنوية لقانون كرة القدم FIFA في بوينس آيرس بالأرجنتين على مدار يومي 10 و11 مارس/آذار 2022. كان الحضور مجانياً ومفتوحاً لجميع ممثلي الاتحادات الأعضاء، والاتحادات القارية، والمسابقات، والأندية، واللاعبين، واتحادات الوكلاء. تم بث الفعالية التي استمرت لمدة يومين على الهواء مباشرة مجاناً على موقع FIFA.com وتوفرت ترجمة فورية إلى اللغتين الإسبانية والفرنسية.