الإعلان عن الفائزين بجوائز FIFA Forward لعام 2026 - نسخة الأمريكتين

تم تكريم الاتحادات الأعضاء في FIFA من أنغيلا والأرجنتين وتشيلي وكوستاريكا وجمهورية الدومينيكان والمكسيك وباراغواي

تُكرّم جوائز FIFA Forward - نسخة الأمريكتين - مشاريع البنية التحتية المتميزة التي يدعمها البرنامج

يقدم برنامج FIFA Forward الدعم لجميع الاتحادات الأعضاء في FIFA البالغ عددها 211 اتحادًا تم تكريم كل من اتحاد أنغيلا لكرة القدم، واتحاد الأرجنتين لكرة القدم، واتحاد كوستاريكا لكرة القدم، واتحاد جمهورية الدومينيكان لكرة القدم، واتحاد تشيلي لكرة القدم، واتحاد المكسيك لكرة القدم، واتحاد باراغواي لكرة القدم، في حفل جوائز FIFA Forward لعام 2026 - نسخة الأمريكتين. وحضر رئيس FIFA، جياني إنفانتينو، حفل توزيع الجوائز في فانكوفر، كندا، عقب انعقاد كونغرس FIFA السادس والسبعين.

يهدف برنامج FIFA Forward، الذي أُطلق عام 2016، إلى دعم جميع الاتحادات الأعضاء البالغ عددها 211 اتحادًا في تنفيذ مشاريع تُسهم في تطوير كرة القدم وتعزيزها. وفي إطار دورة Forward 3.0 (2023-2026)، تصل مخصصات التمويل إلى 8 ملايين دولار أمريكي لكل اتحاد. وتحتفي جوائز FIFA Forward لعام 2026 - نسخة الأمريكتين - بأكثر مشاريع البنية التحتية لكرة القدم تأثيرًا التي نفذتها الاتحادات الأعضاء في المنطقة بدعم من برنامج FIFA Forward. وقد أُنشئت هذه الجوائز لتسليط الضوء على الإنجازات في الأمريكتين، ولتشجيع أفضل الممارسات وتبادل المعرفة ضمن مجتمع كرة القدم العالمي. وقد تم اختيار الفائزين بعد عملية تقييم شاملة أجرتها لجنة من الخبراء.

افتتح الاتحاد الباراغواياني لكرة القدم مركز الأداء العالي لفرق الشباب، أو كارديف (Centro de Alto Rendimiento de las Divisiones Formativas)، في لوكي في أبريل 2024، وحصل على الجائزة الذهبية. يضم المركز ثمانية ملاعب، بالإضافة إلى أربعة مبانٍ لغرف تبديل الملابس والصالات الرياضية، بتمويل من برنامج FIFA Forward. وهو مخصص لتطوير المواهب الشابة من الأندية المحترفة، وتوفير مسارٍ للوصول إلى كرة القدم الاحترافية. وصرح رئيس الاتحاد الباراغواياني لكرة القدم، روبرت هاريسون، قائلاً: "يُعد برنامج FIFA Forward أداةً أساسيةً لتحويل الأفكار إلى واقع. لقد مكّننا من الاستثمار بمسؤولية، وبتخطيطٍ ورؤيةٍ ثاقبة، في البنية التحتية والتعليم والتطوير - وهي ركائز أساسية لنمو كرة القدم". وأضاف: "كارديف ليس مجرد مركز تدريب؛ بل هو استثمارٌ في المستقبل وفي مواهب أبنائنا وبناتنا الذين يحلمون بتمثيل بلادهم. هذا التقدير كأكثر المشاريع تأثيراً يحفزنا على مواصلة العمل بنفس القناعة".

حصل الاتحاد التشيلي لكرة القدم على الجائزة الفضية بعد افتتاح مركز خوسيه سولانتاي سيلفا للأداء العالي في سانتياغو في أكتوبر 2025، خلال بطولة كأس العالم تحت 20 سنة FIFA التي أقيمت في البلاد. ويهدف هذا المركز، الذي سُمّي تيمناً بأسطورة تطوير المواهب الشابة في تشيلي، إلى رفع مستوى إعداد المنتخبات الوطنية والأندية.

كما حصل الاتحاد الدومينيكي لكرة القدم على الميدالية البرونزية بعد افتتاحه مركز الأداء العالي المُجدد في سان كريستوبال في فبراير 2026. يُمثل هذا المشروع نقلة نوعية في البنية التحتية واستثمارًا طويل الأجل، إذ يُوفر ظروف تدريب بمعايير دولية للمنتخبات الوطنية والحكام والاتحادات المحلية. وقال رئيس الاتحاد الدومينيكي لكرة القدم، خوسيه ديشامب: "نحن فخورون وسعداء بحصولنا على هذه الجائزة. لقد لعب برنامج FIFA Forward دورًا محوريًا في تمكين بلدنا من الاستفادة من هذه المرافق. واليوم، يُمكن لرياضيينا التدرب على ملاعب وفي مبانٍ تُلبي أعلى المعايير الدولية".

حصل الاتحاد المكسيكي لكرة القدم على جائزة أفضل ملعب كرة قدم لبناء ملعب هجين في مركز الأداء العالي التابع له في مدينة مكسيكو - وهو الأول من نوعه الذي تم بناؤه بتمويل من برنامج FIFA Forward في منطقة أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي.

حصل الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم على جائزة الابتكار لافتتاحه مركز تكنولوجيا وتطوير التحكيم (CTDA) في مجمع إيزيزا التدريبي التابع له في بوينس آيرس. يُعرف هذا المركز أيضاً باسم غرفة عمليات الفيديو (VOR)، ويدعم تطبيق تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR) وعمل إدارة التحكيم الوطنية.

حصل الاتحاد الكوستاريكي لكرة القدم على جائزة الاستدامة وسهولة الوصول والشمولية لتركيب الألواح الشمسية وتحديث أنظمة الإضاءة في مركز الأداء العالي التابع له في سان خوسيه، مما يجعله أول مشروع أخضر مدعوم من برنامج FIFA Forward في أمريكا اللاتينية.