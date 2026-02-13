برنامج FIFA Forward يُعزّز نمو كرة القدم في الدومينيكان بافتتاح مركز الأداء العالي المطور في سان كريستوبال

اتحاد جمهورية الدومينيكان لكرة القدم وFIFA يفتتحان مركز الأداء العالي المطور لدعم كرة القدم في منطقة الكاريبي

جياني إنفانتينو "جمهورية الدومينيكان دليل على أن العمل الجاد يقود إلى نتائج ملموسة"

حظي المشروع بتمويل وإشراف فني وتوجيه استراتيجي من برنامج FIFA Forward

في لحظة فارقة بمسيرة نمو الرياضة في منطقة الكاريبي، افتتح اتحاد جمهورية الدومينيكان لكرة القدم وFIFA رسمياً المنشآت الجديدة لمركز الأداء العالي في سان كريستوبال. حضر حفل الافتتاح نائبة رئيس الجمهورية، راكيل بينا رودريجيز، ورودولفو فيالوبوس، عضو مجلس FIFA، بالإضافة إلى ممثلي قسم الاتحادات الأعضاء في FIFA، خاير بيرتوني، وخوسيه رودريجيز، وسيرخيو بالاسيوس، وأعضاء من اتحاد Concacaf.

ولا يُمثّل هذا المشروع، الذي تم تنفيذه عبر برنامج FIFA Forward، مجرّد تحسينات مادية في المركز، بل هو استثمار برؤية مستقبلية تهدف لتوفير ظروف تدريب بمعايير دولية وقدرات تشغيلية للمنتخبات الوطنية والحكام والاتحادات المحلية.

وفي هذا الصدد، صرّح رئيس FIFA، جياني إنفانتينو، في رسالة عبر الفيديو قائلاً "تعيش كرة القدم في الدومينيكان فترة استثنائية، ويسعدني كثيراً استمرار النجاحات بافتتاح مركز الأداء العالي الرائع في سان كريستوبال. يملؤني الحماس عند التفكير فيما ستحقّقونه في السنوات القادمة بفضل هذه المنشأة المتطورة. نحن في FIFA نؤمن حقاً بقدراتكم، وجمهورية الدومينيكان دليل على أن العمل الجاد يقود إلى نتائج ملموسة. تحت قيادة الرئيس ديشامب وبدعم حماسي من FIFA، وصلت هذه الرياضة الجميلة إلى مستويات غير مسبوقة في جزيرتكم الساحرة."

ويأتي مركز الأداء العالي المطور كبنية تحتية تمكينية في الوقت المناسب لدعم الطموح المتزايد لكرة القدم الدومينيكية، حيث يتماشى المشروع مباشرة مع الهدف الخامس من الأهداف الاستراتيجية لكرة القدم العالمية: 2023-2027. ومن خلال إزالة القيود الهيكلية والتشغيلية، يجسد هذا المشروع المهمة العالمية المتمثلة في تقليص الفوارق بين المناطق وتعزيز التدفق المستمر للمواهب، مما يسمح لجمهورية الدومينيكان بالانضمام إلى جهود زيادة التنافسية لتمكين المزيد من المنتخبات من الأداء على أعلى المستويات.

وفي سياق تعزيز هذا النمو، أكد رودولفو فيالوبوس، عضو مجلس FIFA "يُسعدني كثيراً، بصفتي ممثلاً لمجلس FIFA وصديقاً لكرة القدم الدومينيكية، هذا النمو الذي تشهده البلاد في السنوات الأخيرة. هذه البنية التحتية التي تم تشييدها عبر برنامج FIFA Forward ستُمثّل تغييراً جوهرياً يمنح كرة القدم في الدومينيكان ظروفاً أفضل ونمواً أكبر."

بنية تحتية متطورة لدعم المواهب

وتتمثّل الركيزة الأساسية لهذا التحول في بناء ملعبين جديدين من العشب الطبيعي، بتمويل من نسختي برنامج Forward 2.0 و 3.0. وبعيداً عن المظهر الخارجي، تُلبي هذه الملاعب حاجة تشغيلية ملحة وهي: ضمان استمرارية التدريبات.

فبفضل هندسة التربة المتقدمة، التي تشمل أنظمة صرف معقدة وشبكات أنابيب وتكسية أرضية، بالإضافة إلى أنظمة الصرف المستدامة، ستتمكّن المنتخبات الوطنية من الاستعداد دون انقطاع، بغض النظر عن الظروف المناخية.

كما شمل المشروع تركيب نظام ري آلي مزود بمحطات ضخ وأجهزة تحكم دقيقة، مما يسهم في تحسين استخدام الموارد المائية للحفاظ على جودة العشب طوال العام. ومن خلال تزويد المركز بهذه المساحات والمعدات الرياضية اللازمة، يزيل اتحاد جمهورية الدومينيكان لكرة القدم العوائق اللوجستية السابقة، ويوفر الآن بيئة تطوير تُضاهي الموجودة لدى القوى الكروية الكبرى في المنطقة.

بيئة متكاملة وآمنة

وتضمّنت أعمال التطوير أيضاً تجديداً كاملاً للمبنى الرئيسي وتأمين المحيط الخارجي، تماشياً مع المخطط الرئيسي للمركز الوطني للتدريب. وامتدت التحسينات في مقر الإقامة لتشمل إصلاحات هيكلية وتحديث الأنظمة الكهربائية والصحية، من أجل توفير بيئة إقامة تليق بالرياضيين والحكام، وتُعزّز الراحة والتركيز.

وفي الوقت ذاته، يضمن بناء سياج محيطي قوي مزود بنقاط دخول خاضعة للرقابة، تحقيق هدفين هما؛ حماية الاستثمار الذي تم ضخه، وضمان الخصوصية والأمن اللازمين للعمل الفني للفرق.

ويُمثّل هذا المشروع ثمرة مبادرة مشتركة قدّم فيها FIFA ما هو أكثر من مجرد التمويل؛ فمن خلال برنامج Forward، قدّم FIFA إشرافاً فنياً لضمان امتثال كل منشأة لمعايير البنية التحتية العالمية. وفي هذا السياق، أضاف خوسيه رودريجيز، رئيس المكتب الإقليمي لـFIFA في بنما "إن افتتاح مركز الأداء العالي في سان كريستوبال هو شهادة على الالتزام المشترك بين اتحاد جمهورية الدومينيكان لكرة القدم وFIFA. ومن خلال برنامج Forward، نؤكد مجدداً أن التنمية المستدامة لكرة القدم تتطلب تخطيطاً استراتيجياً، وصبراً في التنفيذ، وعملية مستمرة من الرصد والمتابعة. هذا الجهد المشترك لا يُعزّز البنية التحتية الرياضية فحسب، بل يضمن أيضاً أن تكون كل خطوة متماشية مع رؤية النمو والتميز التي يُشاركها FIFA مع اتحاداته الأعضاء. وبهذا الإنجاز، يُصبح اتحاد جمهورية الدومينيكان لكرة القدم مرجعاً للمنطقة بأسرها."