الاتحادات الأعضاء لدى FIFA تحت المجهر (فبراير/شباط 2025)

المغرب تُطلق برنامج Football for Schools وموريتانيا تفتتح أكاديمية FIFA للمواهب

بداية ناجحة لبرنامج Football for Schools في المغرب

تم إطلاق برنامج Football for Schools التابع لـFIFA في 130 اتحاد عضو في FIFA حول العالم بالفعل وقد أصبح المغرب أحد أحدث الدول التي انضمت إلى البرنامج مع إقامة الحدث في فبراير/شباط في الدولة المُشاركة في استضافة كأس العالم 2030 FIFA™.

وشهد الحدث الذي أقيم في المغرب إدماج حملة No Discrimination من FIFA لأول مرة على الإطلاق في برنامج Football for Schools التابع لـFIFA. وكانت حملة No Discrimination قد انطلقت في كأس العالم FIFA ٢٠٢٢™، وهي حملة توعية وعمل وتثقيف تهدف إلى تخليص عالَم كرة القدم من كافة أشكال التمييز.