كرة القدم التشيلية تُكرم ماضيها وتتطلّع لمستقبلها بإطلاق مركز الأداء العالي الذي يحمل اسم خوسيه سولانتاي سيلفا

أُطلق اسم المدرب الأسطوري خوسيه سولانتاي سيلفا على مركز الأداء العالي

تم تمويل المركز الحديث بدعم من FIFA Forward

أقيم الحفل قبل نهائي كأس العالم تحت 20 سنة تشيلي 2025 FIFA™

كان يوم الأحد شاهدا على إنجاز تاريخي في مسار تطوير كرة القدم في تشيلي بالافتتاح الرسمي لمركز خوسيه سولانتاي سيلفا للأداء العالي.

ولإضفاء طابع مميز على المناسبة، تم الكشف عن مركز الأداء النخبوي، الواقع في كويلين بالعاصمة التشيلية سانتياغو في نفس اليوم الذي أقيم فيه نهائي كأس العالم تحت 20 سنة تشيلي 2025 FIFA™ على ملعب خوليو مارتينيز برادانوس الوطني بين منتخبي الأرجنتين والمغرب.

حظي مشروع التجديد الكامل، الذي تم تنفيذه من نوفمبر/تشرين الثاني 2022 إلى سبتمبر/أيلول 2025، بدعم كبير من برنامج FIFA Forward.

كرة القدم التشيلية تكرم الماضي والمستقبل بإطلاق مركز الأداء المتميز الذي يحمل اسم خوسيه سولانتاي سيلفا 01:55

تهدف المبادرة، التي اتخذتها الاتحاد التشيلي لكرة القدم والرابطة الوطنية لكرة القدم الاحترافية في البلاد، إلى رفع معايير إعداد المنتخبات والأندية من خلال الاستثمار في البنية التحتية ذات المستوى العالمي والتقنيات المتقدمة.

وبلغت التكلفة الإجمالية المقدرة لعملية التجديد 3.2 مليون دولار أميركي، حيث بلغت المساهمات من برنامج FIFA Forward بنسختي 2.0 و3.0 ما مجموعه 3 ملايين دولار أميركي.

شملت التحسينات الرئيسية ملعباً من العشب الصناعي FIFA Quality Pro مزوداً بأضواء كاشفة، وصالة ألعاب رياضية حديثة، وغرف تغيير ملابس مجددة، ومكاتب فنية، وغرفة معدات، ومرافق طبية.

تم تجهيز المركز المجدد لاستضافة المشاركين في الأحداث الدولية والمراحل النهائية للبطولات الوطنية للشباب ومنتخبات الشباب المُستضافة. وقد ساهم المركز في إنجاح كأس العالم تحت 20 سنة تشيلي 2025 FIFA™، حيث كان مركزاً رائداً لتدريب المنتخبات المشاركة.

تم تسمية المركز تكريماً لخوسيه سولانتاي سيلفا (1940-2023)، الذي يعتبر أحد أكثر المدربين احتراماً في تشيلي. قاد السيد سولانتاي سيلفا منتخب تشيلي تحت 20 سنة إلى دور الـ16 في بطولة العالم للشباب 2005 FIFA، ثم حقّق المركز الثالث بشكل مذهل في نفس البطولة (التي أعيد تسميتها إلى كأس العالم تحت 20 سنة FIFA) في كندا بعد عامين. ويُعد ذلك أحد أفضل الإنجازات العالمية التي حقّقتها كرة القدم التشيلية على مستوى المنتخبات الوطنية في الساحة العالمية.

وقال رئيس الاتحاد التشيلي لكرة القدم بابلو ميلاد: "إن الحديث عن خوسيه سولانتاي سيلفا هو الحديث عن العمل الجاد والتضحية والروح والجهد الصامت والتصميم على النجاح. فقد كان إيمانه بالنجاح أحد أكثر القيم التي يقدرها، كما دفعته ثقته بالموهبة التشيلية للبحث في جميع أنحاء تشيلي عن اللاعبين الموهوبين، حتى وجد جيلاً ذهبياً جلب لنا الكثير من الفرح."

وأضاف "لقد كان يؤمن دائماً أن تشيلي قادرة على منافسة أقوى المنتخبات العالمية. وبفضل قيادته، حقّق منتخبنا الوطني تحت 20 سنة إنجازاً تاريخياً في عام 2007، حيث أصبح أحد أفضل ثلاثة منتخبات في العالم، وهو الإنجاز الذي ساهم في تطور كرة القدم التشيلية."

بالإضافة إلى وزير الرياضة خايمي بيسارو، كانت عائلة السيد سولانتاي سيلفا، بما في ذلك ابنه ماركو، حاضرة في الحفل، وقد استقبلهم رئيس FIFA جياني إنفانتينو، الذي سلّط الضوء على أهمية المنشأة.

وقال رئيس FIFA: "يُعد مركز الأداء العالي مثالاً مشرقًا آخر للتعاون الرائع بين أحد اتحادات FIFA الأعضاء وبرنامج FIFA Forward لتطوير البنية التحتية وتوفير مرافق عالمية المستوى للمنتخبات الوطنية والشبابية، وكذلك لأولئك الذين يحلمون بكرة القدم."

وأضاف "يُعتبر هذا المركز عالي الأداء مذهلاً...فهو يحتوي على أربعة ملاعب، وملعب من العشب الاصطناعي FIFA Quality Pro، وغرف تبديل الملابس، والمعدات، كل شيء فيه رائع. ولكن في هذا المركز شيء آخر - إن فيه روح وقلب السيد خوسيه (سولانتاي سيلفا) وما جلبه لكرة القدم في هذا البلد الرائع، تشيلي."

وأكد رئيس اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم ونائب رئيس FIFA أليخاندرو دومينغيز على أهمية ترك إرث كروي دائم من خلال هذه المشاريع المتعلقة بالبنية التحتية.

وقال دومينغيز "ستبقى هذه البنية التحتية وهذا الإرث إلى الأبد. من الرائع أن نشيد بالأشخاص الذين صنعوا تاريخ كرة القدم في أمريكا الجنوبية وكرة القدم التشيلية والذين تمكّنوا من التواجد هنا لإحياء ذكرى هذه اللحظة وتخليد اسم السيد خوسيه سولانتاي سيلفا."

وأضاف "لن تتطوّر كرة القدم دون الاستثمار في البنية التحتية لأنها الوسيلة التي يتطور بها الأطفال ويعرفون ماضيهم ويحلمون بالمستقبل."

كما اعترف السيد دومينغيز بالدور الحاسم لبرنامج FIFA Forward، مشيراً إلى أن رئيس FIFA قد أوفى بوعده "بأنه إذا أصبح رئيساً، فسوف يزيد أموال برنامج FIFA Forward والتي يوزع اليوم ما يقرب من 2.5 مليار دولار أمريكي (لدورة 2023-2026)."

جرى حفل افتتاح المركز في اليوم الأخير من كأس العالم تحت 20 سنة FIFA™ الذي تحتضنها تشيلي للمرة الثانية.

وقال رئيس FIFA: "لقد تجاوزت هذه النسخة من كأس العالم FIFA كل التوقعات، حيث سيصل عدد الجماهير التي شاهدت مباريات البطولة من الملعب إلى 600,000 مشجع، وهو رقم مذهل. كما أن جميع المنتخبات المشاركة في البطولة قد هنأت دولة تشيلي واتحادها لكرة القدم على حسن الضيافة."

ونوّه السيد ميلاد أن الحماس الذي خلقته البطولة يعتبر مساهمة في مستقبل كرة القدم.